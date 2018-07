Zaszczep się, jeśli chcesz wrócić z wakacji cało i zdrowo

Dzięki komunikacji lotniczej i drogowej, praktycznie nie ma już miejsca na świecie, do którego nie można dotrzeć. Ale zanim wsiądziemy do samolotu, warto zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Przede wszystkim zaleca się uzyskać informacje o szczepieniach, jakie są wymagane przy wyjazdach do poszczególnych krajów. Ponieważ szczepionki nie działają od razu, a czasami wymagane jest podanie kilku z nich w różnych odstępach czasu, konieczne jest odwiedzenie lekarza co najmniej 8 tygodni przed planowaną podróżą, a najlepiej zrobić to kilka miesięcy wcześniej. Należy pamiętać, że nie szczepi się kobiet w ciąży i dzieci poniżej 1 roku.

Wczoraj Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS (ULAC) poinformowało o pierwszym, zarejestrowanym w br. przypadku zakażenia się durem brzusznym.

– Prawdopodobnie pacjent zapadł na tę rzadko diagnozowaną na Litwie chorobę podczas pobytu w Indiach. Do zakażenia durem brzusznym najczęściej dochodzi na drodze pokarmowej, przez spożycie zakażonej żywności lub wody. Objawy to: biegunka, utrata apetytu, osłabienie, bóle głowy oraz mięśniowo-stawowe. Choroby tej można uniknąć, stosując szczepienie (cena 32 euro) – powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Kristina Žukauskaitė, specjalistka oddziału immunoprofilaktyki Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS.

Biegunkę u turystów europejskich w krajach egzotycznych wywołuje najczęściej obca flora bakteryjna.

Wilnianka Rita już w pierwszych dniach pobytu w Tunezji miała problem, który popularnie nazywany jest „klątwą faraona”.

– Z synem dostaliśmy strasznej biegunki. Stan taki trwał kilka dni i całkowicie popsuł nam wyjazd. Aby nie dopuścić do odwodnienia organizmu, miejscowy lekarz zalecił wypijanie odpowiedniej ilość płynów oraz zażywanie leków – opowiada turystka.

„Klątwa faraona” to dolegliwość, na którą nie ma szczepionki. Dotyka osoby podróżujące do krajów o odmiennej florze bakteryjnej i innym sposobie odżywiania się. Mówi się, że utrudnia życie połowie turystów, szczególnie często dotyka dzieci, których układ pokarmowy jest miej uodporniony na różnego rodzaje nowe bakterie. Jeżeli biegunce towarzyszy wysoka gorączka i odwodnienie, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. „Klątwa faraona” spotykana jest najczęściej w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, m.in. w cieszących się wielką popularnością wśród turystów europejskich Egipcie czy Maroko. Ryzyko zachorowania zwiększa fatalny stan sanitarny miejsc wydawania posiłków i pozostawiająca wiele do życzenia czystość naszych rąk.

Nie zawsze jednak biegunka wiąże się infekcją. Niekiedy bywa ona spowodowana zbyt szybkim wprowadzeniem do jadłospisu potraw regionalnych, do których nie jest przyzwyczajony europejski żołądek.

Specjaliści zalecają podczas podróży do krajów egzotycznych zrezygnowanie z posiłków wydawanych w jadłodajniach ulicznych czy na straganach i unikanie pożywienia niepoddanego dostatecznej obróbce termicznej. Warzywa i owoce należy przed spożyciem wymyć, wytrzeć i obrać, napoje wybierać przegotowane lub sprzedawane w fabrycznie zamkniętych naczyniach i absolutnie nie pić wody wodociągowej. W niektórych regionach niezwykle popularnych u nas Turcji, Bułgarii czy Grecji zaleca się używać wody butelkowanej nawet do mycia zębów. Podstawowa zasada i najbardziej prosta do zrealizowania – jak najczęściej myć ręce. Koniecznie przed każdym posiłkiem!

Jedną z chorób, na którą nie ma szczepionki, jest również malaria.

Na początku marca br. dwóm kobietom na Litwie, które wróciły z wycieczki z Madagaskaru, zdiagnozowano malarię. Jedna kobieta (77 lat) zmarła, druga w bardzo ciężkim stanie była hospitalizowana. Malaria to ostra lub przewlekła, tropikalna choroba pasożytnicza przenoszona głównie przez komary. Występuje w ponad stu krajach strefy tropikalnej i subtropikalnej, przede wszystkim to dotyczy Azji, Afryki i Ameryki Południowej.Lekarze zalecają stosowanie profilaktyki przy podróżach na tereny występowania malarii. tj. stosowanie płynów odstraszających komary, spanie pod moskitierami, przyjmowanie profilaktycznie leków antymalarycznych.

Specjaliści apelują o konieczność poddania się szczepieniom nie tylko przed podróżą do krajów egzotycznych, ale też przed wakacjami w krajach nie tak odległych. Do szczepień zalecanych należy m.in. szczepionka przeciw tężcowi czy wściekliźnie (cena każdej szczepionki – 32 euro).

Do zakażenia tężcem dochodzi poprzez zanieczyszczenie rany ziemią lub ciałem obcym zanieczyszczonym zarodnikami tężca. Zaś na pogryzienie przez psa, czy też inne zwierzę, jesteśmy narażeni na wakacjach nawet w sąsiednim kraju. Najczęściej występującymi chorobami, którymi możemy zakazić się podczas podróży, ale możemy zastosować profilaktycznie szczepienia, są: wirusowe zapalenie wątroby typu A i B, dur brzuszny, wścieklizna, zakażenia meningokokowe, tężec.

Do niektórych krajów, bez wykonania szczepień obowiązkowych w danym państwie, nie zostaniemy wpuszczeni. Informację o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych można uzyskać w Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS oraz na stronie internetowej tej placówki.

Like this: Like Loading...