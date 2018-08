Jak co roku, w celu stworzenia dla uczniów i nauczycieli rejonu wileńskiego warunków lepszej jakości kształcenia i pracy, Samorząd wykonuje renowację zewnętrzną wszystkich typów placówek oświatowych i prac modernizacyjne pomieszczeń wewnętrznych.



Do starań Samorządu Rejonu Wileńskiego stworzenia jak najlepszych warunków dla uczniów, ich nauczycieli i wychowawców do nauki i pracy, przyczyniają się Państwo Litewskie i długoletni sponsorzy szkół i partnerzy z Polski.

Uczniowie Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole wkrótce będzie mieli odnowioną salę sportową. Do obecnie wykonywanych prac wchodzą ocieplanie fundamentu, ścian i dachu, wymiana okien i drzwi. Łączna wartość prac wynosi ponad 100 tysięcy euro. Prace są finansowane z budżetu Samorządu.

Prace renowacyjne trwają w Gimnazjum w Zujunach. Zakończenie prac w tym gimnazjum zaplanowano na 2020 r. Koszt prac renowacji w Gimnazjum w Zujunach stanowi prawie 500 tys. euro.

Obecnie zaczęły się również prace modernizacji Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie. Projekt obejmuje również budowę przybudówki szkoły artystycznej. Całkowita wartość projektu około 5 milionów euro. Prace projektowe modernizacji rozpoczęły się w lipcu 2018 roku. Modernizacja budynku obejmuje: ocieplanie ścian zewnętrznych, fundamentu, podłogi na gruncie, ocieplanie dopasowywanego dachu, urządzenie systemu grzewczego, montaż okien w sali sportowej, modernizacja systemu grzewczego, odnowienie i remont systemu grzewczego i gorącej wody, odnowienie mechanicznych systemów wentylacyjnych (modernizacja) poprzez zainstalowanie systemu wentylacji. Planowana jest również budowa dobudówki szkoły sztuki przy galerii przejścia obok Gimnazjum im. K. Parczewskiego.

Do końca b.r. planuje się zakończenie prac renowacji i modernizacji Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu. Podczas odnowienia gimnazjum zostanie zakończona nie tylko ocieplanie budynków, ale również remonty wnętrz. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1 milion euro. Prace są finansowane z budżetu Samorządu oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które w ubiegłym roku na prace modernizacji instytucji edukacyjnych przydzieliło 92 tys. euro. Takie samo finansowanie przydzielono również w roku bieżącym.

W r. 2018 także są planowane prace modernizacyjne przestrzeni edukacyjnych Gimnazjum um. Meile Lukšienė w Mariampolu, Gimnazjum w Mickunach, Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu i Gimnazjum w Rukojniach. Rozwiązania infrastrukturalne, zakup nowego sprzętu i mebli zapewni pomyślną działalność gimnazjów, stworzy dla uczniów odpowiednie warunki do wyrażania kreatywności, zainspiruje do aktywności fizycznej oraz zwiększy ich zajętość. Całkowita wartość projektu wynosi około 4 mln. euro.

Warto zaznaczyć, że do końca 2018 r. jest również planowane zakończenie budowy przybudówki Szkoły Podstawowej w Bezdanach. Pod koniec roku szkole zostanie przekazana dobudówka o powierzchni około 700 metrów kw., w której będą urządzone nowe klasy i sala uniwersalna.

W sierpniu 2018 r. rozpoczną się prace odnawiania boiska sportowego Gimnazjum W Pogirach , których łączna wartość wyniesie około 300 tysięcy. Czas trwania prac 4 miesiące.

Obecnie trwają prace ocieplania gmachu oraz wymiany okien i drzwi w przedszkolach w Bezdanach i Bujwidzach. Prace remontowe obu tych przedszkoli są finansowane przez Samorząd Rejonu Wileńskiego. Łączna wartość prac – około 400 tysięcy euro.

W najbliższym czasie rozpoczną się prace modernizacji Przedszkola w Mariampolu i Oddziału Edukacji Początkowej w Grygajciach Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Prace będzie finansował Samorząd Rejonu Wileńskiego.

Mieszkańcy miasta Niemenczyna mogą się cieszyć, że w sierpniu 2018 roku rozpoczną się prace rekonstrukcji Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Niemenczynie. Z państwowego programu inwestycyjnego na ten projekt przydzielono 900 tysięcy euro, a całkowita wartość prac sięga prawie 2,7 miliona euro. Prace obejmują:

budowę dodatkowych 2 kondygnacji (ogólna wysokość budynku się nie zmienia), które obejmowałyby pokoje gościnne z możliwością zakwaterowania osób niepełnosprawnych;

wyniesienie obecnej biblioteki z 2. piętra, urządzenie jej na parterze, przystosowując pomieszczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych;

urządzenie sali choreograficznej w pomieszczeniu byłej biblioteki;

rozbudowa lokalu kawiarni;

urządzenie sali sportowej (treningowej) na parterze.

We wsi Pakiena już ukończono prace nad poprawą infrastruktury publicznej obok szkoły podstawowej. Urządzono 2 boiska sportowe: boisko piłkarskie z nawierzchnią naturalną (trawą) i boisko do koszykówki ze sztuczną nawierzchnią. Urządzono plac zabaw dla dzieci i w celu bezpieczeństwa dzieci ogrodzono teren szkoły. Całkowita wartość projektu – 80 tys. euro.

Jednym z najważniejszych celów i zadań Samorządu Rejonu Wileńskiego jest zapewnienie uczniom rejonu nowoczesnego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska do nauki.

