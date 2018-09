„Jesteście przyszłością naszego rejonu i naszego kraju” – powiedziała mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, zwracając się do najlepszych tegorocznych maturzystów i laureatów ogólnokrajowych olimpiad i konkursów.



W piątek w dworze Houwaltów w Mejszagole odbyła się uroczystość przyznania tytułu „Najlepszy Uczeń Roku 2018” dla tegorocznych maturzystów, którzy zdobyli maksymalną liczbę punktów (100) z egzaminów maturalnych oraz laureatów ogólnokrajowych olimpiad i konkursów.

Najlepsi uczniowie otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy z rąk mer samorządu rejonu wileńskiego Marii Rekść. Uroczystość upiększył występ uczniów szkoły muzycznej w Pogirach.

„Jesteście przyszłością naszego rejonu i naszego kraju – powiedziała podczas uroczystości mer rejonu wileńskiego, zwracając się do uhonorowanych. – Jest was wielu i z tego bardzo się cieszymy. Jesteśmy dumni z naszych abiturientów, którzy w tym roku uzyskali najwyższe oceny z egzaminów maturalnych. Dzisiaj dyplomy dziękczynne wręczymy uczniom za wspaniałe osiągnięcia, za rozsławianie rejonu wileńskiego nie tylko na Wileńszczyźnie, ale również w kraju”.

W tym roku maksymalną liczbę punktów z egzaminów maturalnych otrzymało 52 abiturientów podwileńskich szkół. To niemal dwukrotny wzrost w porównaniu w rokiem ubiegłym – najwyższe oceny z egzaminów maturalnych otrzymało wtedy tylko 29 abiturientów. Ryžova.

„Może będą wśród was przyszli naukowcy, malarze czy nawet politycy. Życzę wam wielkiego powodzenia w przyszłej karierze zawodowej. Ale najważniejsze – bądźcie dobrymi ludźmi, kochającymi swoich bliskich i ojczyznę” – powiedziała mer, kierując swe słowa do wyróżnionych.

„Dowiedliście, że dzięki pilnej pracy można wiele osiągnąć. Cieszę się, że młodzież naszego rejonu chce się doskonalić. Nie bójcie się i śmiało idźcie do przodu. Szukajcie, marzcie, odkrywajcie nowe horyzonty” – mówiła mer.

Podkreśliła, że samorząd podstołeczny każdego roku stara się nagrodzić najlepszych uczniów. Zwykle to czynił podczas posiedzenia Rady, zaś w tym roku postanowiono przeprowadzić oddzielną uroczystość, bo jak zaakcentowała mer, „młodzież na to zasłużyła”. Władze rejonu organizują też wycieczki i pielgrzymki dla młodzieży, która wykazała się w nauce, podczas konkursów i olimpiad.

Maria Rekść podziękowała również dla nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkół za wychowanie zdolnej i aktywnej młodzieży.

Najwyższe oceny tegoroczni maturzyści otrzymali z egzaminów państwowych z języków obcych (angielski i rosyjski), matematyki, technologii informacyjnych, historii oraz z języka i literatury litewskiej.

Najwięcej „setek” – trzy – zdobył Konstanty Keda z Gimnazjum w Mickunach (z języka rosyjskiego, angielskiego i matematyki).

„W tym roku najwięcej „setkowiczów” wykształciło Gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, a uczniowie Gimnazjum w Mickunach i Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach otrzymali aż po kilka „setek”. Cieszę się, widząc tak wielkie grono zdolnej i utalentowanej naszej młodzieży” – mówiła podczas uroczystości Zofia Ryżowa, zastępca kierownika wydziału oświaty, pełniąca obowiązki kierownika. Zwróciła uwagę na to, że tylko dzięki współpracy całej społeczności szkolnej, „możemy osiągnąć wymarzony cel i cieszyć się z sukcesów”.

Maturzyści wspomnianego gimnazjum w Niemieżu w tym roku zdobyli aż siedem „setek”. Zapytany, co się złożyło na ten sukces, dyrektor Gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu Zbigniew Maciejewski powiedział, że systematyczna praca całej społeczności gimnazjalnej. „W ubiegłym roku też mieliśmy bardzo dobre wyniki. Byliśmy drudzy (pod względem liczby „setek” – przyp. red.) w rejonie wileńskim – w rozmowie z naszym portalem mówił dyrektor. – Mamy sporo doświadczonych zawodowców, ekspertów i metodyków, którzy są oddani pracy. I staramy się jak najwięcej uwagi poświęcać nie tylko nauczaniu, ale też wychowywaniu”. Bo jak podkreślił, wychowywanie, poczucie wspólnoty regionalnej, rodziny szkolnej czy też wyniki w nauce zależą od atmosfery, która panuje w danej placówce oświatowej. „Staramy się, aby atmosfera była przychylna, przede wszytkim bezpieczna i mamy tego wyniki” – powiedział Maciejewski.

Dodał, że większość tegorocznych absolwentów kierowanej przez niego szkoły wybrało studia wyższe na Litwie.

Studiować na Litwie będzie też Dejwid Gudaniec, absolwent Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach, który otrzymał najwyższe oceny z dwóch egzaminów maturalnych: języka rosyjskiego i historii. „Może to dziwić, bo „setki” mam z przedmiotów humanistycznych, a wstąpiłem na kierunki ścisłe – inżynierię elektroniczną na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina” – powiedział dla naszego portalu Gudaniec. Podkreślił, że aby uzyskać dobre wyniki na maturze, nie zmuszał siebie do długiego ślęczenia nad podręcznikami. Po prostu nauka sprawia mu przyjemność, jest ciekawy świata. Przyznał, że miał jednak problem z wyborem kierunków studiów, bo „mając dobre wyniki z wielu przedmiotów i wiele zainteresowań, trudno było wybrać coś jednego”. Zdecydował się na studia inżynieryjne. „Uczyłem się fizyki i to mnie teraz ciekawi. A jeśli się okaże, że „to nie moje”, to przecież zawsze można zmienić kierunek” – mówił. Dodał, że na pewno warto dobrze się uczyć, „chociażby po to, aby wybrać się na świetne wycieczki, które dla pilnych uczniów oraz laureatów konkursów organizuje samorząd rejonu wileńskiego”. „Osiągnięcia w nauce dają satysfakcję, są krokiem w rozwoju, zwiększają pewność siebie i motywację. Każdy uczeń powinien tak myśleć” – stwierdził Gudaniec.

