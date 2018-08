Przypominamy ponownie, że wystartował konkurs „Dziewczyna Kuriera Wileńskiego–Miss Polka Litwy 2019”. Serdecznie więc zapraszamy do udziału w jubileuszowej, XX edycji naszego konkursu dziewczyny Wileńszczyzny w wieku 17-27 lat.

Agata Dorodko, zwyciężczyni ubiegłorocznego konkursu „Dziewczyna Kuriera Wileńskiego–Miss Polka Litwy 2017”, dzięki udziałowi w tym wydarzeniu mogła wystartować w konkursie Miss Polonia 2018.

Nie musiała nawet uczestniczyć w eliminacjach – dzięki tytułowi „Dziewczyna Kuriera Wileńskiego–Miss Polka Litwy 2017” od razu znalazła się wśród 20 finalistek do tytułu Miss Polonia 2018!

Obecnie Agata bierze udział w przygotowaniach do wielkiego finału. O tym, jak przebiegają, opowiedziała naszym Czytelnikom.

– Przygotowania do konkursu pochłaniają wiele czasu. To przede wszystkim częste wyjazdy do Warszawy, sesje zdjęciowe, wywiady, udział w audycjach telewizyjnych. Niedługo rozpoczną się próby. Razem ze wszystkimi kandydatkami brałam już udział w programie TVP „Pytanie na śniadanie”, a dopiero przed kilkoma dniami wróciłam z profesjonalnej sesji zdjęciowej. Dziewczyny wystąpiły w niej w roli modelek. Gdy tylko zostaną przysłane mi zdjęcia, podzielę się nimi z Czytelnikami „Kuriera Wileńskiego” – powiedziała nasza Miss.

Obecnie Agata mieszka i pracuje w Wilnie. Wkrótce znowu czeka ją podroż do Warszawy na kolejny etap przygotowawczy. Jubileuszowa, 40. gala finałowa konkursu Miss Polonia 2018, odbędzie się jesienią w Warszawie.

Wśród tegorocznych finalistek konkursu Miss Polonia 2018 są dziewczęta w wieku 18-28 lat, mierzące od 171 cm do aż 184 cm wzrostu. Studentki prawa, farmacji, dziennikarstwa, ale także maturzystki czy profesjonalne modelki.

Agata Dorodko, absolwentka Gimnazjum w Ejszyszkach, jest jedyną Polką z zagranicy, która weźmie udział w prestiżowym wydarzeniu. Obecnie mieszka i pracuje w Wilnie. Z niecierpliwością oczekuje odpowiedzi z uczelni, na które złożyła dokumenty.

– Zawsze marzyłam o studiach w Polsce i o pracy w telewizji. Pragnę studiować wokalistykę estradową – zwierza się.

Zawsze bardzo ciepło wspomina udział w konkursie „Kuriera Wileńskiego”.

– Zdobyłam więcej pewności siebie, poznałam wspaniałych ludzi. Mam nadzieję, że tegoroczny konkurs dostarczy równie dużo wspaniałych emocji wszystkim dziewczynom, które wezmą w nim udział – dodaje Agata.

Finał konkursu „Dziewczyna Kuriera Wileńskiego – Miss Polka Litwy 2017” odbył się w listopadzie ub. roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Agata stała się królową uroczystej gali – oprócz korony zdobyła też tytuły Miss Publiczności, Miss Elegancji, Miss Czytelników oraz Miss Podium.

Organizowany przez jedyny polski dziennik na Litwie konkurs zdobył wielką popularność już po pierwszej edycji, która odbyła się w 1993 roku. Fascynująca rywalizacja wśród najpiękniejszych i najzdolniejszych Polek Litwy szczyci się bogatą historią. Wiele byłych uczestniczek naszego konkursu po latach wraca już w roli organizatorek. Z reguły twierdzą, że udział w konkursie był jedną z największych przygód oraz udanym startem w karierze zawodowej i życiu osobistym.

Aby wziąć udział w tegorocznym konkursie, należy wypełnić kupon i wraz ze zdjęciem przysłać na adres redakcji: Birbynių 4a, LT- 02121 Vilnius-30, z dopiskiem: Konkurs „Dziewczyna Kuriera Wileńskiego-Miss Polka Litwy 2019”. Zdjęcia można też przynieść osobiście do redakcji lub przesłać mailowo: reklama@kurierwilenski.lt.

W przypadku, gdy kandydatka nie dysponuje odpowiednim zdjęciem, może skorzystać nieodpłatnie z sesji zdjęciowej, którą wykona nasz redakcyjny fotograf, Marian Paluszkiewicz. O kreacje, makijaż i fryzurę zadbają nasi sponsorzy!

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod nr. tel. 212 30 40.

Like this: Like Loading...