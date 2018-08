Ruszyła rejestracja na spotkanie z papieżem Franciszkiem na Litwie

1 sierpnia w południe, na stronie internetowej popieziausvizitas.lt rozpoczęła się rejestracja na wydarzenia związane z wizytą papieża Franciszka na Litwie.

W programie 2-dniowego pobytu są spotkania z młodzieżą oraz duchowieństwem, Msza św. w kowieńskiej Santoce, modlitwa w Ostrej Bramie i wizyta w Muzeum Ludobójstwa przy placu Łukiskim. Podczas wizyty odbędą się dwa główne spotkania papieża Franciszka z wiernymi i na nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Są to – spotkanie z młodzieżą na placu Katedralnym w Wilnie i Msza św. w kowieńskiej Santoce.

– Wspólnoty na spotkanie z papieżem Franciszkiem rejestrowały się już od wiosny. Księża w swoich parafiach zbierali wiernych, którzy chcą uczestniczyć w spotkaniach, więc część miejsc została już rozdzielona. Natomiast teraz trwa rejestracja dla osób indywidualnych. Ale proszę nie martwić się, jeżeli ktoś nie zdąży się zarejestrować i tak będzie mógł zobaczyć i usłyszeć papieża. Przyjść może każdy chętny. Rejestracja obowiązuje tylko tych wiernych, którzy chcą mieć dostęp do sektorów przed sceną na placu Katedralnym w Wilnie oraz w parku Santakos w Kownie. Cała informacja na temat wizyty papieża zamieszczana jest na stronie internetowej popieziausvizitas.lt. Tam znajduje się dokładny program, podane są ulice, którymi będzie jechał papież. Informacja jest codziennie uzupełniana – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Santa Kančytė, przedstawicielka Archidiecezji Wileńskiej.

Spotkanie z młodzieżą w Wilnie odbędzie się 22 września, początek o godz. 14.00, poprzedzi je kilkugodzinny program. Hasło papieskiej pielgrzymki na Litwę brzmi „Chrystus Jezus – naszą nadzieją”.

– Na spotkanie z młodzieżą rejestrować się mogą osoby w wieku 16-35 lat. Na plac Katedralny zostanie przeniesiony obraz Jezusa Miłosiernego z sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a o godz. 15.00 będzie nabożeństwo koronki do Bożego Miłosierdzia. Młodzież będzie trwała w modlitewnym czuwaniu, oczekując na papieża, który z lotniska uda się do pałacu prezydenckiego, na placu im. S. Daukantasa wygłosi przemówienie do polityków, pomodli się w Ostrej Bramie i dopiero wtedy przyjdzie do Katedry. Na spotkanie z młodzieżą do sektorów można zacząć przychodzić już od godz. 10.00, po godz. 14.00 wierni nie będą wpuszczani – tłumaczy Santa Kančytė.

Podczas wizyty papieża Franciszka zostaną też zarezerwowane miejsca wokół placu Katedralnego w Wilnie dla tych osób, które nie wezmą udziału w spotkaniu młodzieży z powodu ograniczeń wiekowych lub nie będą posiadały rejestracji. Po Starówce wileńskiej papież ma jechać papamobile, dlatego wierni będą mogli spotkać Ojca Świętego także na trasie jego przejazdu.

– Na niedzielną mszę w Parku Santakos w Kownie, która odbędzie się w dniu 23 września, będzie można przychodzić już w sobotę od godziny 22.00 do godz. 8 rano w niedzielę. Od tej godziny już nie będzie można wejść do sektorów. Pamiętajmy, że zaproszeń na spotkania z papieżem nie wolno sprzedawać. Jeżeli ktoś je ma, to otrzymał je bezpłatnie. Jeżeli ktoś ma zaproszenie i nie może z niego skorzystać, to proszę oddać temu, kto może uczestniczyć w spotkaniu, ale nie sprzedawać – zaznaczyła Kančytė.

