Komu służą podatki?

Rząd Litwy po raz kolejny odrzucił propozycję obniżenia podatku VAT na owoce. Hodowcy są niezadowoleni, ale kto u nas jest zadowolony z podatków? Poza, naturalnie, bankami, sieciami sklepów i tymi, którzy podatków nie płacą.

Gorzej, że zarówno argumenty za utrzymaniem stawki VAT niszczącej rodzimą produkcję, jak i samo utrzymanie tej stawki – są zupełnie poronione.

Podstawowe pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, to w czyim interesie jest wysoki i jednolity podatek VAT? Na pewno nie obywateli, ani też nie drobnej i średniej przedsiębiorczości. Ale też i nie państwa. Przykład Łotwy pokazuje, że obniżenie VAT na owoce nie tylko zwiększyło obroty na rynku tym towarem, ale też zwiększyło wpływy do budżetu z tego tytułu.

Oczywiście, istnieje ryzyko, że wszechbezczelne sieci handlowe utrzymają wysokie ceny mimo obniżenia podatku, albo że znajdą inny sposób na oszukanie obywateli. Warto jednak postawić sobie pytanie – czy państwo nazywa się „Litwa”, czy ma logo jakiegoś supermarketu? I kto nim rządzi? Może czas najwyższy zacząć to egzekwować? Bo jak wszyscy wyjadą i wymrą, to markety i banksterzy nie będą mieli kogo eksploatować – i co wtedy zrobią?

