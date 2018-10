Noszenie odblasków może uratować życie

2 października, na Litwie wystartowała zainicjowana przez ministerstwo transportu i komunikacji akcja społeczna „Būk matomas” („Bądź widoczny”).

Rokas Masiulis, szef resortu, zapoczątkował ogólnokrajową akcję przy gmachu Litewskiej Poczty w miasteczku Vievis, gdzie w ramach trwającej miesiąc akcji lokalnym mieszkańcom zostanie rozdanych 20 tys. odblasków – niezbędnego atrybutu pieszych uczestników ruchu drogowego oraz rowerzystów. Dzięki odblaskom na nieoświetlonej drodze kierowca dostrzeże pieszego nawet z odległości do 200 metrów.

Celem akcji społecznej „Bądź widoczny” jest zachęcenie mieszkańców do dbania o swoje bezpieczeństwo na drodze, gdy jest ciemno. W dniach 5-31 października na krajowych drogach odbędą się wzmożone kontrole, podczas których funkcjonariusze policji drogowej będą sprawdzać czy piesi i rowerzyści mają na sobie odblaski.

„W okresie, gdy ciemna część dnia stanowi przeważającą część naszego życia, liczba wypadków drogowych wśród pieszych znacznie wzrasta. Prawie zawsze ofiara nie ma odblasku. Litewska Administracja Dróg, aby nakłonić społeczeństwo do zwrócenia uwagi na zwiększone ryzyko, apeluje, aby zarówno dzieci jak i dorośli nie zapominali o odblaskach. Posiadanie odblasków w ciemnej porze dnia nie jest zalecane, lecz konieczne. To bardzo ważne, by zarówno najmłodszym i ich rodzicom przypominać o tym obowiązku” – powiedział Vytautas Grašys, szef litewskiej służby policji drogowej.

Funkcjonariusz przypomniał, że wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu i nie mają odblasków w ciemności, są karani grzywnymi w wysokości od 20 do 40 euro. W br. ukarano 81 osób.

„Bezpieczeństwo pieszych na drogach stanowi poważny problem. W 2017 roku na drogach Litwy zginęły 192 osoby. 68 z nich to piesi, którzy z reguły nie mają odblasków” – zaznaczył Vytautas Grašys.

Szczególnie w okresie jesienno-zimowym piesi zobowiązani są do zadbania o własną widoczność.

Policja przypomina, że każdy pieszy, który porusza się po drodze po zmierzchu, powinien mieć element odblaskowy umieszczony w sposób widoczny dla kierowców. Osoby niestosujące się do przepisów narażają swoje życie. Pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 20 metrów. Elementy odblaskowe podnoszą widoczność do odległości 150 metrów, a kamizelka nawet do 200 m. Im niżej odblask jest umieszczony, tym lepiej oświetlą go reflektory samochodu i kierowca wcześniej może dostrzec pieszego. Optymalną wysokością, na jakiej użytkownik powinien nosić odblask, jest wysokość padania na niego światła reflektorów samochodu.

Należy zwracać uwagę, aby noszone akcesoria odblaskowe nie były zasłonięte, np. szalikiem, torbą czy plecakiem.

Idąc lewą stroną drogi (w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów) odblaski najlepiej jest nosić na prawej ręce lub nodze (od strony ruchu pojazdów). Gdy poruszamy się w kolumnie, powinniśmy iść prawą stroną i nosić odblask na lewej ręce lub nodze (od strony ruchu pojazdów).

Kupując odblaski należy upewnić się, że produkt spełnia standardy jakości. Najważniejsze jest to, aby był oznakowany symbolem CE oraz odpowiadał normom bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W zależności od jakości produktu odblask może doskonale spełniać swoją rolę przez kilka lat. Jednak każdej jesieni należy zastanowić się, czy nadal zapewnia maksymalną ochronę. Można to zrobić oświetlając latarką na wysokości oczu stare i nowe odblaski z odległości 4 metrów. Jeśli stary odblask odbija mniej światła niż nowy, nadszedł czas, aby go zmienić.

