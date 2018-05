Polonez, krakowiak, oberek i mazur – „Mazowsze” przyjechało do Wilna

Jeden z największych na świecie zespołów artystycznych, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, spotkał się z wileńską publicznością po dwunastoletniej przerwie! 2 maja w Domu Kultury Polskiej odbył się pierwszy koncert zatytułowany „Pieśni ludowe”.

„Mazowsze” występuje w ramach przypadającego w tym roku jubileuszu 70-lecia działalności zespołu i 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Z tej okazji zaplanowane są występy w wielu miejscach, które są dla nas ważne, a Wilno jest miejscem szczególnym na tej mapie również ze względu na to, że jest tu duża Polonia. 2 maja obchodzimy w Polsce i na całym świecie Dzień Polonii, chcieliśmy właśnie w tym dniu zagrać w wileńskim Domu Kultury Polskiej koncert zatytułowany „Pieśni ludowe”. W zasadzie jest on odtworzeniem jednej z naszych najnowszych płyt. Są to pieśni ludowe w nowoczesnych aranżacjach – poinformowała „Kurier Wileński” Katarzyna Robaczewska, rzecznik prasowy zespołu „Mazowsze”.

3 maja o godz. 15.00, w kościele pw. Świętego Ducha w wykonaniu zespołu zabrzmi Msza Koronacyjna Mozarta, Trzecia Litania Ostrobramska Moniuszki oraz pieśni patriotyczne. Wstęp na koncert jest bezpłatny.

– Koncert jest trochę inny od naszych „mazowszańskich” występów. Trzecią Litanię Ostrobramską Stanisława Moniuszki specjalnie przygotowaliśmy na wyjazd do Wilna. Chcieliśmy, żeby oficjalna premiera odbyła się w Wilnie, bo tu Moniuszko napisał ten utwór – zaznaczyła Katarzyna Robaczewska.

4 maja o godz. 18.30, w Pramogų Arena (Ąžuolyno 9) w Wilnie, zespół „Mazowsze” wystąpi z koncertem „Kalejdoskop barw Polski”.

– Wszystkich serdecznie zapraszamy na bardzo energetyczny, kolorowy, barwny koncert. Zaprezentujemy program w nowej odsłonie, będzie zawierał zarówno znane od lat elementy ludowe, jak też nowe, związane z jubileuszem odzyskania niepodległości. Podczas koncertu można będzie kupić płyty i foldery opowiadające o historii „Mazowsza” – dodała rzeczniczka prasowa.

W programie zobaczyć będzie można najciekawsze choreografie z repertuaru zespołu, usłyszeć najbardziej popularne piosenki oraz podziwiać przepiękne stroje etnograficznych regionów Polski. W wirze kolorów pojawią się tańce narodowe, jak polonez, krakowiak, oberek, mazur czy kujawiak oraz tańce regionalne wraz z charakterystycznymi, oryginalnymi przyśpiewkami.

Do Wilna przybyło 140 artystów „Mazowsza” – orkiestra, chór i balet. Towarzyszą im dyrektor oraz dyrygent zespołu Jacek Boniecki, kierownik chóru Mirosław Ziomek, kierownik baletu Wioletta Milczuk oraz manager, impresario Krzysztof Kurlej.

– Przyjechała także nasza ekipa techniczna, która wykonuje potężną robotę. Na kilka godzin przed koncertem czy próbą nasi technicy powinni przygotować naświetlenie i nagłośnienie – wszystko, czego nie widać w czasie koncertu, ale bez czego nasze występy byłyby niemożliwe – powiedziała Katarzyna Robaczewska.

Podczas pobytu w Wilnie członkowie zespołu zwiedzą Wilno, złożą kwiaty przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie. Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Narodowego Święta Trzeciego Maja zaplanowana jest wizyta w ambasadzie RP, gdzie zespół wykona piosenki patriotyczne.

„Mazowsze” z uwagi na ogromne bogactwo repertuarowe oraz pracę na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego uznawane jest w Polsce za zespół narodowy. Pełni on zaszczytną funkcję Ambasadora Polskiej Kultury. W ciągu 70 lat działalności „Mazowsze” dało prawie 7 000 koncertów w Polsce i za granicą dla prawie 23 mln publiczności, przemierzyło ponad 2 300 000 km. Ponad 200 razy wyjeżdżało za granicę do 50 krajów na 6 kontynentach. Należy również do największych na świecie zespołów artystycznych sięgających do bogactwa tańców narodowych i regionalnych, a także piosenek, przyśpiewek i obyczajów.

Fot. Marian Paluszkiewicz

Like this: Like Loading...