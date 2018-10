ENEJ zagra w Wilnie

22 lutego w Sali koncertowej Compensa z największymi przebojami wystąpi zespół muzyczny ENEJ, reprezentujący szeroko rozumianą muzykę folkową z dodatkiem wielu innych gatunków.



Przygoda rozpoczęta w 2002 roku, po charakterystycznych dla młodych zespołów chaotycznych początkach, niezliczonych próbach i występach na małych scenach, nabrała rozpędu w roku 2010, gdy zespół wziął udział w eliminacjach do Przystanku Woodstock i przebojem wdarł się na dużą scenę, niemal z marszu zdobywając rzeszę wiernych fanów.

Niespełna rok później, w maju 2011 roku ENEJ wygrał pierwszą polską edycję programu Must be the Music, z dnia na dzień stając się marką rozpoznawalną w całym kraju i stałym gościem zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich list przebojów.

Od tego czasu zespół gości na scenach największych polskich festiwali, do których zaliczyć można między innymi Przystanek Woodstock, Open’er Festival, Jarocin Festiwal, KFPP w Opolu, TOPtrendy Festiwal, Sopot Top of the Top Festival, czy Polsat Super Hit Festiwal, z których przywiózł niezliczoną liczbę nagród, jak choćby „Złoty Bączek” 2011, SuperPremiery 2012, SuperJedynka 2013, Przebój Roku TopTrendy, trzy Eska Music Awards i wiele, wiele innych.

Na swoim koncie ENEJ ma cztery płyty studyjne – „Ulice” (2008), Folkorabel (2010, złota płyta), Folkhorod (2012, potrójna platyna) i Paparanoja (platyna) oraz zapis koncertu z Przystanku Woodstock 2011 na płycie DVD.

Na popularność krążków z pewnością wpływ mają bijące wszelkie rekordy single, czyli stali bywalcy list przebojów. Są to „Radio Hello”, „Skrzydlate Ręce”, „Tak smakuje Życie”, „Lili”, „Symetryczno Liryczna”, „Zbudujemy Dom”, „Nie chcę spać”, „Kamień z napisem LOVE”, „Może będzie lepiej” i najnowszy – „Zagubiony”. Poza repertuarem autorskim ENEJ od dwóch lat, w okresie zimowym prezentuje zaaranżowany w charakterystycznym dla siebie stylu koncert kolęd, cieszący się nie mniejszą, od piosenek znanych z radia, popularnością.

Niezwykły styl, różnorodność, energia i niepowtarzalność przedostają się również poza granice Polski, zespół koncertował w USA, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, we Włoszech, w Belgii, Czechach, Niemczech czy Irlandii, wszędzie spotykając się z żywiołowym przyjęciem publiczności.

Obecnie grupa ENEJ skupia się na działalności koncertowej, nieustannie przemierzając świat i niosąc pełne radości, nawiązujące do jednoczenia przesłanie, które mimo upływających lat nie traci nic ze swojej pierwotnej siły!

Bilety do nabycia od 22 października na BILIETAI.LT