Dla osób niepełnosprawnych jest przewidziany osobny sektor, do którego będą wpuszczani z jedną osobą towarzyszącą. Niepełnosprawni mogą udać się do Kowna z grupą ze swojej parafii, wtedy zajmą miejsce w sektorze tej parafii albo zarejestrować się przez internet i uzyskać wstęp do specjalnie przeznaczonego sektora.

22 września w Wilnie papieża będzie można zobaczyć na placu Daukantasa, przy Ostrej Bramie, po drodze – od Ostrej Bramy na plac Katedralny oraz po drodze do Nuncjatury Apostolskiej w Wilnie. 23 września nastąpi powitanie papieża w Kownie, który papamobile pojedzie z parku Santakos do Katedry. Wieczorem, tego samego dnia w Wilnie mieszkańcy będą mogli witać papieża na placu Łukiskim i po drodze do nuncjatury.

– Do spotkania z papieżem przygotowują się wierni w parafiach. Teraz mamy lato, więc odbywają się obozy, wędrówki poświęcone papieżowi, żeby lepiej zapoznać się z osobą Franciszka. Niektóre parafie oglądają film o papieżu Franciszku. Ludzie chcą bliżej poznać papieża, chcą lepiej zrozumieć jego słowa. We wrześniu w Caritas Archidiecezji Wileńskiej odbędą się dni otwarte. Caritas będzie zapraszał ludzi do dołączenia się do niesienia duchowej i materialnej pomocy potrzebującym. Papież Franciszek często przypomina o tym, żeby nie zapominać o ludziach, którzy potrzebują pomocy – powiedziała Santa Kančytė, przedstawicielka Archidiecezji Wileńskiej.

W organizację wizyty Ojca Świętego na Litwie włączył się rząd Litwy, który już ogłosił, ile funduszy przeznaczy na ten cel. Wizyta papieża Franciszka na Litwie będzie kosztowała budżet państwa około 1,75 mln euro. Ministerstwo spraw zagranicznych otrzyma około 1,2 mln euro, ministerstwo spraw wewnętrznych – około 248 tys. euro, samorząd m. Wilna – 109 tys. euro, samorząd m. Kowna – 163 tys. euro. Około 28 tys. euro otrzyma ministerstwo ochrony zdrowia. Kanclerz rządu został mianowany odpowiedzialnym za grupę, która ma ocenić, czy kosztorys przedstawiony przez różne instytucje państwowe odpowiedzialne za organizację wizyty oraz kurię wileńską jest uzasadniony i racjonalny. Wizyta papieża będzie kosztowała Kościół katolicki około 0,5 mln euro. Na czas pobytu w krajach bałtyckich papież Franciszek zatrzyma się w nuncjaturze w Wilnie, przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Ostatni raz Litwa gościła Namiestnika Chrystusowego w 1993 roku – we wrześniu odwiedził nasz kraj Jan Paweł II. Była to jedyna wizyta papieża w państwie litewskim.

PROGRAM WIZYTY PAPIEŻA FRANCISZKA NA LITWIE

Samolot papieża ma wylądować o godz. 11.30 na lotnisku w Wilnie. Z lotniska papież Franciszek uda się do pałacu prezydenckiego, gdzie spotka się z Dalią Grybauskaitė.

Po spotkaniu z prezydent, na placu Simonasa Daukantasa odbędzie się spotkanie z przedstawicielami władzy, działaczami społecznymi oraz korpusem dyplomatycznym.

O godz. 16.30 papież Franciszek odwiedzi kaplicę Matki Boskiej Ostrobramskiej. Później uda się na spotkanie z młodzieżą na placu Katedralnym. Odwiedzi również Katedrę wileńską.

W niedzielę z rana papież uda się do Kowna, gdzie będzie celebrował Mszę świętą w Parku Santakos. Po mszy odbędzie się uroczysty obiad z biskupami Litwy.

Wieczorem ojciec święty wróci do Wilna, gdzie będzie się modlił w Muzeum Okupacji i Walk o Wolność.

W poniedziałek, 24 września, papież Franciszek uda się na Łotwę, a następnego dnia odwiedzi Estonię.

Like this: Like Loading...