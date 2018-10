Jutro w kioskach będzie na Państwa czekał najnowszy numer odnowionego wydania magazynowego „Kuriera Wileńskiego”.

W najnowszym numerze specjalnie dla naszych Czytelników zrobiliśmy podsumowanie najważniejszych decyzji rządu, czyli rzetelny rachunek sumienia i rozliczenie obietnic w obszernym artykule pt. „Czas postawić rząd do raportu”.

W artykule „Euro, czyli historia szaleństwa” przeczytamy, jak w małym stopniu dążenie do wprowadzenia wspólnej waluty oparte było na przesłankach merytorycznych.

Artykuł „Fort Trump, czyli geopolityczny przewrót” opowie o tym, jak w Moskwie reagują na plan zainstalowania nad Wisłą stałej, amerykańskiej bazy wojskowej. O tym, jak młode pokolenie Rosjan podziwia Stalina, przeczytamy w artykule pt. „Pokolenie Putina podziwia Stalina”. Z artykułu wynika, że niemal co drugi młody Rosjanin nigdy nie słyszał o stalinowskich represjach. Dla miłośników historii przygotowaliśmy artykuł o tym, jak w latach 80. Litwa przeżywała narodowe odrodzenie. O tym w artykule „Osobno, choć w tę samą stronę”. Dowiemy się także o sukcesie polskiego Zespołu Tańca Ludowego „Zgoda” w Chinach. Do tego jak zawsze garść relacji z rejonu wileńskiego oraz informacje o wynikach sportowców. Nie zabraknie też tradycyjnie rubryki religijnej, oryginalnych przepisów kulinarnych, krzyżówki i Pocopotka.

Wydanie magazynowe będzie dostępne w punktach sprzedaży prasy od soboty, 20 października, do piątku, 26 października, włącznie, w cenie 0,60 euro.

Redakcja

Redakcja

Like this: Like Loading...