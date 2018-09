Konkurs #cojaczytam

Zapraszamy uczniów, nauczycieli i bibliotekarzy do wzięcia udziału w rywalizacji

Lubicie czytać książki i chcecie zachęcać innych do czytania? Zaplanujcie i przeprowadźcie kampanię promującą czytelnictwo w Waszej szkole, bibliotece lub w innym miejscu. Spróbujcie przekonać innych, że czytanie to nie tylko nieprzyjemny obowiązek, ale także fajna zabawa!

Możecie użyć różnych metod i sposobów – mogą to być podkasty, memy i inne działania w mediach społecznościowych, filmiki zamieszczane na Youtube lub opublikowane w innych serwisach, plakaty, flashmoby, przedstawienia, ulotki, konkursy. Możliwości jest bardzo wiele i ogranicza je tylko Wasza wyobraźnia. Macie inny pomysł na kampanię? Śmiało go realizujcie i zgłoście do konkursu! Pamiętajcie tylko, że kampania musi być przez Was promowana w serwisach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat i inne), a w publikowanych postach na jej temat musicie używać dwóch hasztagów: #cojaczytam i #wolnelektury. W trakcie tworzenia i przeprowadzania kampanii przygotowujcie dokumentację (np. zdjęcia, opisy, linki do postów w serwisach społecznościowych, filmiki, podkasty i inne materiały), którą następnie musicie nam przesłać wraz ze zgłoszeniem konkursowym.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie jednej szkoły lub czytelnicy tej samej biblioteki publicznej w wieku do 19 lat zebrani w zespoły składające się z 3 do 5 osób. Opiekunem zespołu może być nauczyciel lub bibliotekarz.

Konkurs rozpoczyna się 15 września 2018 roku.

Zgłoszone kampanie zostaną ocenione przez Jury, a twórcom najlepszych przyznamy wartościowe nagrody rzeczowe!

Bawcie się, wykorzystujcie technologię i przekonujcie innych, że czytanie to fajna rzecz!

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem konkursu i harmonogramem znajdują się na stronie internetowej: https://wolnelektury.pl/formularz/cojaczytam/.

Kontakt:

tel. 22 465 15 35

e-mail: konkurs@nowoczesnapolska.org.pl

Organizator konkursu: Fundacja Nowoczesna Polska.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

