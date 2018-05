W przeddzień Dnia Matki o ochronie życia

Dzień Matki jest jednym z najpiękniejszych wiosennych świąt. Jest obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich matek i ma na celu okazanie im miłości, uznania i podziękowania za trud włożony w wychowanie.

W różnych krajach to święto jest obchodzone w różnych dniach. Na Litwie obchodzi się je w pierwszą niedzielę maja, podobnie jak w Mozambiku, Portugalii, Hiszpanii, Rumunii czy na Węgrzech. Polska jest jedynym krajem, w którym to święto przypada 26 maja. W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, upominkami, kwiatami oraz słodyczami przez własne dzieci.

4 maja, w przededniu Dnia Matki, w litewskim sejmie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Życie ludzkie jest najwyższą wartością“. Konferencję zorganizowała sejmowa frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin.

– Życie jest najwyższą wartością. Powinno być chronione i jest to temat bezdyskusyjny. To dzisiaj aktualny temat, ponieważ wartość życia nie jest na Litwie doceniana. Życie jest niszczone – pozwalają na to istniejące ustawy, a raczej ich brak, które zezwalają na zabijanie nienarodzonych dzieci – w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” podkreślił poseł Zbigniew Jedziński z frakcji AWPL-ZChR.

W konferencji wzięli udział posłowie na Sejm RL, przedstawiciele Kościoła katolickiego, nauki i medycyny. Poruszone na niej zostały tematy: ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci (w ramach realizacji agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju, przyjętej w 2015 przez przywódców państw Organizacji Narodów Zjednoczonych), wartości każdego ludzkiego życia, zagrożeń dla życia człowieka i rodziny, jak również przedstawiona została działalność Litewskiego Stowarzyszenia Światowej Federacji Lekarzy „Za życiem“.

Jak podają organizatorzy konferencji, z powodu zbyt niskiej liczby urodzeń w stosunku do zgonów, każdego roku populacja kraju zmniejsza się o 10 tys. mieszkańców. Skutkiem emigracji Litwa traci dodatkowo prawie 20 tys. osób.

„Jazda bez hamulców ze stromego zbocza“ – w ten sposób sytuację demograficzną określa prof. Bogusław Grużewski, dyrektor Instytutu Badań Rynku Pracy, którego wyniki badań zostały również przedstawione na tej konferencji. Jeżeli wskaźniki demograficzne na Litwie nie ulegną poprawie, w 2060 r. Litwę będzie zamieszkiwało mniej niż 2 mln mieszkańców.

Z zaprezentowanego w Ministerstwie Oświaty i Nauki opracowania „Szacunkowe zmiany demograficzne wśród mieszkańców Litwy w 2017-2021” dr. Rolandasa Tučasa, wykładowcy nauk przyrodniczych na Uniwersytecie Wileńskim, wynika, że w następnym roku zostanie odnotowany najniższy wskaźnik narodzin dzieci w okresie ostatnich 60 lat. W ciągu najbliższych pięciu lat zmniejszy się liczba ludzi w wieku produkcyjnym nawet w 95 samorządach.

Z danych Litewskiego Departamentu Statystyki wynika, że w 2016 roku dokonano około 5 tys. aborcji. Organizatorzy konferencji przypominali, że na Litwie wciąż obowiązuje pochodząca z czasów sowieckich decyzja ministra ochrony zdrowia, wydana w 1955 r. – zezwala ona na przerwanie ciąży do 12 tygodnia. Mimo iż ilość aborcji od dnia ich legalizacji w 1955 roku zmalała kilkakrotnie, problem przerywania ciąży jest wciąż bardzo aktualny.

– Projekt ustawy o ochronie życia poczętego był w latach 2005–2006 po raz pierwszy zarejestrowany przez prezesa partii AWPL ,Waldemara Tomaszewskiego. Powtórnie projekt był przedstawiony w 2013 r. Od tego momentu jest na razie omawiany w komitetach, ale z tego, co widać, jest faktycznie hamowany przez niektóre siły polityczne, zwłaszcza liberałów, a z drugiej strony bardzo agresywną politykę wobec tego projektu prowadzą media litewskie. Projekt ustawy dotąd nie został uchwalony – mówił Zbigniew Jedziński.

Z danych statystycznych wynika, że od początku niepodległości nasz kraj stracił około 400 tys. nienarodzonych obywateli.

– Nazywajmy rzeczy po imieniu. Przerywanie ciąży jest zabijaniem, niszczeniem życia. Statystyki zaś nie odzwierciedlają nieoficjalnych, niezarejestrowanych przypadków aborcji, np. w prywatnych klinikach. Nie brak w internecie również ofert sprzedaży środków farmakologicznych i pigułek, wywołujących aborcję. Tak więc statystyka jest bardzo daleka od prawdziwych danych – zaznaczył Zbigniew Jedziński.

Jak mówił, najczęstszym argumentem przeciwników przerywania ciąży jest ten, że zakaz aborcji spowoduje nielegalną aborcję, która zresztą kwitnie już dzisiaj. Jak mówił poseł, samo pojęcie legalnej lub nielegalnej aborcji jest absurdalne.

– Jeżeli uznajemy, że życie rozpoczyna się od poczęcia, a aborcja jest zabijaniem, to czy można w tym kontekście mówić o legalnym zabijaniu? – pytał poseł.

Jak mówił, jednym z częstych argumentów zwolenników aborcji jest ten, że kobieta ma prawo decydować o swoim prywatnym życiu.

– W tej kadencji sejm przyjął ustawę o ochronie praw dziecka, która zabrania stosowania przemocy moralnej i fizycznej w wychowaniu dzieci. Skoro zabraniamy stosować przemoc wobec dziecka, dlaczego więc pozwalamy na zabijanie? – zadawał kolejne retoryczne pytanie.

„Współczesny świat boryka się z problemem dehumanizacji życia poczętego. Tymczasem człowieka w embrionalnej fazie rozwoju nie można wyłączać spod ochrony prawnej tylko z uwagi na jego etap życia. To nie jest problem jakiegoś światopoglądu, lecz jest to kryterium statusu człowieka w sensie prawnym, to jest kryterium godności człowieka, która ma charakter najszerszy, bez względu na to, jaka to jest faza rozwoju. Dziecko poczęte posiada genom człowieka, a to już jest godność ludzka w sensie prawnym i posiada związane z tą godnością prawa, czyli prawo do ochrony życia i prawo do ochrony zdrowia od poczęcia do naturalnej śmierci“ – zaznaczają organizatorzy konferencji.

