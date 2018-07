Korfu – najbardziej zielona wyspa Grecji

Korfu to piękna, bardzo zielona i górzysta wyspa, leżąca między obcasem włoskiego buta a zachodnim wybrzeżem Grecji na Morzu Jońskim. Miejscowi nazywają ją Kerkyra.

Jest to najbardziej na północ położona wyspa grecka. Od wybrzeży Albanii jest oddzielona cieśninami różnej szerokości, od 2 do 15 km.

Od połowy XIX w. wyspa stała się popularnym miejscem wypoczynkowym zamożnych Europejczyków – przede wszystkim Austriaków, Francuzów i Włochów. Była też ulubionym celem podróży europejskich władców. Wypoczywali tu m.in. Napoleon, cesarzowa Sisi i cesarz Wilhelm II. Do dziś zachowały się pałace należące niegdyś do znanych, europejskich rodów. W latach 60. XX w. jako jedna z pierwszych stała się celem masowej turystyki. Korfu często bywa nazywana „królową Wysp Jońskich’, bo zachwyca przede wszystkim bujną roślinnością, rozległymi, piaszczystymi plażami oraz szmaragdową wodą

Z roku na rok przyjeżdża tu coraz więcej turystów z Litwy, Polski, Słowenii i innych krajów Europy Wschodniej. Odpoczywa tu także sporo turystów z Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii.

Średnie, dziennie nasłonecznienie w miesiącach od maja do września wynosi aż 10 godzin, a rocznie jest ponad 300 dni słonecznych. Średnia temperatura w miesiącach maj-sierpień wynosi 25 C.

Korfu zajmuje powierzchnię 592 km kw. (powierzchnia Wilna wynosi 401 km. kw), mieszka tam ponad 113 tys. mieszkańców – głównie Greków (jedna trzecia mieszka w stolicy Korfu). Są też napływowi „turyści”, którzy postanowili tam osiedlić się na stałe (Włosi, Niemcy, Holendrzy, Anglicy, Albańczycy, Bułgarzy, Rosjanie). Stolicą wyspy jest miasto Korfu (zwane z grecka Kerkyrą, tak jak kiedyś nazywano wyspę).

Historia Korfu to pasmo nieustających bitew i podbojów, począwszy od VIII wieku p.n.e. Wyspa znajdowała się kolejno w rękach Greków, Normanów, Rzymu, Bizancjum, Słowian, Genui, Wenecji, Francji i Wielkiej Brytanii. Korfu była długo kontrolowana przez Wenecję (od 1386 roku do 1797 roku), która odparła kilka tureckich oblężeń. Na krótko Korfu przejęły wojska napoleońskie. Po klęsce napoleońskiej Francji, wyspę Korfu w 1815 roku przejęła w zarządzanie Anglia.

Odległość z Litwy do Korfu wynosi 1 722 km. Z Wilna można tam dostać się samolotami tanich linii lotniczych Ryanair. Lot trwa 2,45 h. Do wyjątkowych przeżyć można zaliczyć lądowanie na wyspie – pas startowy międzynarodowego portu lotniczego w Korfu, praktycznie w całości, otoczony jest przez wodę i jest jednym z najkrótszych na świecie.

Są tu plaże piaszczyste, żwirkowe, ale też kamieniste. Wody Morza Jońskiego są czyste na tyle, że pływając widoczne jest dno. Miejscowa kuchnia oferuje mnóstwo ryb i owoców morza, dania kuchni greckiej i wyjątkowo słodkie desery. Kuchnia grecka przez wielu uznawana jest za najsmaczniejszą na świecie. Będąc na Korfu, warto spróbować jogurtu z miodem, dolmadakias (gołąbków z liści winorośli nadziewanych ryżem) czy tradycyjnych dań: musaki, nadziewanych pomidorów i papryki oraz greckiej sałatki z fetą i świeżymi warzywami.

Uprawia się tu mnóstwo owoców. Wyspę głównie porastają gaje oliwne, ale także mnóstwo drzew pomarańczowych, granatów, fig i egzotycznych kumkwatów, sprowadzonych na wyspę z Chin przez Brytyjczyków w XIX wieku. Na Korfu jest mnóstwo różnej klasy hoteli, na każdą kieszeń. Na początku sezonu litewskie agencje turystyczny oferowały tygodniowy pobyt all inclusive w trzygwiazdkowym hotelu nawet za 160 euro od osoby.

