Kto jest odpowiedzialny za kryzys w latach 2009-2010 na Litwie?

Sejmowy Komitet Budżetu i Finansów prowadzi parlamentarne dochodzenie w sprawie działań i okoliczności, które doprowadziły do kryzysu w latach 2009-2010 na Litwie. Dochodzeniem kieruje Stasys Jakeliūnas.



– Największy wpływ na kryzys miały działania banków komercyjnych. Ich intensywne udzielanie kredytów przed kryzysem, a następnie wycofanie się z Litwy i innych państw bałtyckich. W ten sposób przyczyniły się do spowolnienia gospodarczego, zwłaszcza w sektorze budowlanym. 50 procent firm zbankrutowało. Nastąpił spadek cen nieruchomości o 30-40 procent, około 200 tysięcy osób zostało bezrobotnych, większość tych, które pracowały w sektorze budowlanym, wiele spółek zbankrutowało, nastąpiła emigracja. Banki pracowały bardzo nieodpowiedzialnie. Tymczasem Bank Litewski, który musiał dokładnie śledzić za ich pracą, tego nie zrobił. Na razie nie przeprowadzono żadnych badań, analizy, dotyczących odpowiedzialności Banku Centralnego czy odpowiedzialności i ryzykownych działań banków komercyjnych. To moje zdanie – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Stasys Jakeliūnas.

26 września przed komisją zeznawał były premier, Gediminas Kirkilas i była przedstawicielka Litwy w Parlamencie Europejskim, Margarita Starkevičiūtė.

– O kryzysie mówiono wtedy, ale nie więcej niż mówi się teraz, że się zbliża. Nie mówiono nic konkretnego. Dzisiaj też ciągle prognozują nadejście kryzysu. Wtedy był taki, że rząd po prostu nie mógł go skontrolować. To był kryzys finansowy, a nie kryzys budżetu państwowego. Oczywiście, próbowaliśmy przygotować się do jego nadejścia. Przede wszystkim chcieliśmy pomóc ludziom. Podniesiono wypłaty nauczycielom, wzrosły emerytury. Nikt nie sądził, że dojdzie do kryzysu. Nastąpił silny wzrost gospodarczy i jak można było wytłumaczyć ludziom, dlaczego nie rosną wynagrodzenia w sektorze publicznym, nie zwiększają się emerytury. Ale to nie było powodem nadchodzącego kryzysu, wręcz przeciwnie, pomogło ludziom przetrwać. Moim zdaniem, rząd działał wtedy prawidłowo – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Gediminas Kirkilas, w latach 2006-2008 premier Litwy. – Oczywiste jest, że nie został utrzymany wymóg dyscypliny fiskalnej, z powodu proponowanych dodatkowych kosztów. Na prośbę członków sejmu wydatki budżetowe wzrosły znacznie bardziej niż zaproponował rząd. Będąc premierem, nie byłem zapoznany z ostrzeżeniami Ministerstwa Finansów w sprawie nadchodzącego kryzysu. Nie znałem też Ričardasa Kasperavičiusa, nigdy nie spotykałem się z nim – zaznaczył były premier.

Przed komisją już zeznawał główny doradca Departamentu Polityki Fiskalnej Ministerstwa Finansów, Ričardas Kasperavičius. Twierdził on, że o zbliżającym się kryzysie ówczesny minister finansów, Rimantas Šadžius, był uprzedzony jeszcze we wrześniu 2007 roku.

Do złożenia zeznań mają też być zaproszeni: szef Banku Litewskiego Vitas Vasiliauskas, członek zarządu Banku Litewskiego w omawianym okresie Audrius Misevičius, byli ministrowie finansów: Rimantas Šadžius i Ingrida Šimonytė.

Wiosną Sejm RL zobowiązał Komisję Budżetową i Finansową o zbadanie, w jaki sposób poprzednie rządy zarządzały finansami kraju od 2005 roku. Komitet będzie analizował działania prawicowych i lewicowych sił politycznych, które były u władzy od 2005 r., w zakresie zarządzania finansami kraju. Badanie zaplanowano zakończyć do 15 kwietnia 2019 r

