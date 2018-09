Festiwal Filmu Polskiego na Litwie – z wątkiem stuprocentowej wolności

Już w przyszłym tygodniu, 2 października, wystartuje 18. edycja Festiwalu Filmu Polskiego – trzeciej pod względem popularności imprezy kinowej na Litwie. W tym roku motywem przewodnim festiwalu jest hasło „100% kina – 100% wolności”, nawiązujące do obchodzonej w tym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

„W tym roku Polska i Litwa obchodzą 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Przez cały ten rok organizujemy wiele wydarzeń poświęconych tej rocznicy, w tym też filmowych. Nasz festiwal, który w tym roku odbywa się już po raz osiemnasty, czyli osiągnął już pełnoletność, również poświęcony jest tej radosnej rocznicy. Hasło festiwalu odnosi się do tego, że polskie kino to jest rzeczywiście stuprocentowe kino – polscy twórcy cieszą się stuprocentową wolnością twórczą, mogą dziś tworzyć filmy, które w odważny sposób mówią o tym, co nas wszystkich otacza, a co wcześniej byłoby poddane cenzurze. Polskie filmy są pełne wolności, mówią o aktualnych problemach, wyzwaniach, które są obecne w społeczeństwie” – zaznaczył Marcin Łapczyński, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie podczas wczorajszej konferencji prasowej.

Jak podkreślił, polskie kino na Litwie zyskuje coraz więcej popularności – w ciągu roku, w ramach różnych festiwali filmowych, w litewskich kinach pojawia się około 30 filmów polskiej produkcji.

„W ubiegłym roku Festiwal Filmu Polskiego odwiedziło aż 6 tysięcy widzów, czyli jest to trzeci według popularności festiwal filmowy na Litwie, co nas bardzo cieszy” – zaznaczył Łapczyński.

Tymczasem krytyczki filmowe, Izolda Keidošiūtė i Živilė Pipinytė, towarzyszące festiwalowi od samego początku, przedstawiły ogółem 18 obrazów polskiej produkcji, które w tym roku będą prezentowane w ramach festiwalu. Izolda Keidošiūtė szczególnie wyróżniła „Cichą noc” Piotra Domalewskiego. „Jest to bardzo wzruszający film, który jednocześnie i rozśmiesza, i powoduje smutek, gdyż opowiada o tym, co dziś jest niezwykle aktualne – nie tylko w polskim, ale też w litewskim społeczeństwie. W tym przypadku jest mowa o powszechnym problemie emigracji i rozerwaniu więzi rodzinnych” – powiedziała Keidošiūtė, dodając, że robiące ogromne postępy kino polskie niewątpliwie cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem wśród krytyków oraz podczas prestiżowych festiwali kinowych na Zachodzie.

Tym, którzy nadal nie są pewni, czy warto znaleźć czas na obejrzenie oferowanych przez Tydzień Filmu Polskiego obrazów, Živilė Pipinytė radzi wybrać się przynajmniej na „Rejs” Marka Piwowskiego, nawiązujący do najlepszych tradycji polskiego kabaretu. „W litewskiej telewizji niemal każdy przedstawiany w programie film bywa określany jako „kultowy”, dlatego to słowo już tak naprawdę brzmi dość niesmacznie, bo utraciło swoją wagę. Jednak w przypadku „Rejsu”, na którym wychowało się niejedno pokolenie Polaków, określenie „kultowy” jest jak najbardziej trafne. Jest to znakomita satyra z roku 1970, bardzo nielubiana przez władze sowieckie, bo odbierana była jako parodia ustroju socjalistycznej Polski. W filmie, pełnym zabawnych tekstów i skrzydlatych powiedzonek, przedstawiono historię grupy barwnych pasażerów, symbolizujących kulturę i ustrój, w którym przyszło im żyć. Pasażerów – potrzebujących wodza i obiektu do chwalenia. Paradoksalne jednak jest to, że „Rejs” nie traci na swojej aktualności również dziś, kiedy nawet w czasach wolności ludzie usiłują znaleźć sobie różnych bożków, którym mogliby się kłaniać. To film o nas wszystkich, dlatego naprawdę warto go zobaczyć” – powiedziała Živilė Pipinytė.

W ramach programu głównego zobaczyć będzie można 11 najnowszych polskich filmów, w tym, m.in. wielokrotnie nagradzaną „Twarz” Małgorzaty Szumowskiej, „Photon” Normana Leto oraz „Cichą noc” Piotra Domalewskiego. Widzowie obejrzą także niezwykle popularny w Polsce film „Najlepszy” Łukasza Palkowskiego, komediodramat „Plan B” Kingi Dębskiej czy kryminał „Ach śpij kochanie” Krzysztofa Langa.

W programie nie zabraknie ciekawych filmów o polskiej historii – „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” Denisa Delicia, opowiadający o bohaterskich walkach polskich lotników nad Wielką Brytanią czy poruszający „Katyń. Ostatni świadek” Piotra Szkopiaka, polsko-brytyjską koprodukcję. Młodsi widzowie obejrzą „Tarapaty” Marty Karwowskiej.

W programie specjalnym widzowie będą mogli obejrzeć polskie filmy, które stały się już klasyką europejskiej kinematografii i były wielokrotnie nagradzane na festiwalach filmowych – „Kanał” i „Człowiek z marmuru” Andrzeja Wajdy, „Rejs” Marka Piwowskiego, „Ucieczka z kina Wolność” Wojciecha Marczewskiego oraz „Solidarność według kobiet” Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego.

Podczas Festiwalu odbędzie się uroczysta premiera filmu dokumentalnego „Tu się żyje” w reżyserii Kingi Dębskiej. To dokument o pierwszym hospicjum na Litwie, założonym i prowadzonym przez charyzmatyczną siostrę Michaelę Rak.

18. Festiwal Filmu Polskiego na Litwie odbędzie się w dniach 2-14 października. Pokazy filmów odbędą się w kinach Multikino, Paska oraz Skalvija w Wilnie, w kinie Romuva w Kownie, w Centrum Kultury w Możejkach, w Centrum Kultury w Solecznikach oraz Centrum Kultury w Wiłkomierzu. Dokładny program można znaleźć na stronie internetowej www.lenkukinas.lt.

