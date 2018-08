Dzieci do szkół powiezie 157 nowych żółtych mikrobusów

30 sierpnia, Ministerstwo Oświaty i Nauki przekazało samorządom 157 nowych szkolnych mikrobusów. Ceremonia przekazania żółtych pojazdów odbyła się na placu Katedralnym w Wilnie z udziałem prezydent Dalii Grybauskaitė, minister oświaty i nauki Jurgity Petrauskienė, przedstawicieli władz samorządowych oraz społeczności szkolnych.

Mikrobusy będą używane do przewozu uczniów nie tylko do szkoły, ale również na wycieczki i zajęcia pozalekcyjne. Przede wszystkim przeznaczone są dla uczniów mieszkających w odległości powyżej 3 km od szkoły oraz uczniów o specjalnych potrzebach.

Symboliczny, tysięczny mikrobus trafił do preńskiej szkoły podstawowej „Revuonos”, która w tym roku obchodzi swoje 100-lecie. Do rejonu wileńskiego trafił jeden pojazd, będzie nim dysponowała Szkoła Podstawowa w Duksztach. W rejonie solecznickim żółty pojazd pojawi się w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego. Jeden mikrobus otrzymał też rejon trocki.

– Już kolejny rok z rzędu otrzymujemy te żółte autobusiki. Tym razem nowiutki pojazd trafi do Gimnazjum im. M. Szymelionisa w Landwarowie. To będzie ich pierwszy szkolny mikrobus i, jak mówił dyrektor placówki, bardzo potrzebny, bo ma dowozić do szkoły 58 uczniów z bardziej oddalonych miejscowości – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” wicemer rejonu trockiego, Maria Pucz.

Minister Jurgita Petrauskienė podczas uroczystości cieszyła się, że co roku udaje się kupić coraz więcej pojazdów szkolnych. „To oznacza też lepsze możliwości dowozu do szkół coraz większej liczby uczniów. W tym roku udało się znaleźć środki na zakup 157 nowiutkich pojazdów, czyli aż o 75 więcej niż przed rokiem. Codziennie będzie mogło z nich korzystać ponad 26 tysięcy uczniów” – powiedziała Petrauskienė.

Od 2000 roku resort zakupił ogółem 1 060 pojazdów szkolnych. Od 2016 roku Ministerstwo Oświaty i Nauki nowe pojazdy dla szkół kupuje m.in. za środki unijne. W tym roku na kupno pojazdów szkolnych marki Iveco Daily i Volkswagen wydzielono 6,34 mln euro. Wszystkie mikrobusy są 19-miejscowe oraz, w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, posiadają specjalne alkomaty blokujące zapłon.

Pojazdy mają trafić do szkół w trzech etapach: 50 mikrobusów zostało przekazanych samorządom podczas wczorajszej uroczystości, tyle samo trafi do szkół we wrześniu, natomiast jeszcze 57 pojazdów dotrze do adresatów w listopadzie.

„Mam nadzieję, że nowe pojazdy będą przydatne nie tylko do bezpiecznego dojazdu do szkół, ale też do poznawania naszego kraju i coraz częściej będzie można zobaczyć te żółte mikrobusy obok muzeów, sal koncertowych i teatrów” – powiedziała Dalia Grybauskaitė podczas uroczystości.

Warto zaznaczyć, że uroczystość przekazania mikrobusów była wczoraj niejedyną imprezą związaną z początkiem nowego roku szkolnego. Nieco wcześniej, tego samego dnia prezydent Grybauskaitė wzięła też udział w akcji charytatywnej „Mažoj širdelėj – didelės idėjos” (W małym serduszku – wielkie pomysły) organizowanej przez Zakon Maltański. Podczas akcji na placu Simonasa Daukantasa były zbierane przyrządy szkolne, które później zostaną rozdane dzieciom z rodzin niezamożnych, wielodzietnych czy ryzyka socjalnego, którymi opiekują się „maltańczycy”. Udział w akcji wzięły zarówno osoby prywatne, jak też spółki, organizacje, społeczność akademicka oraz same dzieci, które cieszyły się zorganizowanym dla nich świętem. Akcja potrwa przez cały wrzesień. Ofiarować można nie tylko rzeczy na potrzeby uczniów, ale też pieniądze. Dane, potrzebne do przelewu bankowego, można znaleźć na stronie www.maltieciai.lt.

W zeszłym roku udało się zebrać przyrządy szkolne i inne potrzebne do nauki rzeczy oraz datki pieniężne w wysokości 13 tys. euro dla 1 500 dzieci z 33 miejscowości na Litwie. Ofiarowane w tym roku przedmioty trafią do 40 miejscowości w całym kraju.

Fot. Marian Paluszkiewicz