Poza spędzaniem czasu w hotelu można skorzystać z licznych ofert firm turystycznych i wybrać się na wycieczkę. Może to być zwiedzanie stolicy wyspy Kerkiry, całodniowa objazdówka autobusem po wyspie z podziwianiem zapierających dech w piersiach widoków oraz kąpielą na najpiękniejszych plażach czy też rejs statkiem do pobliskiej Albanii. W tym mało popularnym państwie bałkańskim można obejrzeć sporo zabytków z listy UNESCO. Podróż morska do Albanii promem lub statkiem trwa zaledwie godzinę. Cena takich wycieczek to 30-40 euro od osoby. Aby zwiedzić wyspę samodzielnie, można korzystać z autobusów komunikacji publicznej albo wynająć samochód. Kosztuje to od 30-70 euro, w zależności od klasy samochodu.

Co prawda, jadąc serpentyną (drogi na wyspie są strome i kręte), głowa może się zakręcić, a większy autobus na ostrym zakręcie musi cofać, żeby zmieścić się z jadącym w przeciwległym kierunku autem.

Stolica wyspy, Korfu (gr. Kerkira), posiada malowniczą starówkę wybudowaną przez Wenecjan, z prawdziwie włoską atmosferą. Żółte kamienice o zielonych okiennicach, wąskie średniowieczne uliczki o wyślizganych piaskowych płytach, stragany z kolorowymi likierami z miejscowych owoców, sklepiki z wyrobami ze skóry, mnóstwo nastrojowych kawiarenek zwanych przez miejscowych kafenionami – stanowi o urokach miejsca.

Miasto jest perłą architektury europejskiej, a jego najstarsza część znajduje się na liście UNESCO.

Jednym z najbardziej znanych zabytków jest pałac Achillion – letnia rezydencja cesarzowej Sisi. Turyści chętnie zwiedzają dwie wielkie twierdze, Starą i Nową. Przez długi most, przerzucony nad fosą, wchodzi się na teren fortecy. Jest tu muzeum, latarnia morska, kościół przypominający grecką świątynię.

Do najczęściej odwiedzanych obiektów turystycznych należy też klasztor Vlacherna. Niewielki, biały monastyr z XVII wieku, położony jest na wyspie połączonej z lądem wałem. Najwyższym szczytem wyspy Korfu jest Pantokrator (906 m n.p.m.) z niego właśnie roztacza się najlepszy widok na wyspę. Słynna ulica Liston z kolumnadą jest pozostałością po dominacji Francuzów.

Po całym mieście rozsiana jest ogromna ilość różnorodnych muzeów i ciekawych, malowniczych, wąskich uliczek. Już samo spacerowanie po labiryntowych uliczkach miasta jest unikatową atrakcją dla turystów. W starej części miasta najlepiej kupować upominki – typowe, greckie wyroby, takie jak oliwa, likiery, wyroby ze skóry. Ceny w stolicy Korfu są podobne do naszych. Obiad w taniej restauracji kosztuje około 12 euro, duży kufel lokalnego piwa beczkowego – 4 euro, butelka piwa importowanego 0,33 litra – 3 euro, butelka wody 0,33 litra – 0,60 euro, filiżanka kawy zaparzanej na sposób grecki – 2 euro, paczka papierosów około 4,10 euro.

Ze względu na łagodny klimat Korfu jest niezwykle zielona. Niemal 65 proc. powierzchni wyspy zajmują użytki rolne, z czego 55 proc. to uprawy oliwek. Liczbę drzew oliwnych szacuje się na około 5 milionów. Wśród turystów niezwykle są popularne pamiątki wykonane ręcznie z drzewa oliwnego.

Wyjeżdżając z Korfu, warto zaopatrzyć się w butelkę doskonałej oliwy wyprodukowanej na wyspie czy jeden z greckich likierów. Najbardziej popularne to limoncello wyrabiane z rosnących na wyspie cytryn, jak też likier z kumkwatów, małych, cytrusowych owoców będących symbolem wyspy.

