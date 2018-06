28 czerwca w Samorządzie Rejonu Wileńskiego otwarto wystawę fotograficzną Vaidotasa Grigasa „Chroń serce”, poświęconą międzynarodowej kampanii „Czerwona sukienka 2015”. Cel wystawy fotograficznej – zwrócić uwagę opinii publicznej na choroby serca i układu sercowo-naczyniowego kobiet, które są pierwszą przyczyną zgonów na całym świecie, i zachęcić kobiety do większej troski o zdrowie serca.



Wystawa fotograficzna międzynarodowej kampanii edukacyjnej Litewskiego Stowarzyszenia „Czerwona sukienka” po raz pierwszy została zaprezentowana publicznie w 2015 roku w ratuszu Wileńskim. Znane i aktywne społecznie kobiety na Litwie, w tym mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść i starosta frakcji sejmowej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė, zostały sfotografowane specjalnie przez fotografa Vaidotasa Grigasa dla serii zdjęć „Chroń serce”. W celu zwrócenia uwagi opinii publicznej na najczęstsze przyczyny śmierci i niepełnosprawności kobiet – choroby serca i naczyń krwionośnych aktywne i piękne kobiety Litwy są uwieczniane w czerwonych ubraniach lub z symbolicznymi czerwonymi elementami, które jak alarm wzywają kobiety do usłuchania i nie poddania się chorobie.

Pełniąca misję edukacyjną wystawa w tym roku zawitała do Samorządu Rejonu Wileńskiego. Przybyłych do Samorządu Rejonu Wileńskiego artystę wystawy fotografa Vaidotasa Grigasa i profesora hab. dra medycyny kardiologa Pranasa Šerpytisa gościnnie powitała mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, podziękowała za wspaniałą okazję do zapoznania mieszkańców rejonu wileńskiego z ideą inicjatywy artystycznej. Mer również wyraziła nadzieję, że ta inicjatywa zachęci mieszkańców rejonu wileńskiego, zarówno kobiety jak i mężczyzn, by aktywnie dbali o swoje zdrowie i zdrowie bliskich.

Podczas otwarcia wystawy autor idei, profesor, hab. dr medycyny kardiolog Pranas Šerpytis krótko opowiedział o przyczynach chorób serca i naczyń krwionośnych i niebezpieczeństwie dla życia każdego. Przedstawiając choroby serca i układu krążenia, kardiolog prof. P. Šerpytis zachęcał wszystkie kobiety do dbania o siebie i życzył wielu szczęśliwych chwil życia. „Kobieta jest najcenniejszym bogactwem na świecie i podstawą szczęścia rodziny, a więc i my, mężczyźni, musimy dbać o ich zdrowie i dobre samopoczucie” – apelował do wszystkich prof. P. Šerpytis. Profesor cieszył się również, że inicjatywa z powodzeniem podróżuje po Litwie i zachęcił wszystkich do zwrócenia uwagi na choroby układu krążenia kobiet. Autor zdjęć Vaidotas Grigas również przyczynił się do zachęty, aby dbać o swoje zdrowie i zdrowie bliskich, i nie ukrywał, że od pierwszego dnia realizacji pomysłu, szczerze wierzy, że ten środek zapobiegawczy przyczyni się do wzmocnienia zdrowia kobiet i zachęci do aktywniejszej troski o swoje zdrowie.

Wybitni goście, którzy wzięli udział w otwarciu wystawy, otrzymali symboliczne upominki i życzyli realizacji jak najwięcej dobrych inicjatyw w trosce o zdrowie i dobrobyt społeczeństwa.

Wystawa „Chroń serce” w holu pierwszego piętra gmachu Samorządu Rejonu Wileńskiego będzie eksponowana do końca lipca. Zapraszamy do odwiedzenia.

