Polka z Wileńszczyzny weźmie udział w konkursie Miss Polonia 2018

Tegoroczny konkurs Miss Polonia 2018 jest wyjątkowy. Weźmie w nim udział Agata Dorodko, „Dziewczyna Kuriera Wileńskiego – Miss Polka Litwy 2017”. Półfinałowy casting, na którym wyłoniono 20 finalistek, odbył się niedawno w Warszawie. Wśród tegorocznych finalistek konkursu Miss Polonia 2018 są dziewczęta w wieku 18-28 lat, mierzące od 171 cm do aż 184 cm wzrostu. Studentki prawa, farmacji, dziennikarstwa, ale także maturzystki czy profesjonalne modelki.

Agata Dorodko, absolwentka Gimnazjum w Ejszyszkach, jest jedyną Polką z zagranicy, która weźmie udział w tym prestiżowym wydarzeniu. Obecnie Agata szykuje się do studiów. Pragnie studiować jazz i muzykę estradową w Polsce. Marzy także o pracy w telewizji.

– Wiele czasu pochłaniają mi przygotowania do konkursu Miss Polonia 2018. To częste wyjazdy z Wilna do Warszawy, sesje zdjęciowe, wywiady, udział w audycjach telewizyjnych. Kilka dni temu, razem ze wszystkimi uczestniczkami konkursu, zostałam zaproszona do udziału w programie TVP „Pytanie na śniadanie” – opowiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim’’ nasza Miss.

Nie ukrywa, że okazja udziału w międzynarodowym konkursie pojawiła się dzięki konkursowi „Dziewczyna Kuriera Wileńskiego – Miss Polka Litwy 2017”.

– Chciałabym jeszcze raz podziękować waszemu dziennikowi za możliwość udziału w konkursie „Kuriera Wileńskiego”. Dzięki temu zdobyłam więcej pewności siebie, poznałam wspaniałych ludzi. Mam nadzieję, że konkurs Miss Polonia dostarczy mi równie dużo wspaniałych emocji – dodała Agata.

Finał konkursu „Dziewczyna Kuriera Wileńskiego – Miss Polka Litwy 2017” odbył się w listopadzie ub. roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Agata stała się królową uroczystej gali – oprócz korony zdobyła też tytuły Miss Publiczności, Miss Elegancji, Miss Czytelników oraz Miss Podium.

Udział w konkursie „Kuriera Wileńskiego” stał się udanym startem w karierze zawodowej oraz życiu osobistym dla wielu dziewcząt Wileńszczyzny. Laureatki wielokrotnie uczestniczyły w konkursach piękności na Litwie i zagranicą.

Jubileuszowa, 40. gala finałowa konkursu Miss Polonia 2018, odbędzie się jesienią w Warszawie. Zwyciężczyni w nagrodę otrzyma bursztynową koronę wartości 50 tys. złotych i będzie reprezentować Polskę w najbardziej prestiżowych, międzynarodowych konkursach piękności: Miss World, Miss Universe i Miss Grand International.

Miss Polonia to jeden z najstarszych konkursów piękności na świecie. Jego pierwsza edycja odbyła się w 1929 r.oku. Dla wielu Polek konkurs Miss Polonia był początkiem wspaniałej kariery. Aneta Kręglicka, Ewa Wachowicz, Rozalia Mancewicz, Marcelina Zawadzka, Paulina Krupińska, Izabella Krzan i wiele innych osiągnęły sukcesy w różnych dziedzinach.

Obecnie „panującą” Miss Polonia jest Agata Biernat, instruktorka fitness i tancerka ze Zduńskiej Woli.

