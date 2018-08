Rusza duży remont Kaplicy Ostrobramskiej

Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się prace restauracyjne jednego z najważniejszych obiektów sakralnych na Litwie, który co roku odwiedzają dziesiątki tysięcy wiernych i turystów. Z dnia na dzień ruszy odnowa wileńskiej Kaplicy Ostrobramskiej oraz mieszczącego się obok kościoła pw. św. Teresy – poinformowała wczoraj, 16 sierpnia, Archidiecezja Wileńska. Koszt prac renowacyjnych ma wynieść ponad 2,9 mln euro.

Planuje się, że remont potrwa 2 lata. W ciągu tego czasu mają zostać odnowione uszkodzone fragmenty fasady kaplicy, okna oraz ramy okienne, poprawiony zostanie system wentylacji. Natomiast słynący łaskami obraz Matki Miłosierdzia zostanie zabezpieczony specjalną szybą antyrefleksyjną, mającą chronić obraz przed atakami wandali, wilgocią oraz zmianami temperatur powstającymi w wyniku otwierania i zamykania okien kaplicy. Przygotowana będzie również ekspozycja skarbca Kaplicy Ostrobramskiej. Dobra wiadomość czeka m.in. na osoby niepełnosprawne ruchowo, dla których zostanie stworzona możliwość odwiedzenia kaplicy, co nie było możliwe do tej pory.

Tymczasem część krypty, znajdująca się pod kościołem pw. św. Teresy, zostanie dostosowana do potrzeb pielgrzymów. W samej świątyni planowane jest odnowienie witraży, malowideł ściennych, sklepienia, okien i drzwi wejściowych. Natomiast w galerii łączącej kościół i kaplicę ma zostać zainstalowany ogólny system nagłośnieniowy i monitoring.

W oświadczeniu prasowym Mykolas Juozapavičius, kierownik Służby Ekonoma Archidiecezji Wileńskiej, który zajmuje się realizacją projektu, zaznaczył, że prace renowacyjne nie będą przeszkadzały podczas wizyty papieża Franciszka. W dniu 22 września papież Franciszek ma odwiedzić Kaplicę Ostrobramską. Tam, podobnie jak niegdyś św. Jan Paweł II, będzie się modlił. Towarzyszyć mu będą w modlitwie zgromadzone na ulicy Ostrobramskiej rodziny, które adoptowały dzieci lub zamierzają to uczynić.

„Gdy szykowaliśmy projekt odnowienia Kaplicy Ostrobramskiej, dążyliśmy do zaopiekowania się obiektem, który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wilna i który słynął również z tego, że odwiedził go święty papież Jan Paweł II. Wówczas nie wiedzieliśmy, że gdy skończymy prace, będzie to miejsce, o którym powiemy, że modlili się tam dwaj papieże” – powiedział Mykolas Juozapavičius.

Do czasu ukończenia restauracji całości, część przedmiotów ze skarbca Kaplicy Ostrobramskiej można będzie obejrzeć w Muzeum Dziedzictwa Sakralnego.

Renowacja Kaplicy Ostrobramskiej i kościoła pw. św. Teresy finansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szacuje się, że koszt wykonanych prac wyniesie ponad 2,9 mln euro.

Kompleksowa odnowa obu obiektów dziedzictwa sakralnego ma być ukończona w 2020 roku. Wsparcie z funduszy strukturalnych UE na realizację tego projektu Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej zatwierdziło jeszcze latem ubiegłego roku, podkreślając konieczność zachowania tego unikalnego obiektu dziedzictwa sakralnego i lepszego dostosowania do potrzeb odwiedzających to miejsce pielgrzymów i gości stolicy.

Warto zaznaczyć, że będzie to już kolejny remont w sanktuarium. Wcześniej, w 2010 roku, dokonano kontrowersyjnego remontu schodów, które prowadziły do kaplicy. W jego trakcie m. in. zdemontowano zabytkowe drzwi, uszkodzono płytki ceramiczne z 1932 roku, zmieniono poręcze. Same zabytkowe schody natomiast zastąpiono nowymi, z imitacji granitu. Departament Ochrony Zabytków uznał wówczas, że w wyniku remontu ucierpiała sakralna wartość kaplicy, ponieważ stare, wydeptane kolanami i nogami wiernych, schody miały ogromne znaczenie dla pielgrzymstwa.

