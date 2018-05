Ważne wydarzenie dla Polaków na Litwie

9 maja w Wilnie zainaugurowano nadawanie nowych programów Telewizji Polskiej. Wznowienie retransmisji polskich stacji telewizyjnych na Wileńszczyźnie jest niezwykle ważnym wydarzeniem dla społeczności polskiej na Litwie. Od 1994 roku mieliśmy możliwość oglądania wyłącznie TVP Polonia.

Dostęp do TVP Info, TVP Polonia, TVP Historia, Nuta.TV i Power TV przybliży nas do Polski, do poprawnej polszczyzny, kultury, historii, polskiego punktu widzenia na ważne sprawy, jakie dzieją się w samej Polsce, jak i na świecie. Do 9 maja 2018 wszechobecnej na Wileńszczyźnie rosyjskiej propagandzie w języku polskim przeciwdziałały wyłącznie media tworzone przez nas samych. Nie byliśmy jednak w stanie skutecznie stawiać oporu putinowskiej machinie propagandowej.

Zabiegi o przywrócenie nadawania atrakcyjnych polskich programów na Litwie nie ustawały od wyłączenia TVP 1 w 1994 roku. Dopiero teraz rząd, na czele z Sauliusem Skvernelisem, dostrzegł niebezpieczeństwa zaistniałej sytuacji. Z budżetu państwa litewskiego przeznaczono 350 tys. euro rocznie na retransmisję polskich programów. Jest to ważny i przyjazny gest litewskich władz w stosunku do swoich obywateli polskiej narodowości. Teraz już tylko od nas samych zależy, czy zechcemy skorzystać z możliwości bycia bliżej Polski.

