Ministerstwo środowiska wstrzymuje wycinkę lasów państwowych w parku regionalnym Labanoras i w lesie Punios. Powodem decyzji jest oburzenie społeczeństwa z powodu wycinania drzew w tych miejscach.

– Wycinka drzew w różnych lasach odbywa się ciągle. To nie jest problem. Problem polega na tym, że w ciągu ostatniego roku wzrosła liczba wycinania drzew na terenach chronionych, nie tylko w parku regionalnym Labanoras i w lesie Punios. Niestety, to wszystko odbywa się zgodnie z prawem – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” poseł Linas Balsys.

Jak zaznaczył, drzewa, które są wycinane na terenach chronionych, należą do trzeciej kategorii, a zgodnie z prawem je można wycinać, nieważne, gdzie znajdują się.

– Powstaje pytanie, dlaczego właśnie na terenach chronionych odbywa się największe wycinanie drzew? Na tych terenach chronionych, zwłaszcza w parku regionalnym Labanoras, 80 procent drzew stanowią sosny. Sosny mają duże znaczenie w przemyśle drzewnym, budownictwie i meblarstwie. Drewno sosnowe jest łatwe w obróbce, sprężyste, o dobrej wytrzymałości mechanicznej. Drewno sosny jest odpowiednie na okleiny wewnętrzne, na stolarkę okienną i drzwiową, podłogi lub meble. To i jest odpowiedzią. A na terenach chronionych w jednym miejscu rośnie dużo drzew sosnowych, są one zdrowe, stuletnie i starsze, akurat zgodnie z prawem należą do trzeciej kategorii i legalnie można je wycinać. Przedsiębiorcy skorzystali z luki w prawie i rozpoczęli prace – podkreślił poseł.

Linas Balsys już zarejestrował w sejmie poprawkę, mającą na celu ograniczenie wycinki drzew na terenach chronionych.

– Moje poprawki do ustawy dotyczą 15 procent ogólnej liczby lasów Litwy. Proponuję, aby w lasach genetycznych, geologicznych, hydrograficznych, rezerwatach kulturowych, w części rezerwatów, stref bezpieczeństwa zmniejszyć obszar wycinania. Mamy na Litwie prawie 2 miliony hektarów lasów, które znajdują się na terytorium niechronionym. I tam można normalnie zajmować się wycinaniem lasu, oczywiście, zgodnie z prawem. Lasów mamy wystarczająco, nie trzeba wchodzić na tereny chronione i niszczyć to, co musimy chronić. To wszystko powoduje wielkie oburzenie wśród ludności, ponieważ ludzie widzą, jak giną lasy, w których można wypocząć – zaznaczył Balsys.

O tym, że wycinka drzew ruszy w niebywałym zakresie, przestrzegali nadleśniczy jeszcze przed reorganizacją systemu nadleśnictw.

– Minister środowiska, Kęstutis Navickas, wystraszył się niezadowolenia ze strony społeczeństwa i niektórych polityków. Wycinkę lasów wstrzymał od czwartku na miesiąc i to tylko w parku regionalnym Labanoras na państwowym terytorium, a druga połowa parku jest prywatna, tam prac nie wstrzymał. A na innych chronionych terytoriach w ogóle niczego nie zabronił i tam nadal odbywa się wycinanie lasów – podkreślił Linas Balsys.

W rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Inga Ruginienė, prezes Federacji Związków Zawodowych Pracowników Litewskich Lasów i Przemysłu Drzewnego, powiedziała, że na takich terytoriach w ogóle trzeba zabronić wycinanie.

– To, że zgodnie z prawem o 6 procent więcej obecnie można wycinać lasów, to w żaden sposób nie zaszkodzi leśnictwu. Natomiast to, że wycinają drzewa na terytoriach chronionych, to już bieda, duża bieda. Dzisiaj już sam minister zgadza się, że to problem. Nie rozumiem, jak tak mogło stać się, że wycinają wszędzie, nawet w parku regionalnym. To trzeba wstrzymać i jak najszybciej – powiedziała Inga Ruginienė.

„W związku z zatroskaniem społeczeństwa w sprawie wycinki drzew w Puszczy Labanorskiej w lasach państwowych, znajdujących na tym terytorium chronionym, przez jeden miesiąc nie będzie prowadzona żadna wycinka” – oświadczył minister środowiska Kęstutis Navickas.

Według ministra, miesięczna przerwa jest potrzebna po to, aby od nowa przejrzeć plany wycinki lasu – przede wszystkim po to, aby zachować powierzchnie lasu, istotne dla różnorodności biologicznej. Ponadto należy ocenić, dodał szef resortu, czy dotychczasowa działalność gospodarcza w Puszczy Labanorskiej nie była prowadzona z naruszeniem obowiązujących zasad.

Navickas w środę obserwował prowadzoną w tej puszczy wycinkę drzew. Powiedział, że należy więcej uwagi skierować na procedury planowania – wycinany odcinek lasu nie powinien stać się jednym wielkim wyciętym polem. Należałoby też wprowadzić system „bezpieczników”, aby cenne powierzchnie leśne były zachowane. Resort planuje znacznie zwiększyć ochronę cennych lasów na terenach chronionych i bardziej rygorystycznie regulować działalność gospodarczą.

Zaniepokojenie wyrażają też mieszkańcy miast, m.in. osiedla Gudelių šilas w wileńskiej dzielnicy Lazdynai. Zwrócili się do stołecznego samorządu, aby powstrzymał planowane budowle całych osiedli na terenach zalesionych.

Samorząd potwierdza, że skargi otrzymał nie tylko od mieszkańców tego osiedla. Nowe dzielnice mieszkalne mają wyrosnąć w innych zalesionych miejscach. Wiadomo, że dla inwestorów to łakomy kęs, bo mieszkania w domach przy takich terenach można sprzedać znacznie drożej.

Władze stolicy z kolei przekonują, że zielone tereny zostaną nienaruszone, a budowa nowych osiedli odbywa się zgodnie z planem rozwoju infrastruktury miasta.

Like this: Like Loading...