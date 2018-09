Czekając na papieża Franciszka

Pielgrzymka papieża Franciszka do krajów bałtyckich rozpocznie się już w najbliższą sobotę. Jest to druga w historii wizyta papieża na Litwie. Pierwszy, 25 lat temu, przybył tu Jan Paweł II. Trudno nie zauważyć wielu analogii pomiędzy obiema wizytami. Bardzo widoczne są one w sferze organizacyjnej. Szczegółowy program pobytu Franciszka na Litwie został ogłoszony w rocznicę przyjazdu Jana Pawła II. Główna papieska Msza św. będzie miała miejsce w niedzielę, 23 września, w Kownie na błoniach u zbiegu Niemna i Wilii, w tym samym miejscu, gdzie Eucharystię sprawował 25 lat temu Jan Paweł II. Oba wydarzenia łączy także osoba głównego organizatora. Obecny ordynariusz archidiecezji wileńskiej, abp Ginratas Grušas, który kieruje przygotowaniami do pielgrzymki, ćwierć wieku temu, jeszcze jako diakon, pełnił funkcję sekretarza generalnego Komisji ds. Organizacji wizyty papieża Jana Pawła II na Litwie.

Te dwie pielgrzymki wiele także dzieli, o wiele więcej niż tylko osoba przybywającego na Litwę papieża. Przede wszystkim – dzieli je całe pokolenie. I to pokolenie, w którym Litwa i jej mieszkańcy bardzo się zmienili. Ci, którzy witali Jana Pawła II, jeśli przyjdą na spotkanie z Franciszkiem, przyniosą ze sobą zupełnie inne problemy i nadzieje. Ich dzieci również mają inne pytania, szukają w życiu zupełnie czego innego.

Czy warto te dwa wydarzenia porównywać? Na pewno rozczarują się ci, który będą próbowali za wszelką cenę szukać emocji związanych ze spotkaniami sprzed 25 lat. Może być to natomiast bardzo dobra okazja do podsumowania ostatnich 25 lat i przyjrzenia się, jak Kościołowi na Litwie udało wykorzystać przeszło ćwierć wieku wolności.

Like this: Like Loading...