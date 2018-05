Pałac Jeleńskich w Glinciszkach czeka remont

Samorząd rejonu wileńskiego rozpoczyna odnawianie pałacu Jeleńskich w Glinciszkach. Zabytkowy obiekt będzie nie tylko wyremontowany, ale też dostosowany do prowadzenia działalności kulturalnej, edukacyjnej i ma odpowiadać na potrzeby społeczeństwa i miejscowej wspólnoty.



W końcu kwietnia samorząd podpisał umowę w sprawie finansowania projektu „Odnowienie pałacu w Glinciszkach z dostosowaniem do oferowania usług kulturalnych i innych potrzeb wspólnoty“ i rozpoczyna jego realizację.

Łączna wartość projektu wynosi 1,7 mln euro (868 tys. euro to środki z funduszy europejskich, pozostała część kwoty ma pochodzić z budżetu samorządu rejonu wileńskiego).

W toku prac planowane jest uporządkowanie zabytkowego pałacu (z zachowaniem autentyczności) i dostosowanie go do współczesnych potrzeb społeczeństwa i lokalnej wspólnoty.

W odnowionym obiekcie planowane jest organizowanie rozmaitych imprez, wycieczek oraz oferowanie usług kulturalnych, skierowanych do miejscowej ludności, mieszkańców Litwy oraz odwiedzających zza granicy.

Wycieczki będą prowadzone w językach litewskim, polskim, angielskim i rosyjskim.

W najbliższym czasie ma ruszyć przetarg publiczny na wyłowienie wykonawcy remontu i prac porządkowych. Projekt ma być zrealizowany do 2020 roku.

Neogotycki pałac Jeleńskich w Glinciszkach został zbudowany w 1860 roku nad jeziorem Sziwis. Do połowy XIX wieku Jeleńscy mieszkali w drewnianym, parterowym dworze.

