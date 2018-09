Inauguracja roku szkolnego w Gimnazjum im. F. Ruszczyca

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego to dzień, który zapada w pamięć każdego ucznia na bardzo długo. W tym roku, to 3 września był dniem powrotem do szkolnej rzeczywistości i obowiązków.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie otworzyło wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu. Następnie głos zabrała dyrektorka placówki, Żaneta Jankowska.

– Rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Cieszę się, widząc Wasze uśmiechnięte twarze. Przenieście ten uśmiech, zapał, radość i dobry nastrój przez cały rok. W sposób szczególny zwracam się do Pierwszaków, mam nadzieję, że w naszej szkole będziecie się czuli swojsko i bezpiecznie, znajdziecie przyjaciół, poznacie wiele nowego. Rodzicom życzę, byście wspierali swoje dzieci w drodze zdobywania wiedzy. Dla IV klas gimnazjalnych też jest to rok wyjątkowy. Czeka was wielki wysiłek i wyzwanie, ciężar podjęcia decyzji życiowej. Życzę, abyście kierowali się mądrością, rozwagą, ale i głosem serca. Życzę też wytrwałości i pracowitości. Niech ten rok szkolny dla wszystkich będzie owocny oraz bezpieczny. Życzę, byście potrafili osiągnąć wyznaczony cel. Cieszcie nas swoimi zwycięstwami, wynikami i osiągnięciami. Umiejcie docenić to, co daje wam nauczyciel, gdyż jest on przewodnikiem na zawiłych ścieżkach nauki – powitała zebranych dyrektorka.

Odświętnie ubrani, jedni nieco zaspani i wyraźnie jeszcze w wakacyjnym klimacie, inni już zwarci i gotowi do pracy uczniowie – przestąpili próg szkoły.

– Każdy nowy rok szkolny, to nowe plany i nowe zamierzenia. Myślimy, co będziemy robić przez te 9 miesięcy, które są przed nami i jak je wykorzystamy. W tym roku mamy 34 maturzystów. 62 procent zeszłorocznych maturzystów wstąpiło na studia wyższe. Natomiast po raz pierwszy progi naszego gimnazjum przekroczyło 47 uczniów klas pierwszych z polskim językiem nauczania i 26 uczniów z rosyjskim językiem nauczania. Cieszymy się, że mamy tylu pierwszaków i ich liczba z roku na rok wciąż rośnie. Mamy jeszcze wiele planów do zrealizowania. Planujemy urządzić plac zabaw dla zerówek na podwórku, ogrodzić teren szkoły – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” dyrektorka gimnazjum Ruszczyca.

To wielki dzień w życiu małych uczniów. Odświętnie ubrani idą w nieznane. Budynek szkoły na razie jeszcze obcy, może wywołać niepokój, dlatego rodzice są tuż obok. „Nic? Nic ci się nie podoba w szkole?” – pytam małą Milenkę.

– Nie… – odpowiedziała zasmucona siedmiolatka.

Uczniowie klas pierwszych, pod kierunkiem swoich wychowawczyń, przedstawili program artystyczny dla wszystkich zebranych osób. Po oficjalnej części uroczystości maturzyści odprowadzili do klas pierwszaków – tak jak przed 12 laty, gdy sami zostali odprowadzeni przez swoich starszych kolegów.

Msza św. z udziałem nauczycieli, uczniów i rodziców na początku września to tradycja Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca. Msza św. została odprawiona w kościele pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Rudominie. Po zakończeniu ksiądz poświęcił plecaki i przybory szkolne pierwszaków.

W tym miejscu należy przypomnieć, że wyprawki szkolne zostały ufundowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach projektu wspierania edukacji polskiej na Litwie. Wzorem ubiegłych lat pierwszaki i maturzyści otrzymają też tzw. bony – jednorazowe stypendium przyznane przez państwo polskie za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Fot. Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca

