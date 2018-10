5 kluczowych zasad: jak zabezpieczyć swoje dane osobowe w telefonie?

Latem rosyjska firma Yandex.Taxi, która rozpoczęła świadczenie usług w zakresie podwiezienia na Litwie, wzburzyło społeczeństwo. Krajowe Centrum Cyberbezpieczeństwa nawet publicznie zalecało, aby nie korzystać z tej aplikacji, ponieważ wyciek danych mieszkańców Litwy może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Specjaliści podkreślają, że cyberataki tego typu pojawiają się coraz częściej, a cyberprzestępcy za pomocą aplikacji komórkowych nie tylko dążą do celów politycznych. Programiści, wykorzystując dane, mogą opróżniać konta bankowe mieszkańców, szantażować, zawładnąć przechwyconym sprzętem w celach dokonania innych przestępstw. Z tego powodu ważne jest, aby wiedzieć, jak nie oddać danych osobistych i telefonu w ręce programistów.

Nikolaj Goranin, profesor nadzwyczajny i certyfikowany specjalista ds. Zarządzania bezpieczeństwem informacji na Uniwersytecie Technicznym im. Gediminasa w Wilnie, mówi, że cyberprzestępcy chcą jednego – ukraść dane osobowe poprzez oferowanie aplikacji komórkowych. „Kiedy otrzymują loginy lub dane osobowe, mogą opróżniać konta bankowe, szantażować, grożąc ujawnieniem poufnych informacji. Po zawładnięciu telefonu mieszkańca przestępcy mogą próbować dokonać cyberataków na innych urządzeniach, zacząć wysyłać wiadomości SMS o podwyższonej taryfie. To prawda, że w większości przypadków użytkownicy stają się ofiarami reklamy“ – zaznacza N. Goranin.

Nie trzeba dostępu do SMS dla aplikacji do edycji zdjęć.

N. Goranin twierdzi, że zagrożenie złapania się na haczyk programistów jest zwykle spowodowane przez pobieranie aplikacji z reklam otrzymanych z nieautoryzowanych stron i w e-mailach. Szkodliwe aplikacje zawierają wirusy, które naruszają prywatność użytkownika. „Jeśli podczas pobierania aplikacji do edycji zdjęć, żądany jest dostęp do galerii – to logiczne. Jednak, jeśli taka aplikacja prosi o pozwolenie na połączenie z galerią zdjęć, kalendarzem kontaktów itp., należy być czujnym. Pozwalając szkodliwej aplikacji na dostęp do kalendarza, zezwalasz programistom na wyświetlanie oznaczonych zdarzeń. Chyba, że nie zaszłaby chęć z własnej woli oddania osobistych zdjęć obcym ludziom“ – mówi N. Goranin.

Nieużywane telefony nagrzewają się nie tak po prostu.

Jeśli musisz podać swoje dane osobowe, aby otworzyć plik lub folder w telefonie, powinieneś poważnie się zastanowić. Jest bardzo prawdopodobne, że telefon jest zawładnięty przez programistów. Ważne jest również, aby wiedzieć, że korzystanie z bezpiecznych aplikacji ich pracy nie muszą blokować reklamy, a jeśli nieużywany telefon zaczyna nagrzewać się, prawdopodobne, że szkodnicy zaczęli aktywnie korzystać z zasobów telefonu użytkownika.

Jeśli zauważysz te oznaki zarażenia, musisz natychmiast zareagować, a jeśli zdarzy się to w miejscu pracy, należy powiadomić specjalistę IT. Jeśli wyciek zostanie wykryty, saldo rachunku bankowego zmieniło się bez przyczyny, wówczas zdarzenie należy zgłosić na policję. „Jeśli połączyłeś się do niebezpiecznego bezpłatnego internetu, musisz nie tylko pilnie się wylogować, ale także włączyć „tryb samolotowy“ – tylko w taki sposób zatrzymuje się dostęp do twojego telefonu. Po włamaniu się przez programistów, dezaktywuj połączenia z kontem bankowym, e-mailem itp., musisz użyć innego urządzenia, a w zainfekowanym telefonie przywrócić ustawienia fabryczne. Jeśli to nie pomoże, to będziesz musiał zwrócić się do specjalistów“ – mówi N. Goranin.

Pięć kluczowych zasad pomagających zabezpieczyć telefon.

Reagować należy nie tylko w razie zaistnienia problemów. Zgodnie z pięcioma kluczowymi regułami można w ogóle uniknąć szkodliwych aplikacji. „Przede wszystkim pobieranie aplikacji zalecane jest w oficjalnych sklepach, takich jak Google Play lub App Store. Te sklepy wymagają, aby aplikacje spełniały pewne ustawienia zabezpieczeń, a to jest gwarancja, że są bezpieczne w użyciu. Po drugie, przed pobraniem aplikacji ważne jest, aby krytycznie ocenić, do jakich danych aplikacja żąda dostępu. W razie wątpliwości lepiej przejrzeć recenzje aplikacji w oficjalnym sklepie lub w internecie, sprawdzić jej producenta“ – mówi N. Goranin.

Stałe aktualizowanie systemu operacyjnego telefonu i aplikacji nie jest mniej ważne. Te kroki pomogą ci uniknąć ryzyka nieaktualnej wersji aplikacji, która może być szkodliwą w wyniku wysiłków programistów. I wreszcie, zaleca się zainstalowanie aplikacji bezpieczeństwa telefonu komórkowego, unikanie darmowego internetu, którego cena może być w rzeczywistości nie taka i tania, i może stanowić naruszenie bezpieczeństwa.

