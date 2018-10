„Bardzo serdecznie witam wszystkich zebranych na święcie rejonu wileńskiego – dożynkach” – powiedziała mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, dokonując w sobotę otwarcia Święta Plonów w Pikieliszkach.

Dożynki rejonu wileńskiego, które tradycyjnie odbywają się w ostatnią sobotę września w podwileńskich Pikieliszkach, rozpoczęły się od uroczystego przemarszu barwnego korowodu dożynkowego. Przedstawiciele 23 gmin rejonu nieśli wieńce zrobione z zebranych zbóż, chleb wypieczony z tegorocznych plonów, dary z płodów ziemi. Jako pierwsza kroczyła delegacja gminy Rukojnie, która jest gospodarzem organizacyjnym tegorocznego święta.

„Jak co roku zbieramy się, aby podzielić się radością zebranych plonów, dziękować Bogu za obfite owoce rolniczego wysiłku, a rolnikom za ogromny trud codzienny, a także wspólnie chcemy uczestniczyć w tej pięknej uroczystości” – rozpoczynając święto powiedział Wincuk Bałbatunszczyk, czyli Dominik Kuziniewicz, który wraz ze swoją córką Barbarą Aliaševičienė, jest prowadzącym uroczystości dożynkowych.

Atrakcje dla małych i dużych

„Chcemy ze wszystkimi przybyłymi podzielić się chlebem, kulturą i tradycją” – mówili prowadzący, zapraszając wszystkich przybyłych do wspólnego świętowania. A atrakcji dla zebranych przygotowano co niemiara: kolorowe zagrody gminne, wystawa rzemiosł ludowych, targi jesiennych dóbr i różnych smakołyków, kuchnia polowa, strefy zabaw dla dzieci, a także wiele innych atrakcji dla małych i dużych.

W południe rozpoczęła się Msza św. dziękczynna „Za dar Chleba Bogu dziękujemy”. „To wspaniale, że w ten jesienny dzień możemy dziękować Panu Bogu za wszystkie Jego dary” – powiedział biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej ks. Darius Trijonis, który koncelebrował Mszę św. Podziękował też wszystkim mieszkańcom za wspólnie podjęty wysiłek dla dobra rejonu.

Po wspólnej modlitwie gospodarz rejonu Maria Rekść podzieliła się chlebem dożynkowym z licznie zgromadzonymi mieszkańcami i gośćmi rejonu. A na największe święto podwileńskiego rejonu tradycyjnie zjechali się gromadnie goście zarówno z kraju, jak i Macierzy: politycy, dyplomaci, przedstawiciele rozmaitych organizacji, partnerzy i przyjaciele samorządu podstołecznego. Pozdrowienia uczestnikom i organizatorom dożynek w Pikieliszkach przekazali też przedstawiciele władz Polski.

Pielęgnują dożynkową tradycję

„Święto Plonów to piękna tradycja podkreślająca nasz związek z ziemią, na której mieszkamy, o którą się troszczymy i której zawdzięczamy swój byt (…) Cieszę się, że Polacy na Wileńszczyźnie pielęgnują te zwyczaje i jak co roku świętują w Pikieliszkach” – napisał prezydent RP Andrzej Duda w liście, który odczytał zastępca ambasadora RP na Litwie Grzegorz Poznański. Prezydent zaznaczył, że „mieszkając na Litwie, pracują Państwo dla dobra swego kraju, ale są też Państwo najlepszymi ambasadorami Polski”. Zapewnił też, że „sprawy, jakimi żyje polska społeczność w Republice Litewskiej, są dla nas ważne”.

Na dożynki do rejonu wileńskiego zawitał członek rządu Republiki Litewskiej, minister sprawiedliwości Elvinas Jankevičius wraz z rodziną. Minister w imieniu rządu pozdrowił wszystkich uczestników dożynek oraz skierował ciepłe słowa uznania dla organizatorów tych „wspaniałych i przepięknych dożynek”.

Premier RP Mateusz Morawiecki w swoim liście, odczytanym przez sekretarz Prezesa Rady Ministrów RP Aleksandrę Biniszewską, podkreślił, że „święta plonów to spotkania z piękną i utrwaloną tradycją, szczególnie bliską Polakom w Polsce, na Litwie i wszędzie tam, gdzie gospodarują na swoim”. I zapewnił, że „zawsze pamiętamy o Polakach na Litwie, o ich trwaniu w polskości, o ich zasługach dla Polski i Litwy, o udziale w budowaniu więzi między naszymi krajami”.

