Mieszkańcy Wileńszczyzny pamiętają o zmarłym 7 lat temu ks. prałacie Józefie Obrembskim. Jednym z wyrazów tej pamięci i troski o przekazanie jej młodemu pokoleniu jest organizowana co roku pielgrzymka śladami ks. Jófefa Obrembskiego. W tym roku, w Mejszagole, z ust przedstawiciela miejscowych władz, starosty Andrzeja Adomajtisa, padła ważna informacja – mieszkańcy Wileńszczyzny chcą, by ks. Józef Obremski został beatyfikowany i rozpoczynają zbieranie świadectw o jego życiu.



Już po raz 6. pielgrzymi przeszli przez miejscowości związane z długim życiem ks. prałata Józefa Obrembskiego. Pielgrzymowanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Turgielach. Szlakiem z Turgiel przez Rudomino, Wilno do Mejszagoły podążała młodzież szkolna z nauczycielami, podopieczni Centrum Pobytu Dziennego Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie, księża, siostry zakonne, harcerze i przedstawiciele władz samorządowych. Nie zabrakło oczywiście mer rejonu wileńśkiego, Marii Rekść, pomysłodawczyni i głównej organizatorki wydarzenia.

Równolegle z pielgrzymką odbywało się w Wilnie inne wydarzenie, mające na celu propagowanie wartości chrześcijańskich – Konferencja „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” – organizowane przez Ruch Europa Christi i jego przedstawiciela z Litwy, przewodniczącego AWPL-ZChR, europosła Waldemara Tomaszewskiego. W sobotę, uczestnicy konferencji spotkali się z pielgrzymami na obchodach 9. rocznicy Intronizacji Chrystusa Króla przez samorządy Wileńszczyzny. Uroczystość rozpoczęła Msza święta dziękczynna w kościele św. Rafała Archanioła w Wilnie, podczas której został odnowiony akt przyjęcia Chrystusa za Króla. Po mszy odbyła się akademia w siedzibie samorządu rejonu wileńskiego.

W sobotę odbył się również tradycyjny apel w Krawczunach, skąd pielgrzymi wyruszyli do Suderwy. Cel swojej wędrówki osiągnęli w niedzielę. W Mejszagole wzięli udział w uroczystej Mszy świętej a potem – w święcie miasteczka.

Jeszcze przed rozpoczęciem pielgrzymki pojawiła się wiadomość, że mieszkańcy Wileńszczyzny chcą, aby ks. Józef Obrembski został beatyfikowany. Informacja o rozpoczęciu starań o beatyfikację po raz pierwszy została ogłoszona w czwartek, w 7. rocznicę śmierci księdza prałata. Podczas Mszy świętej starosta Andrzej Adomajtis w imieniu parafian odczytał oświadczenie o inicjatywie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. Obrembskiego.

„Zapisał się we wspomnieniach wielu jako prawdziwie święty człowiek. O jego świętości są przekonani kapłani, osoby życia konsekrowanego i osoby świeckie. Zdaniem inicjatorów rozpoczęcia procesu beatyfikacji, ksiądz jest postacią nie tylko historyczną, ale także niezmiernie żywą, ważną w chwili obecnej. My, wierni, członkowie grupy inicjatywnej rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego księdza prałata Józefa Obremskiego, inicjujemy proces beatyfikacyjny o heroiczność cnót oraz zapraszamy wszystkie osoby, które spotkały księdza prałata na swojej drodze życia, o przekazanie wszelkich świadectw i o współudział w rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego“ – mówił starosta.

– Rozpoczęliśmy zbieranie wspomnień dotyczących ks. Józefa Obremskiego, ponieważ tego rodzaju dokumentacja jest konieczna, by władze kościelne rozpoczęły starania o beatyfikację. W tej chwili jest inicjatywa oddolna. Pochodzi od tych, którym ks. prałat towarzyszył w drodze wiary od dzieciństwa lub też miał bardzo duży wpływ na jej rozwój. Ja poznałam ks. Obrembskiego dopiero jako studentka, przyjeżdżałam specjalnie do Mejszagoły na tajne jeszcze wówczas spotkania religijne dla młodzieży. Od tego czasu bardzo wiele się zmieniło w moim życiu – wyjaśnia „Kurierowi Wileńskiemu” Józefa Markiewicz, kierownik Muzeum Księdza Prałata Józefa Obrembskiego.

Osoby, które znały ks. prałata Józefa Obrębskiego, nie mają wątpliwości co do tego, że był niezwykłym człowiekiem.

– Nie liczymy na to, że jego beatyfikacja nastąpi szybko, ale mamy nadzieję, że w końcu do tego dojdzie. Prałat żył i zmarł w opinii świętości, dlatego chcemy zatroszczyć się o pamięć o nim – dodaje kierownik muzeum poświęconego ks. Obrembskiemu.

***

Inicjatorzy akcji zbierania świadectw dotyczących świętości życia ks. prałata Józefa Obrębskiego proszą o nadsyłanie informacji na adres Muzeum Księdza Prałata Józefa Obrembskiego w Mejszagole lub bezpośredni kontakt z kierownik muzeum, Józefą Markiewicz.

Muzeum Księdza Prałata Józefa Obrembskiego

Šv. Antano g. 5 Maišiagalos mstl.,

Maišiagalos sen., Vilniaus r.

juzefa@autograf.pl

+370 601 84 102

