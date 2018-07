Poprawa jakości kształcenia uczniów, stworzenie dogodnych warunków do nauki i formowania bezpiecznego środowiska – to jeden z najważniejszych celów edukacyjnych rejonu wileńskiego. 29 czerwca 2018 r. na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęto decyzję, dzięki której uczniom rejonu wileńskiego będą przydzielone kolejne 3 nowe żółte autobusy szkolne.

Na mocy uchwały Rady, aż 3 nowej klasy autobusy M2 „Iveco Daily 50C15” i dwa busy „Volkswagen Crafter” w celu wykonywania samodzielnych funkcji będą przydzielone Szkole Podstawowej w Duksztach, Gimnazjum im. Meilė Lukšienė w Mariampolu i Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie. Autobusy zostały przydzielone przez Centrum Zaopatrzenia Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Litewskiej.

Wszystkie szkolne autobusy mają po 19 miejsc. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, w autobusach są zainstalowane blokujące rozruch alkotestery, zgodne ze standardami Unii Europejskiej.

Na dowożenie uczniów placówki edukacji rejonu wileńskiego ogółem obecnie będą miały 41 autobusów szkolnych, z których 19 żółte i 22 inne autobusy szkolne (14 z nich nabyte z funduszy Samorządu Rejonu Wileńskiego).

Według danych Systemu Informacji Zarządzania Edukacją Samorząd Rejonu Wileńskiego znajduje się w czołówce wszystkich samorządów, które mają najwięcej autobusów szkolnych. Od teraz każde gimnazjum rejonu wileńskiego będzie miało co najmniej jeden autobus do dowóz uczniów, co stworzy jeszcze lepsze warunki dla uczniów nie tylko w dojeździe do szkoły, ale także, aby w dojeździe na różne olimpiady, konkursy, festiwale, zawody i inne imprezy, które mają wyjątkowo wartościowy wkład dla osiągania lepszych wyników nauczania.

