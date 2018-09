Początek roku szkolnego w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego

3 września dzieci z rejonu wileńskiego i ich rodzice obchodzą jedno z najpiękniejszych i znaczących świąt w roku – początek nowego roku szkolnego. W tym roku do pierwszych klas placówek oświatowych rejonu wileńskiego pójdzie około 750 pierwszaków, a ogółem do placówek oświatowych rejonu wileńskiego w r .szk. 2018 – 2019 będzie uczęszczało około 10,5 tys. uczniów.



Aby powitać uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów tradycyjnie do instytucji oświatowych udali się przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego: mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, wicemerowie Robert Komarowski i Teresa Dziemieszko, dyrektor administracji samorządu Lucyna Kotłowska i wicedyrektor Beata Maliušickaja, Sekretarz Rady Elżbieta Jankowska, doradczyni mera Alina Tunkiewicz, przedstawiciele Wydziału Oświaty.

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść w ten wyjątkowy dzień odwiedziła i najgorętsze gratulacje przekazała społecznościom Gimnazjów im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu i Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach. Przybyła do gimnazjów mer Maria Rekść z radością powitała nauczycieli, uczniów i ich rodziców tych instytucji edukacyjnych. „Bardzo się cieszę, że dzisiaj w taki piękny i słoneczny dzień przyszliście do szkoły wypoczęci, napełnieni radością i pełni determinacji, aby czerpać nową wiedzę od swoich ukochanych nauczycieli i przyjaciół. Niech ten rok szkolny Wam wszystkim będzie pełen sensu twórczego i pięknej współpracy, aby codziennie pełnymi garściami czerpalibyście z życia szkolnego wszystko najlepsze „- mówiła mer. Mer wyraziła również dumę z doskonałych wyników egzaminów maturalnych i osiągnięć uczniów w olimpiadach.

Dyrektorowie placówek oświatowych rejonu wileńskiego w swoim i w imieniu społeczności swoich gimnazjów dziękowali za stałe wsparcie i opiekę nad szkołami rejonu. Corocznie na rozwój systemu oświaty w rejonie wileńskim przeznacza się coraz więcej środków, budynki szkolne pięknieją, poprawia się środowisko edukacyjne.

Fot. vrsa.lt

