Zapraszamy wszystkich na tradycyjne święto miasteczka Mejszagoła!

10 czerwca b.r. obok dworu Houwaltów w Mejszagole odbędzie się już tradycyjne święto miasteczka Mejszagoła, które, jak co roku, zaskoczy wszystkich gości wyjątkowo bogatym programem.



Święto miasteczka rozpocznie się od samego rana. Centrum Rzemiosł Tradycyjnych o godz. 10.30 będzie czekało na wszystkich, którzy chcą poznać subtelności starego rzemiosła podczas prezentacji nowej wystawy edukacyjnej i zaprasza do wykorzystania doskonałej okazji wypróbowania różnych rzemiosł. Organizatorzy imprezy wszystkim uczestnikom obiecują ofertę niepowtarzalnych i twórczych warsztatów rzemiosł tradycyjnych, które pozwolą poczuć kulturę ludową narodów Wileńszczyzny, rzemiosła i dziedzictwo etniczne.

Od godz. 10.30 również obok dworu Houwaltów będzie działał kiermasz rzemiosł. Na kiermaszu będzie całe mnóstwo wyrobów artystów ludowych, dzieł autorskich i unikalnych przedmiotów, więc goście będą mieli szeroki wybór i dobrą okazję do nabycia ekskluzywnych produktów u samych autorów.

Zapraszamy także do domu-muzeum Prałata Józef Obrembskiego, które znajduje się w drewnianej chatce tuż, obok, aby zobaczyć odnowioną ekspozycję muzealną.

O godz. 14.00 na Państwo będzie czekał uroczysty koncert, podczas którego szerokim wachlarzem swoich utworów zauroczą zespoły taneczne i wokalne.

Impreza jest finansowana ze środków projektu „Kultura i Natura – promocja turystyki po obu stronach granicy, opartej na wspólnym dziedzictwie i współpracy”.

Zapraszamy do aktywnego udziału i spędzenia czasu na pielęgnowaniu naszych tradycji dawnych rzemiosł!

Like this: Like Loading...