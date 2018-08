Czyj był Związek Sowiecki?

Każdy rozumie, że jednym z państw, które wywołały II wojnę światową, były Niemcy. Że narodem, który dał Hitlerowi władzę i realizował jego polityczny program, nie byli „naziści”, którzy przylecieli z Księżyca, tylko Niemcy. Co i rusz jednak trafiają się tacy, którzy w analogicznej sytuacji, o drugim z państw, które wywołały II wojnę światową, a które miało stolicę w Moskwie i narzucało podbitym narodom język rosyjski, mówią, że to nie była Rosja.

O fałszywości takiej tezy niech świadczą spoczywający w nieodkrytych grobach Żołnierze Wyklęci, jak choćby wilnianin Witold Pilecki — którzy mogli się spodziewać, że właśnie taki los ich spotka po śmierci. Wszak przywódcy powstania styczniowego — Zygmunt Sierakowski i Konstanty Kalinowski — odnalezieni zostali przypadkiem dopiero w tym roku. Zamordowani i celowo ukryci — a nie było wówczas jeszcze bolszewików w roku 1863. Nie było ich i pokolenie wcześniej, w roku 1831, by mordować i ukrywać przed rodzinami ciała powstańców listopadowych — a jednak było ich tak wielu, że z nieutulonego żalu ich rodzin powstała na Żmudzi cała Góra Krzyży…

Dziś zaś jest rocznica podpisania dającego pole do rozpoczęcia wojny paktu, który podpisał Niemiec Ribbentropp i Rosjanin Mołotow.

