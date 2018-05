Wsparcie dla wytrwałych i oddanych

16 marca 2018 r. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” reprezentowana przez Mikołaja Falkowskiego, prezesa zarządu oraz Rafała Dzięciołowskiego, wiceprezesa zarządu, zawarła umowę z rektorem Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie, Ryszardem Janem Kuźmo, na udzielenie wsparcia seniorom należącym do PUTW.

Wsparcie zostało udzielone w ramach pomocy socjalnej i charytatywnej dla środowisk polskich na Wschodzie. Kwota wsparcia to 5 tysięcy złotych (1 100 euro). Sumę wskazaną niniejszą umową finansuje Senat RP i Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

8 maja seniorzy należący do Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie to wsparcie materialne otrzymali. Szczęśliwców było dwudziestu. Wsparcie otrzymali najstarsi słuchacze, którzy należą do uniwersytetu od jego założenia. Byli to między innymi: małżeństwo Jan Aleksander i Leonarda Lewiccy, słuchaczki Jadwiga Wysocka i Irena Kratkowska. Zarząd PUTW przyznał wsparcie najbardziej potrzebującym i aktywnie przyczyniającym się do działalności PUTW. Byli to też pedagodzy, którzy wnieśli niemały wkład w podtrzymanie i utrwalanie polskości na Wileńszczyźnie. Właśnie takim jest słuchacz Leon Luczek, który ponad 40 lat był dyrektorem w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego, w dużej mierze przyczynił się do zachowania polskiej oświaty. Pan Leon to poeta, który na każdą okazję w PUTW pisze okolicznościowe wiersze.

Dofinansowanie otrzymali również słuchacze potrzebujący wsparcia na zakup leków czy na rehabilitację. Seniorzy otrzymali wsparcie po raz pierwszy.

Wszyscy obdarowani bardzo się ucieszyli z pomocy, ponieważ jako emeryci na Litwie mają bardziej niż skromne emerytury, a wprowadzenie euro jeszcze bardziej pogorszyło ich sytuację.

W tym roku Polski UTW w Wilnie będzie świętował 25-lecie swej działalności. PUTW był założony w 1994 roku przez rektora prof. Ryszarda Jana Kuźmo jako pierwszy UTW na Litwie.

Wszyscy jesteśmy niezmiernie wdzięczni Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej za tak wspaniały i hojny gest wsparcia. Oby nie było to po raz ostatni.

Cieszymy się, że Polska nie zapomina o swoich rodakach na Wileńszczyźnie.

Helena Paszuk

kronikarka PUTW

Zdjęcia:

Nr. 1. Szczęśliwi słuchacze PUTW, którzy otrzymali wsparcie materialne

Nr. 2. Najstarsi słuchacze PUTW w Wilnie (były zesłaniec na Syberię Jan Aleksander Lewicki z żoną Leonardą otrzymują wsparcie finansowe).

Nr. 3. Jedna z najstarszych słuchaczek PUTW Jadwiga Wysocka, obok Melania Aleksiuk.

