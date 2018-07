Papież Franciszek odwiedzi w dniach 22-25 września Litwę, Łotwę i Estonię. W wydanym przez Watykan oświadczeniu odnotowano, że papież pojedzie do krajów bałtyckich na zaproszenie ich głów państw oraz biskupów. Papież odwiedzi Wilno i Kowno, Rygę i Agłonę ( łot.Aglona) na Łotwie oraz Tallin w Estonii.

– W tym roku Litwa, Łotwa i Estonia obchodzą stulecie niepodległości i z tej okazji władze państw bałtyckich zaprosiły papieża Franciszka. Ponadto w br. przypada 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Trockiej, patronki Litwy oraz 25. rocznica historycznej wizyty św. Jana Pawła II w trzech republikach bałtyckich – powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Toma Bružaitė, rzeczniczka prasowa powołanego przez Konferencję Biskupów Litewskich (LVK) komitetu organizacyjnego wizyty papieża Franciszka.

Papież Franciszek 22 września odwiedzi Wilno, a 23 września Kowno. W maju komitet organizacyjny ogłosił rejestrację wolontariuszy, którzy mają pomóc przy organizacji pielgrzymki na Litwie.

– Pierwotnie rejestracja wolontariuszy miała potrwać do 1 sierpnia. Dla sprawnej organizacji pracy potrzeba będzie około 1 000 ochotników w Wilnie i Kownie. Jedyne wymaganie wobec wolontariuszy to wiek –powinni mieć ukończone 16 lat. Wpłynęło już ponad 1 700 ankiet, dlatego rejestracja potrwa tylko do piątku, 13 lipca, do godz.12.00. Ankietę wolontariusza można znaleźć na stronie popieziausvizitas.lt. (registracijos anketa) – poinformowała rzeczniczka prasowa.

Organizatorzy zaznaczają, że postarają się, aby wolontariusze mogli osobiście zobaczyć papieża. Pomoc wolontariuszy będzie potrzebna nie tylko w dniach samej wizyty, ale też tydzień przed przyjazdem Franciszka oraz kilka dni po jego wyjeździe. Ochotnicy pomogą w przygotowaniu miejsc spotkań oraz dróg, którymi w Wilnie i Kownie będzie poruszał się papież. W trakcie wizyty wolontariusze będą pełnili dyżury na drodze papieskiej, udzielali informacji o spotkaniach, kierowali ludzi do sektorów. Po spotkaniach pomogą w uporządkowaniu miejsca imprezy.

Rząd Litwy ogłosił wstępne koszty wizyty papieża Franciszka. Będzie kosztowała budżet państwa około 1,75 mln euro. W programie 2-dniowego pobytu Ojciec Święty spotka się z młodzieżą, duchowieństwem, prezydent Dalią Grybauskaitė, przedstawicielami władz i społeczeństwa Litwy oraz korpusem dyplomatycznym. Zaplanowane są także m.in. modlitwa w Kaplicy Ostrobramskiej i wizyta w Muzeum Ludobójstwa. W Kownie papież odprawi mszę św. w parku w Santoce, a w bazylice archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła spotka się z księżmi, zakonnikami i zakonnicami oraz seminarzystami.

Rząd Litwy rozdysponował środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wizytą papieża Franciszka na Litwie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzyma około 1,2 mln euro, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – około 248 tys. euro, Samorząd Miasta Wilna – 109 tys. euro, Samorząd Miasta Kowna – 163 tys. euro. Około 28 tys. euro otrzyma Ministerstwo Ochrony Zdrowia.

– Wskazane kwoty są wstępne i będą jeszcze korygowane na podstawie przygotowanego przez grupę roboczą dla Ministerstwa Finansów kosztorysu wydatków – poinformował kanclerz rządu Algirdas Stončaitis.

Kanclerz rządu został mianowany szefem grupy roboczej, która ma ocenić, czy kosztorys przedstawiony przez różne instytucje państwowe odpowiedzialne za organizację wizyty oraz kurię wileńską jest uzasadniony i racjonalny. Gabinet Ministrów zlecił Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Kancelarii Rządu RL włączenie się do organizacji pobytu papieża Franciszka na Litwie.

Po wizycie w Kownie papież Franciszek wróci do Wilna, skąd uda się na Łotwę i do Estonii.