Biniszewska odczytała też skierowany do uczestników i organizatorów dożynek list od prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. „Z największą przyjemnością dzielę się z wami radością tego wyjątkowego dnia i z całego serca przyłączam się do wyrazów wdzięczności dla rolników za ich ciężką, codzienną pracę. Bóg zapłać. Zaś wszystkim państwu, którzy przyczyniacie się do pielęgnowania tej pięknej dożynkowej tradycji, a tym samym do kultywowania ojczystego języka, kultury i obyczajów pragnę z całego serca za to wszystko podziękować” – napisał Kaczyński. Podziękował też mer rejonu wileńskiego oraz złożył życzenia obecnym na uroczystości rodzinom, mieszkańcom rejonu wileńskiego oraz wszystkim Polakom na Litwie. Listy gratulacyjne nadesłali też marszałkowie Senatu i Sejmu RP: Stanisław Karczewski i Marek Kuchciński.

Tradycyjnie odbywające się w ostatnią sobotę września święto dożynkowe w tym roku wypadło 29 września, na świętego Michała Archanioła. Nie mogło zabraknąć więc życzeń imieninowych dla solenizantów. Szczególnie uroczyście został pozdrowiony prezes Związku Polaków na Litwie, poseł Michał Mackiewicz. Pani mer Maria Rekść w imieniu mieszkańców rejonu wileńskiego i licznie zebranych gości wręczyła prezesowi ZPL piękny bukiet kwiatów.

„Piękne, barwne, wielokulturowe”

Do rolników rejonu wileńskiego skierował swoje słowa przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, europoseł Waldemar Tomaszewski. „Dzisiaj jest wasze święto. Chciałbym wam podziękować za niełatwy trud, bo ziemie na Wileńszczyźnie nieżyzne, ale wyhodowaliście piękne plony. To widać, słychać i czuć, mówiąc słowami artysty” – powiedział Tomaszewski. Podziękował również organizatorom dożynek – „święta dla rolników i dla nas wszystkich” – samorządowi rejonu wileńskiego na czele z mer Marią Rekść, a także pracownikom kultury, starostw za przygotowanie pięknych stoisk dożynkowych. „Chciałbym podziękować dla samorządu rejonu wileńskiego za uczciwą, rzetelną pracę na rzecz każdego obywatela tego rejonu. Za to, że jesteście najbardziej dynamicznie rozwijającym się rejonem” – podkreślił lider AWPL-ZChR.

„Piękne, barwne, wielokulturowe” – tak największe święto rejonu wileńskiego – dożynki – scharakteryzowała Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR. Zaznaczyła, że „tradycje, kultura, nasza wdzięczność Bogu i rolnikom za trud, gościnność Ziemi Wileńskiej to symbole dożynek, które przetrwały przez stulecia”. Podziękowała organizatorom i rolnikom za trud oraz zachęciła wszystkich, by tradycje dożynkowe, z których słynie rejon wileński, przekazywać kolejnym pokoleniom.

„abyście byli dobrzy jak chleb”

Goszczący na Litwie ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski z Krakowa, współzałożyciel i prezes Fundacji im. Brata Alberta zwrócił uwagę na tradycję dzielenia się chlebem. „Na dożynkach, kiedy chleb jest przyniesiony i podzielony, przypominamy sobie, że jest on wartością potrzebną nam do życia. Ale nie tylko dla nas. Jak dzielimy chleb, to myślimy też o innych” – powiedział ksiądz z Polski. Życzył wszystkim mieszkańcom Wileńszczyzny, „abyście byli dobrzy jak chleb”.

Radość z kolejnego spotkania z mieszkańcami Ziemi Wileńskiej wyraził były ambasador RP na Litwie Janusz Skolimowski. „Cieszę się, że jestem znowu z wami, że widzę was wszystkim w dobrym zdrowiu i dobrych humorach, że plony się udały. Mam nadzieję, że i te plony polityczne w przyszłym roku będą równie dobre i owocne w wasze mandaty radnych” – życzył Skolimowski.

Na festynie dożynkowym w Pikieliszkach nie mogło zabraknąć tańców i piosenek. Na scenie koło dworka Marszałka Piłsudskiego wystąpili: orkiestra dęta ze szkoły sztuk pięknych w Pogirach, Kevin Jasiński, zespoły „Echo”, „Ojcowizna” i „Jonis”, Kapela Łączona pod kierownictwem Rafała Jackiewicza, a także goście z zagranicy: zespół „Olza” z Czech i zespół „Nerusz” z Białorusi. Wspólne świętowanie było też okazją, by otworzyć swoje serca na potrzeby innych. Podczas uroczystości dożynkowej zbierane były datki na działalność Hospicjum im. bł. Michała Sopoćki w Wilnie.

Info L24.lt

Foto. Marian Paluszkiewicz, Marlena Paszkowska

