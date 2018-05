Nie dajmy sukcesom zwiędnąć

Pięć polskich kanałów retransmitowanych na Litwie jest niewątpliwie sukcesem. Warto jednak nie spoczywać na laurach i ten sukces rozwijać, by nie uwiądł. Szczególnie, że każdy chciałby go przypisać sobie i ogłosić jako swoje własne dziecko.

Są jednak i problemy. Jeden z nich dotyczy odbioru polskich kanałów w Trokach, Oranach, Druskiennikach, Wędziagole, Kiejdanach czy innych miejscowościach, gdzie mieszkają Polacy. A zapewne i nie-Polaków byłoby niemało, którzy chcieliby oglądać polską telewizję. Jest też i oczekiwanie, by kanałów było więcej: Republika, TVP Kultura, TVP ABC, Trwam, czy Eurosport po polsku nie wymagają, w odróżnieniu od TVP 1 czy TVP 2, kosztownych gimnastyk nad prawami autorskimi.

Warto zatem oglądać polską telewizję, bo to dobra telewizja. Ale też dążyć, by była dostępna na całym terytorium Litwy, oraz by był jeszcze większy wybór kanałów. Z czasem takie rozwiązanie nawet nie tylko będzie na siebie zarabiać, ale też i przynosić dochód oraz duchową wartość dodaną.

Więcej polskich kanałów na terenie całej Litwy – w ten sposób sukces będzie wielki, owocując na przyszłość!

