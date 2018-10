Ceny paliw już poszły ostro w górę, a może być jeszcze drożej

Od kilku tygodni mamy nieustającą zwyżkę cen na stacjach paliwowych. Złożyło się na to kilka czynników. Strach świata przed konsekwencjami sankcji nałożonych na Iran przez USA, to w efekcie drożejąca ropa i drożejący dolar.

– Podwyżki cen ropy naftowej są spowodowane przez zaostrzenie amerykańskich sankcji wobec Iranu i dosyć wysoki kurs dolara. W najbliższych tygodniach raczej nie oczekiwałbym tańszych paliw. 4 listopada będzie wiadomo, jaki wpływ na eksport nafty będą miały te sankcje. Biały Dom chce, aby eksport ropy naftowej z Iranu został zredukowany do zera po wejściu w życie amerykańskich sankcji wobec tego kraju. Iran jest posiadaczem czwartych co do wielkości złóż ropy naftowej. Są też inne przyczyny wzrostu cen, to spadek wydobycia ropy naftowej w Libii, Wenezuela, Meksyku i w Stanach Zjednoczonych z powodu huraganu. Obecnie mamy kulminację cenową. Mam nadzieję, że ceny szybko się ustabilizują. Wszystko wskazuje na to, że w 2020 roku na giełdzie paliw baryłka ropy będzie kosztowała około 70 dolarów – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Žygimantas Mauricas, starszy ekonomista banku Luminor.

Niestety, nie ma optymistycznych prognoz dla kierowców w kwestii spadku cen na stacjach paliwowych.

– Cena surowca w produkcji benzyny czy oleju napędowego to około połowa kosztów. A więc niższa cena surowca nie przekłada się stuprocentowo na koszty produkcji paliw. Na cenę paliwa sprzedawanego w Europie wpływ ma nie tylko cena baryłki na światowych rynkach, ale i kurs euro względem dolara, gdyż ropa jest kupowana w dolarach. Cenę paliwa na Litwie regulują także podatki, a te na Litwie są największe wśród krajów Unii Europejskiej. Reszta to podatek akcyzowy oraz VAT. Największy więc udział w formowaniu ostatecznej ceny paliw na stacjach ma podatek akcyzowy. Do ceny paliwa dochodzi też utrzymanie stacji. Gdy drożeje ropa na światowym rynku, drożeje też paliwo, natomiast gdy tanieje ropa, to wcale nie oznacza, że i paliwo stanieje – zaznaczył Žygimantas Mauricas.

Od 1 listopada 2018 roku Unia Europejska wprowadza nowy sposób oznakowania paliw. Obok znanych nam dziś skrótów, pojawią się nowe. Dzięki nim kierowcy mają uniknąć pomyłek polegających na zatankowaniu niewłaściwego paliwa.

Nowe oznaczenia pojawią się na wszystkich stacjach tankowania pojazdów (na dystrybutorach i pistoletach) oraz na wszystkich nowo wyprodukowanych pojazdach. Będą wyglądały dokładnie tak samo, jak te umieszczane na nowych samochodach oraz w instrukcjach obsługi pojazdów. Odróżni je jedynie rozmiar (na dystrybutorach i pistoletach będą większe). Etykiety mogą zawierać dodatkowe informacje, które są zgodne z wymogami krajowymi.

Oznaczenia dla benzyny: E95 – benzyna 95 w kółku jako E5, E92 – benzyna 92 w kółku jako E5, E98 – benzyna 98 w kółku jako E10.

Dla oleju napędowego – zapisane będzie „Dyzelinas”, oznaczenia będą przedstawiane w kwadracie z literą „B” obok litery będą cyfry 7, 10, 20 lub 30. Zimowy olej napędowy będzie oznaczony symbolem jednej lub dwóch śnieżynek z symbolem B7. Biodesel oznaczony będzie B100, a syntetyczny biodesel – XTL.

Dla paliw gazowych – H2, CNG, LPG i LNG. Oznaczenia będą przedstawiane w rombie. H2 to wodór, CNG to sprężony gaz ziemny, LNG to skroplony gaz ziemny a LPG to gaz płynny.

CENY PALIW W WILNIE

Benzyna A95 – 1.31 euro

Benzyna A98 – 1.38 euro

Olej napędowy – 1.28 euro

Gaz – 0.62 euro

