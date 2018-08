Ambasada Polski w Wilnie przenosi się do nowej siedziby

Ambasada RP, Wydział Konsularny oraz Instytut Polski w Wilnie zmieniają swoje adresy i przenoszą się do nowej, wspólnej siedziby w Pałacu Paców przy ul. šv. Jono 3, gdzie rozpoczną pracę już w przyszłym tygodniu – poinformowała polska placówka dyplomatyczna w komunikacie prasowym.

„Od dnia 3 września 2018 r. Ambasada RP w Wilnie oraz Instytut Polski w Wilnie rozpoczynają pracę w nowej siedzibie, w Pałacu Paców pod adresem: šv. Jono g. 3, LT-01123 Vilnius, Lietuva. Wszystkie dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian. Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanej do nas korespondencji” – napisano w komunikacie ambasady.

Od 3 września Wydział Konsularny zaprasza interesantów do Pałacu Paców od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 13.00. Wejście do Wydziału Konsularnego znajduje się od strony skweru K. Sirvydasa. Ambasada też przypomina o konieczności dokonania rejestracji w systemie www.e-konsulat.gov.pl, a także konieczności okazania przy wejściu dokumentu tożsamości.

„Dodatkowo informujemy, że w związku z przeprowadzką do nowej siedziby, w dniach 27–31 sierpnia 2018 r. Wydział Konsularny przyjmuje interesantów jedynie w sprawach bardzo pilnych, bądź nagłych przypadkach. W takiej sytuacji prosimy o uprzedni kontakt pod numerem telefonu: +37052194731” – przypomina ambasada.

Dotychczas Ambasada RP i Wydział Konsularny mieściły się na Antokolu, przy ul. Smėlio 20, natomiast Instytut Polski znajdował się w centrum miasta – przy ul. Didžioji 23.

Pałac Paców został nabyty przez państwo polskie w 2007 roku. Prace renowacyjne miały rozpocząć się wiosną 2014 r., a ich zakończenie planowano na koniec roku 2015. Droga do renowacji zabytkowego budynku była jednak długa, gdyż proces został opóźniony z powodu trudności związanych z przeprowadzaniem przetargu na inżyniera kontraktu. Prace nad przebudową Pałacu Paców w Wilnie ruszyły pełną parą w lutym 2015 r. po tym, jak przetarg wygrały – polska firma Warbud S. A. oraz litewski partner spółka Lakaja. Nawiązano też współpracę z firmami zarejestrowanymi na Litwie, a stowarzyszonymi w Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” – Eugensa i Inviktus.

Zakres prac obejmował kompleksową przebudowę budynku, w tym m. in.: osuszenie budynku i wzmocnienie fundamentów, przebudowę wnętrz, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów technicznych i warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz prawa pracy, wzmocnienie i modernizację elementów konstrukcyjnych budynku, wymianę połaci dachowych i konstrukcji dachu, renowację zabytkowych elementów pałacu wraz z renowacją polichromii ściennych, wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych oraz sieci zewnętrznych, a także remont istniejącej elewacji i zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego.

Pałac Paców powstawał na przełomie XVI i XVII w. W końcu XVI wieku budynek nabył starosta generalny żmudzki, Hieronim Wołłowicz. W pierwszych dziesięcioleciach XVII w. właścicielami byli kolejno Radziwiłłowie, Kazimierz Sapieha, a następnie – od połowy XVII w. – ród Paców. W 1655 roku, w czasie wojny polsko-rosyjskiej, pałac został spalony. Odbudowany po wojnie należał m.in. do starosty generalnego żmudzkiego Piotra Michała Paca, hetmana wielkiego litewskiego Michała Kazimierza Paca oraz kasztelana żmudzkiego Józefa Franciszka Paca. W roku 1764 pałac odziedziczył ostatni z Paców – marszałek generalny litewski Michał Jan Pac. W 1783 budynek, znajdujący się w bardzo złym stanie, nabył kanclerz wielki litewski Aleksander Michał Sapieha, który dokonał gruntownej przebudowy, nadając mu obecną formę. Po powstaniu listopadowym władze rosyjskie pałac skonfiskowały i przeznaczyły na siedzibę gubernatora. Od roku 1912 w pałacu znajdowała się rosyjska resursa szlachecka. Była tu też restauracja „Russkij Mir”. Po wojnie władze sowieckie budynek przekazały pracownikom łączności. Przez 70 lat był tu Dom Kultury Łącznościowców.

Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości budynek stanowił własność Poczty Litewskiej. W lipcu 2007 r., po ponad rocznych zabiegach, podpisany został akt notarialny i Pałac Paców został oficjalnie zakupiony – za 33 mln litów (ok. 10 mln euro) – przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z przeznaczeniem na siedzibę Ambasady RP a także Konsulatu Generalnego oraz Instytutu Polskiego w Wilnie. Ówczesny minister komunikacji, Algirdas Butkevičius, mówił wówczas, że „gdyby nie ambasada polska, wątpliwe, czy ktokolwiek za taką cenę nabyłby ten budynek”.

Warto zaznaczyć, że sprzedaż pałacu wzbudziła na Litwie wiele emocji. We wrześniu 2007 rzeczniczka prasowa Prokuratury Generalnej Litwy poinformowała, że badane są okoliczności sprzedaży pałacu rządowi RP na skutek wniosku złożonego przez znanych z antypolskich wypowiedzi polityków: Romualdasa Ozolasa, Gintarasa Songailę oraz Eugenijusa Jovaišę. Zarzuty polityków jednak zostały odrzucone.

