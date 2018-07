6 lipca, obchody Dnia Państwa – Koronacji Króla Mendoga w Niemenczynie rozpoczęły się od uroczystego otwarcia wystawy p.t. „Tworzymy Litwę razem” (Kuriame Lietuvą kartu), którą udostępnił Departament Mniejszości Narodowych przy rządzie RL. Wystawę prezentowała kierownik Departamentu Vaiva Pokladova-Veželytė, tłumacząc, jak ważne w państwie obywatelom być razem, że zgoda buduje i prowadzi do pięknych osiągnięć. Po przedstawieniu wystawy na zebranych czekał quiz z nagrodami oraz występ zespołu wokalnego „Pogoda”, który wykonał muzyczne kompozycje w różnych językach.

W tym roku, podczas celebrowania stulecia przywrócenia niepodległości Litwy słowa hymnu narodowego brzmiały również na kopcu w Niemenczynie. Impreza poświęcona obchodom święta rozpoczęła się od Mszy św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Niemenczynie, po której w blasku promieni zachodzącego słońca na kopcu w Niemenczynie setki zgromadzonych połączyli się w żywym łańcuchu jednogłośnie śpiewających stworzony przez Vincasa Kudirkę hymn narodowy.

W dniu koronacji Króla Mendoga, wspólnie ze społecznością Niemenczyna na kopcu w Niemenczynie hymn narodowy śpiewali również doradczyni mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Aleksandra Černiauskienė, pracownicy gminy Niemenczyn wraz z wójtem Elwardem Puncewiczem, pracownicy Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Niemenczynie, żołnierze Centrum przygotowania bojowego im. generała armii litewskiej A. Ramanauskasa, proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła Arūnas Kesilis.

Z okazji święta narodowego wszystkim zgromadzonym złożyła życzenia doradczyni mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Aleksandra Černiauskienė. Doradczyni zachęcała do bycia społecznościowymi, kochania i promowania swego kraju i przyczynienia się do jego dobrobytu. Podczas święta wójt gminy Niemenczyn Edward Puncewicz nie ukrywał, że dzień koronacji Króla Mendoga jest okazją, aby spojrzeć wstecz na chwalebną przeszłość Litwy i wspólnie patrzeć w przyszłość. „Kochajmy i ceńmy historię naszego kraju. Z głębin jej wieków czerpmy inspiracje do natchnienia i siły. Życzę, aby nie zapominać szlaku swego narodu, wszędzie i zawsze być dumnymi ze zwycięstw i osiągnięć państwa. Niech wzniosła przeszłość natchnie do przyszłych stanowczych wspólnych prac. Twórzmy wspólnie przyszłe własne miasta, miasteczka, wioski i całą Litwę” – uroczyste słowa pozdrowienia do zgromadzonych skierował wójt gminy Niemenczyn.

Słowa pozdrowienia wypowiedział także proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Niemenczynie Arūnas Kesilis, wzywając wszystkich do bycia aktywnymi obywatelami i przyczyniania się do tworzenia przyszłości swojej ojczyzny, a biorący udział w imprezie naczelnik sztabu Centrum przygotowania bojowego im. generała armii litewskiej A. Ramanauskasa, pułkownik lejtnant Anatolijus Malyškinas zapewnił, że armia litewska jako integralna część państwowości i niepodległości zawsze będzie chronić i bronić Ojczyznę.

Po uroczystych słowach, dobry nastrój i ciepłą atmosferę wszystkim zgromadzonym zapewnili uczestnicy koncertu, którzy zauroczyli wszystkich wierszami, wesołymi piosenkami i tańcami poświęconymi Ojczyźnie. Podczas koncertu, rozpalono symboliczne ognisko, które niebawem zaprosiło do wspólnego śpiewu hymnu narodowego i uroczystej ceremonii podniesienia flagi.

Święto na tym się nie skończyło – uczestnicy zostali zaproszeni na tradycyjny poczęstunek do stołu na którym był ser, miód, wędliny, litewskie chleby i ciasta, herbaty ziołowe oraz zimne napoje. Na scenie odbyło się nagradzanie zespołów oraz laureatów dziecięcego konkursu rysunków p.t. „Laisvė – suprantu ir vertinu”. Trzecie miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 20 euro na zakupy w księgarni otrzymała Ieva Našlėnaitė – uczennica LDK Algirdo Gimnazjum w Mejszagole, drugie miejsce i nagrodę 30 euro otrzymał Adrian Ludoit uczeń Gimnazjun im. K. Parczewskiego w Niemenczynie oraz 1 miejsce zajęła Ligita Kaušinytė uczennica Gedimino Gimnazjum w Niemenczynie. Wszystkich zwycięzców widzowie nagrodzili głośnymi brawami. Prezenty otrzymali również uczestnicy imprezy, którzy wzięli udział w konkursie wiedzy o Litwie – zostali obdarowani tabliczkami litewskiej czekolady.

Na koniec imprezy za wspaniałe święto podziękowano organizatorom – Wielofunkcyjnemu Centrum Kultury w Niemenczynie, gminie Niemenczyn, gminie miasta Niemenczyn, Centrum przygotowania bojowego im. generała armii litewskiej A. Ramanauskasa.

Impreza dobiegła końca, uczestnicy jeszcze długo częstowali się, obcowali, robili pamiątkowe zdjęcia w tak malowniczym miejscu – u podnóża wzgórza, na którym rozwiewała się flaga, paliły się ogniska, w dole wartko szumiała rzeczka Niemencza, a po niebie leniwie płynęły wieczorowe obłoki…

