Jubileuszowe Święto Pieśni coraz bliżej

Litwa przygotowuje się do najważniejszego, spośród wydarzeń upamiętniających 100-lecie Niepodległości Litwy.

W pierwszym tygodniu lipca, w Święcie Pieśni ma wziąć udział ok 36 tys. wykonawców. W ciągu tygodnia będzie miało miejsce aż 15 dużych, masowych wydarzeń. W tym roku nie zabraknie w nim również polskich akcentów. 1 lipca, w koncercie otwierającym na placu Ratuszowym w Wilnie, wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka” oraz Black Biceps.

Święto Pieśni to swego rodzaju fenomen. Organizowane jest od ponad 90 lat i zawsze we wspólnym śpiewie jednoczą tysiące ludzi. Już pierwsze miało imponujące rozmiary – w 1924 r. w Kownie, zgromadziło 3 tysiące wykonawców i 10 tysięcy widzów. W dwudziestoleciu międzywojennym odbyły się zaledwie trzy edycje, ale tradycja przerwała nawet okres sowiecki. Co więcej – Święto Pieśni Litwini zabrali ze sobą wszędzie tam, gdzie rzucił ich los. Organizowali je zesłańcy z Litwy na Syberii, a także emigranci, w obozach przejściowych w Niemczech, w drodze na Zachód. W 2003 roku Święto Pieśni zostało wpisane na Listę Dziedzictwa Niematerialnego Ludzkości UNESCO jako tradycja krajów bałtyckich.

To wydarzenie o znaczeniu narodowym jest organizowane na Litwie co cztery lata. Tegoroczne będzie jednym z najważniejszych wydarzeń obchodów 100-lecia niepodległości. Jego nazwa została zaczerpnięta ze słów hymnu narodowego „W imię Litwy” (Vardan tos). Święto rozpocznie się w Kownie koncertem „Dzień Pieśni”, 30 czerwca. Uroczyste otwarcie w Wilnie nastąpi 1 lipca, na placu Daukantasa przed Pałacem Prezydenckim.

Pewną nowością w czasie tegorocznego święta jest specjalny program „Z serca do serca”, który zostanie poświęcony wspólnotom Litwinów na świecie oraz mniejszościom narodowym na Litwie. Organizatorzy zapowiadają, że na placu Ratuszowym w Wilnie powstanie miasteczko prezentujące tradycje, obyczaje, dorobek ponad 30 wspólnot litewskich z całego świata oraz mniejszości narodowych na Litwie. Nie zabraknie również Polaków, choć trzeba przyznać, że o polskie zespoły wcale w czasie wakacji nie jest łatwo. Większość z nich wykorzystuje ten czas na zagraniczne koncerty czy udział w festiwalach.

Na placu Ratuszowym program ludowy zaprezentuje Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka” ze Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie.

– Dużo występujemy, także w czasie wakacji. Uczniowie chętnie uczestniczą w koncertach. Często wiąże się to z wyjazdami, chyba dlatego nie trzeba specjalnie zachęcać. Koncert na placu Ratuszowym odbędzie się tuż po naszym powrocie z Częstochowy. Będzie to nasz pierwszy udział w Święcie Pieśni jako zespołu – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Janina Łabul, kierownik zespołu.

W czasie koncertu mniejszości narodowych będzie można usłyszeć Black Biceps.

– Na program przewidziane jest ok. pół godziny. Zaprezentujemy nasze znane utwory, na pewno zaśpiewamy także po polsku – skomentował Edgar Krivelis, członek zespołu.

3 lipca to Dzień Folkloru. Koncerty będą się odbywały w Ogrodzie Bernardyńskim, w Cielętniku, na placu Katedralnym, a w Filharmonii Narodowej wystąpią kameralne zespoły wokalne. 4 lipca w Ogrodzie Bernardyńskim i na placu Katedralnym zaprezentuje się 100 amatorskich zespołów teatralnych, zaś w Parku Górnym odbędzie się Wieczór Zespołów. 5 lipca na stadionie na Lipówce wystąpią zespoły taneczne, a w sali Vilniaus pramogų arena – orkiestry dęte. Zamknięcie Święta Pieśni zaplanowano na 6 lipca, w święto Koronacji Mendoga. Tego wieczoru w Zakrecie zabrzmi 12-tysięczny chór. Momentem kulminacyjnym zaś będzie wspólne śpiewanie hymnu narodowego Litwy.

Święto Pieśni zostanie w tym roku upamiętnione również okolicznościową monetą. Bank Litwy poinformował, że 26 czerwca wejdzie do obiegu moneta o nominale 2 euro, poświęcona temu wydarzeniu. Przewidziany nakład monety to pół miliona sztuk.

To już druga moneta upamiętniająca Święto Pieśni, jaką wyemitował Bank Litwy. Pierwsza, była o nominale 10 litów, ze stopu miedzi i niklu, która weszła do użytku w 1994 r. Nowe 2 euro upamiętniające Święto Pieśni będzie pierwszą monetą, znajdującą się w obiegu poza granicami kraju jako oficjalny środek płatniczy w całej strefie euro. Ci, którzy chcą stać się posiadaczami pamiątkowej monety, mogą wymienić na nią zwykłe 2 euro w kasach Banku Litwy już od 26 czerwca.

Wielkie wydarzenie wymaga jednak ogromnych przygotowań. Konieczne jest także sprawne działanie służb medycznych i porządkowych. O szczegółach dotyczących zabezpieczeń święta poinformowano w czasie środowej konferencji prasowej. Nad zdrowiem uczestników święta mają czuwać 32 ekipy pogotowia, nie będziemy również narzekać na brak policji. Organizatorzy zachęcają, by w czasie święta zrezygnować z podróży do centrum własnym samochodem i wybrać transport publiczny, który w czasie całego święta będzie bezpłatny dla uczestników, a 6 lipca – dla wszystkich podróżujący po Wilnie.

