W piątek, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie zorganizowali spotkanie w formule road show.

Zaproszenie otrzymały przedstawiciele polskich organizacji działających na Litwie. Podczas spotkania zostały podsumowane projekty zrealizowane do tej pory w 2018 roku oraz została omówiona procedura składania wniosków na 2019 rok. Termin składania wniosków do Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” na rok 2019 upływa 30 września 2018 roku.

Za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” wsparcie finansowe na różnego rodzaju projekty można uzyskać z dotacji Kancelarii Senatu RP, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz ze środków Instytutu im. Adama Mickiewicza.

Marcin Zieniewicz, konsul RP na Litwie, poinformował, że dofinansowanie można także uzyskać za pośrednictwem Ambasady RP w Wilnie. „Chciałbym zaznaczyć, że praktycznie nie ma takich pomysłów, z którymi nie można się do nas zwrócić. Na stronie głównej ambasady, w zakładce „Projekty Polonijne”, znajdują się podstawowe zasady aplikowania o projekty. W tej kwestii mieliśmy dużo pytań, więc dodaliśmy jeszcze przewodnik, jak wypełnić formularz projektowy, zamieściliśmy też przykładowy wypełniony formularz. Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i inicjatywy. Jesteście środowiskiem, które naprawdę kreuje bardzo ciekawe wydarzenia oraz pomysły. Chciałbym zapewnić, że wszelkie formy wspierania dostępu do kultury polskiej, pielęgnowania kultury polskiej, poznawania, są dla nas ciekawe. Myślę, że nie ma takich pomysłów, których nie moglibyśmy rozpatrzyć, chociaż, oczywiście, nasze możliwości wsparcia są ograniczone finansowo – powiedział konsul RP na Litwie Marcin Zieniewicz.

Dyplomata zaznaczył, że przed złożeniem wniosku do ambasady trzeba dobrze ideę przemyśleć, zastanowić się, czy na pewno są ludzie, którzy ten projekt będą potem realizować.

– Zdarzało się, że czasami osoby przychodziły z fajnym pomysłem, ale na pytanie, kto zrealizuje pomysł, nie miały odpowiedzi. Każdy projekt trzeba dobrze przemyśleć, znaleźć osoby, które w niego się włączą i pomogą go zrealizować. Należy także ocenić koszty takiego projektu.

Jest to sprawa kluczowa w kwestii wnioskowania do ambasady, dlatego że wydzielamy dwa rodzaje projektów – kontynuował Marcin Zieniewicz. Poinformował, że ambasada wspiera dwa rodzaje projektów: duże – czyli od 1 000 euro oraz małe, których koszty stanowią mniej niż 1 000 euro.

Zgłoszenia projektów, których realizacja zaplanowana na pierwsze półrocze 2019 roku, a także projekty całoroczne, są przyjmowane do końca września br. Natomiast w przypadku projektów na drugą połowę 2019 r., zgłoszenia są przyjmowane do 31 marca 2019 r.

– Duże projekty wstępnie są oceniane przez ambasadę, ale ostateczna ocena należy do ekspertów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wnioski na małe projekty można składać przez cały rok. Takie projekty są oceniane przez ambasadę i środki są przyznawane w ramach budżetu, który posiadamy aż do jego wyczerpania. Mogą to być rożne wydarzenia, m.in. wspieranie wydań książkowych, wiele pomysłów, które dotyczą sfery kultury, mogą to być wycieczki historyczne czy krajoznawcze, gry terenowe, rajdy rowerowe – wszystko, co dotyczy kultury polskiej i jej propagowania w naszych środowiskach na Litwie. Ważne miejsce zajmuje kwestia miejsc pamięci narodowej – zaznaczył konsul RP.

Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, poinformował, że wnioski o wsparcie finansowe projektów można składać do fundacji m.in. w obszarach: kultura i dziedzictwo narodowe, edukacja, media, stypendia, pomoc charytatywna.

– Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” w roku bieżącym realizuje 1 500 projektów, z których 500 dotyczy Litwy. Fundusze na Państwa działalność pozyskujemy z różnych źródeł. Współpracujemy bardzo szeroko z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Instytutem im. Adama Mickiewicza. Wsparcie na swoje projekty otrzymujecie z tych instytucji za pośrednictwem naszej fundacji. Podstawowym źródłem, które stanowi ponad 80 proc. budżetu fundacji jest kancelaria Senatu RP – przekazał prezes Falkowski. Dodał, że porównując z rokiem poprzednim, budżet fundacji wzrósł o 20 proc.

Od 2017 roku fundacja realizuje działania w zakresie pomocy charytatywnej i socjalnej poprzez Wschodni Fundusz Dobroczynności (WFD). WFD stanowi instrument uzupełniający projekty fundacji realizowane w zakresie działań charytatywnych we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Senatem RP.

– Wspieramy też projekty charytatywne i socjalne. To nie jest tylko i wyłącznie s. Michaela Rak. To są również Państwa drobne działania i drobne wnioski składane przez parafie, domy dziecka, ośrodki opiekuńcze – dodał prezes Mikołaj Falkowski.

– Do połowy listopada, możemy odezwać się z prośbą o korektę błędów formalnych czy uzupełnienia wniosku. Jeżeli nie dzwonimy – domniemanie jest takie, że wniosek jest prawidłowo złożony i trafi z naszą rekomendacją do Senatu RP bądź innej instytucji, z którą współpracujemy – zaznaczył prezes fundacji.

