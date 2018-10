TV Polonia czuła na podmuch wileńskiego wiatru

Redakcja „Kuriera Wileńskiego” otrzymuje ostatnio wiele sygnałów od Czytelników, którzy narzekają na gorszą jakość odbioru TVP Polonia w różnych miejscowościach Wileńszczyzny.

Od maja br. widzowie na Litwie poza TV Polonia mają dodatkowo dostęp do innych polskich stacji: TVP Info oraz TVP Historia. Uruchomione zostały także prywatne stacje muzyczno-rozrywkowe NutaTV oraz PowerTV. Odbiorcami polskich kanałów telewizyjnych są mieszkańcy Wilna, rejonów wileńskiego, solecznickiego i święciańskiego, korzystający z telewizji naziemnej. Kanały są dostępne bez kodowania, to znaczy nieodpłatnie w całym obszarze zasięgu. Można je odbierać przez tradycyjne anteny, skierowane w stronę najbliższego nadajnika.

– Co nam zrobiono z TV Polonia? Był dobry, mocny sygnał, który docierał do każdego zakątka Wileńszczyzny, a nawet podobno do niektórych miejscowości na Białorusi. To nie! Wzięli wyłączyli, bo rzekomo w zamian dali nam z 5 polskich kanałów, których sygnał jest tak słaby, że wyłapać go może tylko szpiegowski sprzęt. Codziennie reguluję antenę i dociera do mnie nawet TVRiga 24 i jeszcze kilka łotewskich kanałów, a TV Polonia znika co chwila. To ktoś specjalnie tak nam załatwił polskie kanały, żeby nie było możliwości ich odbierać? – pyta czytelnik spod Ejszyszek.

Na gorszą jakość odbioru polskich stacji narzekają mieszkańcy różnych miejscowości.

– We wrześniu z ekranu raptem zniknęła TV Polonia – mówi Janina Jankowska, mieszkanka Pikieliszek w rejonie wileńskim. – Przez dwa tygodnie czekaliśmy, aż coś się zmieni, ale bez skutku. Na szczęście, jak się okazało, wystarczyło włączyć automatyczne ustawienia i kanał się odnalazł. Jedyna różnica jest ta, że dźwięk jest teraz słabszy, bardziej cichy.

– Myślałem, że tylko ja mam ten problem z odbiorem TV Polonia, ale jak się okazało, wiele osób uskarża się na problem z oglądaniem tego polskiego kanału. Jeżeli nawet obraz się pojawia, to jest on tak słaby, że wystarczy najmniejszy podmuch wiatru i obraz znika. Czasami skanuję ustawienia 5 razy dziennie, ustawiłem wysoko antenę. Przez 20 lat TV Polonia była nadawana, ale nie było takich problemów. Może wystarczy wzmocnić sygnał, żeby można było go odbierać bez usterek? – pyta Jan Rożanowski z Podborza.

Jak mówi, widz przed telewizorem oczekuje niezakłóconego, normalnego odbioru telewizji.

– To jest dyskomfort, kiedy człowiek ogląda program i byle deszcz czy podmuch wiatru zakłóca wizję. Z odbiorem litewskich kanałów nie ma takiego problemu – zaznacza.

Usterki podczas oglądania TV Polonia mogą być związane ze zmianą operatora polskiego kanału – od spółki Telia przejął go teraz LRTC (Lietuvos Radijo ir Televizijos Centras, czyli Litewskie Centrum Radia i Telewizji). Ono prawdopodobnie zmieniło ustawienie kanałów zgodnie z własnym systemem.

– Od września spółka Telia, która nadawała TV Polonia, wyłączyła swe nadajniki. Przypuszczalnie widzowie, oglądający TV Polonia, odbierali sygnał właśnie za pośrednictwem Telii. Z naszej strony, nasz sprzęt do retransmisji danych pracuje dobrze. Zarówno we wrześniu, jak i w październiku, nie mieliśmy żadnych usterek podczas nadawania polskich programów – poinformował nas Valdas Kaminskas, kierownik komunikacji LRTC.

Co można zrobić w przypadku, jeżeli zniknął nam z ekranu kanał TV Polonia? Wystarczy kliknąć w ustawienia telewizora i od nowa włączyć ustawienia systemu, przeskanować wszystkie kanały. Kanał może zmienić swe miejsce podczas skanowania. Jeżeli przykładowo u kogoś TV Polonia włączana była za pośrednictwem 4 przycisku na pilocie, to może się okazać, że TV Polonia przesunęła się parę kanałów dalej.

Jakość nadawania telewizji może zależeć od wielu czynników: ukształtowania terenu, mocy odbiornika, mocy anteny, a nawet warunków atmosferycznych.

– Może być tak, że telewizor znajduje się w domu w dolince pomiędzy wzgórzami, a sygnał odbiera przykładowo pokojowa antena. Tymczasem sygnał idzie wyżej i słaba antena tego sygnału może nie odebrać. Czasem wystarczy umieścić antenę wyżej i jakość odbioru musiałaby się poprawić – zasugerował współpracownik TVP Walenty Wojniłło.

Inna sprawa to budząca zastrzeżenia jakość programów rozrywkowych w ofercie bezpłatnych programów polskiej telewizji.

– Młodzież nie słucha dziś na okrągło disco polo. Jeżeli nie można na Wileńszczyźnie dać programu TVP1 czy TVP2, to dobrze by było widziane coś w tym rodzaju. W polskiej telewizji jest sporo wartościowych, ciekawych programów. Może powstająca nowa telewizja TV Info Wilno weźmie co najlepsze z polskiej telewizji i udostępni je widzowi na Wileńszczyźnie? Sądzę, że rozrywka musiałaby być na poziomie, żeby rzeczywiście zastąpić rosyjskie programy rozrywkowe jakościową rozrywką polską – uważa Jan Rożanowski.

