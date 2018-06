Polityk może mówić prawdę w oczy?!

W dzisiejszym wydaniu prezentujemy wywiad z premierem Litwy, Sauliusem Skvernialisem. Niby żaden news, bo ileż to mieliśmy wywiadów – ba, nawet z odwiedzającym nas kiedyś pierwszym szefem Unijnego Parlamentu, Patem Coxem – ale ta rozmowa jest szczególna w odbiciu krzywego zwierciadła litewskich – przynajmniej – polityków.

Nie wiem, ilu obywateli będzie głosowało na tego prawdopodobnego kandydata na prezydenta – choć podobno stawki na jego zwycięstwo w totalizatorach są duże – ale wiem jedno, że za swoją szczerość wart jest szacunku.

O co konkretnie chodzi? Po pierwsze – tragedia pod Smoleńskiem. Skvernialis konkretnie mówi, że jest nie do zrozumienia, że Rosja nie zwraca wraku samolotu. Dotychczas nie pamiętam, żeby jakiś nasz polityk wyraźnie to powiedział.

Po drugie – tabliczki na domach w języku polskim. Jemu to też nie przeszkadza, bo to przecież jest własność prywatna i można choć po chińsku nazwać swoją ulicę – no nie?

A po trzecie – nie podoba mi się oczywiście, że mówi, że polskie wersje nazwisk są możliwe tylko na drugiej stronie paszportu. Tyle lat walki – pardon – starań o prawa Polaków do tożsamości poszły na marne? Zgadza się premier na używanie całego alfabetu łacińskiego, włącznie z – wnerwiającym narodowców „w” – ale więcej nic.

I co tu powiedzieć? Że wystarczy spojrzeć do dzienników szkolnych i zobaczyć, ile jest nazwisk polskich z litewskimi końcówkami? Prawda jest taka, że rodzice swoim dzieciom chcą po prostu zapewnić „normalny” start w życie zawodowe. Oczywiście, to nie oznacza, że mądry Polak nie znajdzie dobrej pracy, ale to jest robione na zasadzie, aby nie trafić na jakiegoś pracodawcę polakofoba.

Z drugiej strony – Polacy emigrujący do Ameryki starali się swoje nazwiska „znormalizować” fonetycznie, żeby nie zakrztusił się czytający w paszporcie – „Chrząszczowrzeski?”.

Ale przecież my – Polacy na Wileńszczyźnie – w końcu jesteśmy u siebie, na Litwie, nie od 10 lat?

