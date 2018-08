Wsparcie dla pszczelarzy

Pszczelarze rejonu wileńskiego, którzy zajmują się pierwotną produkcją miodu i chcą otrzymać wsparcie na dodatkowe karmienie pszczół, od 1 sierpnia do 15 września bieżącego roku muszą zwrócić się do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego i złożyć niezbędne dokumenty do wypełnienia wniosku.



Pszczelarzom będą częściowo zwrócone koszty, bezpośrednio związane z dodatkowym karmieniem pszczół (koszty nabycia zwykłego, ekologicznego cukru lub syropu z cukru inwertowanego), ale nie więcej niż 5,79 euro za rodzinę pszczelą, lub nie więcej niż 11,58 euro za certyfikowaną rodzinę pszczelą w gospodarstwie o produkcji ekologicznej oraz nie więcej niż 10 kg cukru/cukru ekologicznego lub nie więcej niż 15 litrów syropu z cukru inwertowanego na jedną rodzinę pszczelą.

Jeśli hodowca pszczół ma ponad 150 rodzin pszczelich, nie może ubiegać się o dodatkowe wsparcie na karmienie pszczół.

Hodowcy pszczół rejonu wileńskiego w celu złożenia wniosku muszą przybyć do Działu Rolnego Samorządu Rejonu Wileńskiego (adres: ul. Rinktinės 50, Wilno) i przedstawić dokument tożsamości, opis dokumentów dowodu opłacenia wydatków oraz dowód płatności. Jeśli wasze gospodarstwo jest ekologiczne, pszczelarz musi dostarczyć pracownikowi Samorządu certyfikat wydany przez urząd certyfikacji.

Zgłoszenia są przyjmowane: w Wydziale Rolnym Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, pokój nr 524, st. specjalistka Birutė Polikevičienė, tel. (8 5) 275 3208.

