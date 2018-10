Tytuły Nauczyciela Roku również dla polskich pedagogów z Wilna

Z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela stołeczny samorząd 2 października uhonorował 10 najlepszych pedagogów. W gronie tym są dwie nauczycielki z polskich szkół w Wilnie: Janina Łabul – nauczycielka muzyki ze stopniem eksperta w Gimnazjum im. Wł. Syrokomli, a zarazem kierowniczka zespołu „Wilenka” oraz Elvina Kuginienė – lituanistka ze Szkoły im. S. Konarskiego. Nagrodzona została również Zofia Matarewicz, dyrektorka Szkoły-Przedszkola „Wilia”.

Składając życzenia nauczycielom, wicemer miasta Wilna Edyta Tamošiūnaitė, przewodnicząca konkursowej kapituły, podkreśliła, że w tym roku wpłynęło 78 wniosków o nominację do honorowego tytułu. Wyróżniono dziesięcioro najbardziej zasłużonych nauczycieli. Wyróżnione zostały również dwie kierowniczki szkół oraz trzej rodzice zaangażowani w działalność placówek oświatowych.

– Przyznaję, że byłam bardzo zaskoczona decyzją władz miasta. Była to bardzo miła niespodzianka – wyznała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Janina Łabul, która od blisko 30 lat kieruje zespołem „Wilenka”. – Jestem bardzo wdzięczna naszej gimnazjalnej wspólnocie: wszystkim nauczycielom, uczniom, ich rodzicom, bo to dzięki ich pracy i wysiłkowi mogłam odebrać tę nagrodę – dodaje.

Przez „Wilenkę”, która jest prawdziwą szkołą folkloru, przewinęło się już wiele pokoleń szkolnej młodzieży. Dzisiejszy zespół to również bardzo liczne grono młodych artystów: tancerzy i chórzystów od maluchów do studentów. Jest to pokaźne grono ponad 200 osób w ośmiu grupach wiekowych. Jak mówi kierowniczka Janina Łabul, każda grupa jest bardzo ambitna, zgrana i bardzo pracowita. W przygotowaniu jest właśnie teledysk „Wilenki” pt. „Orzeł Biały”, a na zbliżające się obchody święta 100-lecia Niepodległości Polski zespół szykuje koncert patriotyczny.

W tym roku w zaszczytnym gronie nagrodzonych laureatów znalazła się również Zofia Matarewicz, dyrektorka Szkoły-Przedszkola „Wilia”, która jest również zdobywczynią tytułu „Polka Roku” z poprzednich edycji konkursu organizowanego przez „Kurier Wileński”.

„Zofia Matarewicz doskonale uwalnia potencjał swoich pracowników, stwarza wszelkie warunki do doskonalenia nawyków poprzez udział w rozmaitych projektach, kursach kwalifikacyjnych oraz stażach za granicą. Dyrektorka szczególnie ceni stosunki oparte na współpracy i jest nie tylko wspaniałym kierownikiem, ale też ciepłym, serdecznym i pełnym empatii człowiekiem” – uzasadniła swój wybór wspólnota szkoły-przedszkola „Wilia”.

Zofia Matarewicz w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” również przyznaje, że była zaskoczona wiadomością o nagrodzie.

– Latem, z powodu trwających w naszej placówce remontów, nie miałam możliwości wzięcia urlopu, musiałam pracować. Dopiero teraz wzięłam trzy tygodnie odpoczynku i to podczas urlopu dowiedziałam się, że zostałam wytypowana do konkursu – opowiada.

O sobie mówi niechętnie, jak zaznacza, „robię to, co każdy inny dyrektor”.

– Dobrze mi się pracuje z zespołem – mam powyżej stu pracowników, prawie 500 dzieci, że nie wspomnę, ilu rodziców przychodzi do nas na co dzień. Jesteśmy otwarci na różne propozycje, a wszelkie problemy staramy się rozwiązywać na bieżąco. Mamy wspaniałą, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, każdy pracuje z powołania. Dobrze nam to idzie. Uważam, że dobra placówka oświatowa to cały zespół, który w niej pracuje, poczynając od dozorcy, który spotyka rano dzieci i rodziców, poprzez nauczycieli, którzy przekazują wiedzę i kształcą dzieci, po administrację, która troszczy się o zapewnienie właściwych warunków. Zespół jest naprawdę wspaniały, a każdy wypełnia swą pracę – nie szczędziła pochwał swym podwładnym dyrektorka placówki.

Uroczystość uhonorowania najlepszych pedagogów odbyła się w Ratuszu wileńskim. Mer Wilna, Remigijus Šimašius, dziękował nauczycielom za ich pracę, za wkład w wychowanie młodego pokolenia.

„Gdyby trzeba było wybrać jedną dziedzinę, która jest najważniejsza w życiu państwa czy miasta, niewątpliwie byłaby to oświata. To, jaki fundament położymy dzisiaj, zadecyduje nie o najbliższych pięciu czy dziesięciu latach, lecz o wiele dłuższym okresie i od tego będzie zależało, jaka będzie Litwa. Dlatego bardzo cenię i jestem dumny z nauczycieli, którzy poświęcili siebie w tej niełatwej pracy” – podkreślił mer, wręczając odznaczenia.

