,,Wileńszczyzna’’ tańczy, śpiewa, podróżuje…

Jak co roku Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” nie odpoczywa po wytężonym, nasyconym próbami i występami sezonie, lecz nadal prowadzi aktywną działalność artystyczną. Tego lata zespół odwiedził Węgrów pod Warszawą i, już tradycyjnie, Gdynię oraz Gdańsk.

W dniach 29 czerwca-2 lipca, na zaproszenie Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc, „Wileńszczyzna” gościła w Węgrowie na V Międzynarodowym Turnieju Smaków na Szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego. W ramach Turnieju odbywał się kiermasz różnych smakołyków z Mazowsza, Podlasia i innych regionów Polski oraz z innych krajów, w tym i z Litwy. Turniej upiększyły występy różnych zespołów artystycznych, wśród nich miał miejsce występ „Wileńszczyzny” w kilku odsłonach. Nie był to jedyny występ Kresowian podczas tej wizyty. Chór zespołu uświetnił msze święte w kościołach pw. św. Antoniego i św. Piotra w Węgrowie oraz w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Łochowie, gdzie po mszy świętej dał koncert piosenek patriotycznych. Zachwycona koncertem publiczność biła brawa na stojąco i prosiła o bis.

Podczas wyjazdu zespół nie tylko występował, lecz miał czas na atrakcje. Członkowie zespołu degustowali rożne potrawy oraz lukrowali piernikowe smakołyki. „Wileńszczyzna” odwiedziła też zamek w Liwie, przez który przechodziła granica Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej. Zamek ten był wybudowany na podstawie projektu zamku w Trokach. „Wileńszczyzna” wzięła również udział w warsztatach zorganizowanych przez RZPiT „Sokołowianie” z Sokołowa Podlaskiego.

Koordynatorem pobytu zespołu był Michał M. Piotrowski, Dyrektor Biura Senatorskiego Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc, dzięki któremu pobyt „Wileńszczyzny” był dograny w najdrobniejszych szczegółach.

Już kilka dni po powrocie z Węgrowa, „Wileńszczyzna” wyruszyła do Gdyni na zaproszenie Prezydenta Gdyni dr. Wojciecha Szczurka. Pierwszy koncert zespołu, poświęcony 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości, miał miejsce w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Przed rokiem członkowie zespołu mieli okazję zwiedzić to nowoczesne muzeum. Tym razem, dzięki życzliwości dyrektora muzeum dr. Karola Nawrockiego i całego personelu, zespołowcy mieli bardzo dobre warunki do występu. W pierwszej części koncertu został przedstawiony program historyczno-patriotyczny „Raduje się serce”, a w drugiej wiązanka polskich oraz litewskich pieśni i tańców. Wystąpiła też młodsza grupa tancerzy. Po koncercie, podczas którego wzruszona i rozbawiona publiczność z zachwytem przyjmowała piosenki i tańce, Senator RP Antoni Szymański wręczył zespołowi medal pamiątkowy Senatu RP poświęcony 100-leciu niepodległości Polski.

Tradycyjny, już dziewiąty, koncert zespołu w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, był jeszcze bardziej emocjonalny. Bilety na koncert były wyprzedane na kilka tygodni przed koncertem. Publiczność, która wiernie czekała na występ zespołu przez cały rok, była wspaniała. Gromkimi brawami dziękowała za każdy numer, śpiewała, bawiła się razem z artystami i stworzyła na sali niesamowitą atmosferę, która podnosiła wykonawców na duchu. Po koncercie na zespół czekała niespodzianka. Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP generał Władysław Śliwa wręczył zespołowi pamiątkowy ryngraf, upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Z kolei kierownik „Wileńszczyzny” dr Natalia Sosnowska i choreograf Leonarda Klukowska zostały odznaczone Złotymi Krzyżami Honorowymi Związku Piłsudczyków RP. Z przemówieniem wystąpił też prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Józef Szyłejko, któremu zespół jest szczególnie wdzięczny za koordynację całego pobytu.

Zespół nie tylko koncertował na Wybrzeżu, ale miał czas na liczne atrakcje. Niesamowite wrażenie na wszystkich wywarło brzmienie słynnych organów archikatedry w Oliwie. Z wielkim zaciekawieniem zespół zwiedził też Akwarium Gdyńskie. Na zakończenie pobytu w Polsce zespół miał okazję zwiedzić słynny zamek krzyżacki w Malborku, który jest największym zamkiem ceglanym na świecie.

Nie była to ostatnia wizyta „Wileńszczyzny” w Polsce tego lata. Po krótkiej przerwie zespół będzie szykował się do występu na 24. Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie. To festiwal inspirowany przez organizowany przez śp. G.J. Mincewicza oraz zespół ,,Wileńszczyzna” Festiwal ,,Kwiaty Polskie”’ w Niemenczynie. Goszcząca na nim delegacja z Mrągowa, na czele z Ryszardem Soroką, postanowiła zorganizować podobny festiwal w Mrągowie, aby Kresowianie mogli spotykać się i dzielić się swoją kulturą.

Kierownictwo i członkowie RPZPiT „Wileńszczyzna” pragną złożyć podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do wspaniałej organizacji i realizacji koncertowych wyjazdów do Węgrowa, Gdyni i Gdańska. Te wspaniałe chwile na zawsze pozostaną w pamięci zespołowców. Bóg zapłać i do zobaczenia!

Tekst i zdjęcia członków zespołu „Wileńszczyzna”

