Wilno w rytmie DISCO POLO powraca

Już w najbliższą niedzielę, 29 kwietnia Wilno stanie się stolicą Disco Polo. Od godz. 18 do późnego wieczoru na scenie Sali koncertowej Compensa wystąpią prawdziwi giganci, legendy branży disco, zespóły: Classic, Imperium, Defis, Long&Junior.

.

Zespół Imperium był jednym z pierwszych zespołów disco polo, powstał w 1990 roku w Białymstoku. Okres największych sukcesów to lata 1995-1996, kiedy ukazały się takie przeboje, jak “Żółte tulipany”, “Czas rozstajnych dróg”, “Wirują światła”, “Pierwsza miłość”. Następnie na ponad dekadę zniknął ze sceny muzycznej. Powrót zespołu nastąpił w 2009 roku, ukazała się wtedy płyta “Jeszcze raz”. Od tego czasu Imperium jest ciągle aktywne: koncertuje i tworzy nowe piosenki.Najbardziej znane utwory zespołu to: Żółte tulipany, Jesteś mym snem, Czas rozstajnych dróg, Halina, Tańczą, zabawa na całego, To była Ola, Pierwsza miłość. Obecny skład zespół Imperium tworzą: Mirosław Krysztopa, Ireneusz Korolczuk oraz tancerki. Dzięki Imperium każde wydarzenie staje się wyjątkowym przeżyciem.

Classic to jedna z ikon polskiego disco polo. Zespół Classic powstał w 1992 roku w Iłowie z inicjatywy trzech mężczyzn: Roberta Klatta, Jacka Ambroziaka i Waldemara Kiełbasińskiego. Skład zespołu formował się przez lata, obecnie liderami zespołu są Robert Klatt i Mariusz Winnicki. Od 1992 roku Classic tworzy taneczne piosenki. Pierwszy przebój Classic to “Jolka Jolka”. Ich kolejne hity to “Piękną miałaś twarz”, “Tam za rzeką” czy “Warto żyć”, “Hej czy Ty wiesz” , “To nie przyjaźń tylko miłość “. Jest również autorem 12 albumów oraz wielu wspaniałych koncertów. Zespół gra w Polsce na największych festiwalach muzyki disco polo. Na kartach historii mogą zapisać również koncerty za granicą: Stany Zjednaczone czy też Kanada.

Defis i jego wokalista Karol Zawrotniak prezentuje nowe oblicze polskiego disco/dance. Formacja zawiązała się w styczniu 2012 roku. Lider zespołu w 2014 roku wziął udział w drugiej edycji Disco Star, gdzie został zauważony przez jury w składzie Shazza, Liszewski, Masters i Miller. W lutym grupa zgłosiła się do eliminacji na konkurs Eurowizji 2016. Formacja Defis ma na koncie takie przeboje jak: “Wciąż o Tobie mam sny”, “Tak bardzo tego chcę”, “Niespotykany kolor” czy “Jeden gest”. Utwór „Niespotykany kolor”, który wykonuje zespół ma na youtube.com ponad 16,5 miliona wyświetleń. O popularności przebojów formacji Defis świadczą także liczne remixy, które co chwila pojawiają się w sieci.

Zespół Long & Junior powstał oficjalnie w 2000 r. Liderzy zespołu – Jarek i Michał poznali się cztery lata wcześniej i od początku znajomości próbowali swoich sił na koncertach w klubach i dyskotekach. Do zespołu należy też DJ Seba, czyli Sebastian Leś. Pierwszy singiel i wideoklip “J.A.Z.D.A.” powstał właśnie w 2000 r. Po krótkim oddechu ukazuje się w roku 2004 “Tańczyć Chcę”, który do dziś bawi pełną mocą każdego kto kocha tańczyć i nie tylko. Popularność grupy Long & Junior zaczęła gwałtownie rosnąć. Nie spoczywają jednak na laurach i na początku roku 2013 powstaje mega produkcja- utwory “Tańcz Tańcz Tańcz” oraz „Kolorowa sukienka”, które stają się MEGA HITAMI. Powoli Long & Junior zdobywają Polskę przemierzając od jednego jej końca na drugi grając niejednokrotnie po kilkanaście koncertów w miesiącu.

Wilno w rytmie Disco Polo -2018 to najbardziej zaawansowana technicznie impreza DiscoPolo na Litwie. To skumulowana siła światła i dźwięku. To najnowsze urządzenia oświetleniowe, rozwiązania akustyczne i najlepsze multimedia. To będzie niewątpliwie największe wydarzenie wiosny!

Nie może Cię tam zabraknąć – kup bilet www.bilietai.lt już dziś i przeżyj na żywo najgorętszą imprezę roku!

