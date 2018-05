16 maja w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Niemenczynie odbył się Rejonowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Szkół Rejonu Wileńskiego „Ukochana moja ziemio…”. Wydarzenie poświęcono 80. rocznicy urodzin śp. Gabriela Jana Mincewicza – znanego na Wileńszczyźnie pedagoga, kompozytora, poety, działacza społecznego i polityka, założyciela i kierownika Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”.



Festiwal został skierowanany do uczniów klas 7-9 szkół rejonu wileńskiego. Uczestników do udziału zgłosiło 13 szkół.

„Niezmiernie się cieszę, że jest taka możliwość, że zechcieliście wziąć udział w tym festiwalu. Bardzo mi zależało i zależy na tym, żeby pamięć o śp. Gabrielu Janie Mincewiczu nie zanikła” – witając uczestników festiwalu powiedziała mer rejonu wileńskiego, która wydarzenie objęła patronatem honorowym.

„Na pewno wszyscy dzisiaj jeszcze nie zdajemy sobie sprawy z tego, a przede wszystkim wy, kochana młodzieży, jak bardzo ta osoba jest wielce zasłużona dla nas wszystkich” – mówiła gospodarz rejonu wileńskiego. Bo już w trudnych czasach sowieckich Mincewicz pielęgnował wiarę chrześcijańską poprzez tajne nauczanie religii, a także dbał o wychowanie patriotyczne, a w czasach niepodległej Litwy działał aktywnie, „abyśmy mogli na swej Ziemi Wileńskiej czuć się równoprawnymi obywatelami, mówić i pobierać naukę w swym języku ojczystym, krzewić język, kulturę”.

Mer podkreśliła, że nigdy nie widziała, aby Mincewicz chodził powolnym i spokojnym krokiem. „Zawsze gdzieś się śpieszył, ciągle coś tworzył, a robił to wszystko dla nas, dla was, kochana młodzieży, żebyście żyli w wolnym kraju i swobodnie posługiwali ojczystym językiem” – mówiła mer.

Zwróciła uwagę na to, że ten festiwal jest wspaniałą okazją, by poznać bliżej osobę i dorobek śp. Mincewicza i „będziemy dążyli do tego, by następne pokolenia poznawały tę osobę poprzez takie festiwale i konkursy”. Zachęcała też młodzież do naśladowania postaci Mincewicza „Jesteśmy i będziemy dumni z tego, żył wśród nas i tworzył dla nas oraz przyszłych pokoleń” – powiedziała mer rejonu wileńskiego.

Pełniąca obowiązki kierownika Wydziału Oświaty administracji samorządu rejonu wileńskiego Zofia Ryżowa podkreśliła, że to właśnie pani mer jest inicjatorką tego festiwalu, który powstał z myślą o szkolnej młodzieży.

„Chcieliśmy nie tylko przybliżyć wam sylwetkę wielkiego Polaka, wielkiego człowieka – śp. Gabriela Jana Mincewicza, ale również organizujemy ten konkurs z myślą o tym, żebyście nie tylko wiedzieli o tym człowieku, ale również byście mogli kontynuować jego dzieło, abyście byli aktywni w szkole, w życiu społecznym, tańcach, śpiewie, modlitwie, wszędzie” – powiedziała Ryżowa. Dodała, że dzisiejszy „wasz występ będzie najlepszym podziękowaniem dla śp. Mincewicza.

Soliści wykonali po dwa utwory. Wykonanie oceniała komisja w składzie: Wioletta Leonowicz, kierownik i dyrygent zespołu pieśni i tańca „Ojcowizna”, dyrektor Szkoły sztuk Pięknych w Rudominie Jerzy Krupiczewicz i nauczyciel teorii muzyki, chóru w Szkole Sztuk Pięknych w Rudominie Tatiana Kinderevičienė.

Zanim rozpoczęły się występy muzyczne, zebrani mieli okazję obejrzeć film, poświęcony śp. Gabrielowi Janowi Mincewiczowi, a nauczycielka języka polskiego Ilona Herman przybliżyła zebranym postać tej osoby. Jak podkreśliła, Mincewicz działał na wielu płaszczyznach: nauczyciel, wychowawca młodzieży, doktor teologii, poseł na Sejm RL kilku kadencji, radny, wieloletni wicemer rejonu wileńskiego, członek zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, autor książki „Na com i Bóg i religia? ” oraz zbiorów wspomnień „Pod prąd”, twórca podręczników do wychowania muzycznego dla klas 5, 6, 7, 8. Także gromadził i opracował zbiory „Pieśni Wileńszczyzny“ i „Nasze pieśni”, sam napisał około 30 utworów, inicjator wielu wydarzeń społecznych i kulturalnych, m.in. festiwalu „Kwiaty Polskie” czy „Ciebie, Boże, wysławiamy”, założyciel Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”, obrońca spraw polskiej mniejszości na Litwie.

Festiwal „Ukochana moja ziemio…” zwieńczył spektakl „Marszałek: żołnierz z ducha” w wykonaniu Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie.

Organizatorem festiwalu jest samorząd rejonu wileńskiego.

Główną nagrodę Grand Prix festiwalu przyznano dla Roseli Maluk z Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie. Wykonała piosenkę „Zamiast” z repertuaru Edyty Geppert oraz „Nad Wilią”, do której słowa i muzykę napisał Gabriel Jan Mincewicz.

Laureaci:

• Iwona Seweryn – Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce;

• Kinga Lewko – Szkoła-Wielofunkcyjne Centrum w Mościszkach;

• Mażena Mackiewicz – Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie;

• Inesa Pilecka – Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole;

• Justyna Tankelun – Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu.

Za piękny występ i udział w festiwalu dyplomy otrzymali też inni uczestnicy:

• Karolina Majewska – Gimnazjum im. T. Konwickiego w Bujwidzach;

• Justyna Witkowska – Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze;

• Karolina Bartoszko – Gimnazjum im. św. St. Kostki w Podbrzeziu;

• Katryna Masiulaniec – Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach;

• Agata Trumpakaitė – Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach;

• Elżbieta Turenko – Gimnazjum w Rukojniach;

• Agnieszka Woronowicz – Gimnazjum w Mickunach.

