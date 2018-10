W niedzielę, 21 października, odbyła się w Polsce I tura wyborów samorządowych. PiS odnotowało najwyższe poparcie wśród mieszkańców wsi i małych miast; z kolei Koalicja Obywatelska dominuje w największych ośrodkach – wynika z sondażu exit poll zrealizowanego przez Ipsos. Dokładne wyniki wyborów samorządowych mogą być znane we wtorek lub środę, a może nawet w czwartek – poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej sędzia Wiesław Kozielewicz, zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

W wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju PiS uzyskało 33 proc. poparcia, Koalicja Obywatelska – 26,7 proc., PSL – 13,6 proc., SLD – 6,6 proc., Kukiz’15 – 5,9 proc, a Bezpartyjni Samorządowcy – 5,8 proc. – wynika z sondażu late poll opublikowanego przez Ipsos.

Pozostałe ugrupowania startujące w wyborach do sejmików w całej Polsce znalazły się poniżej progu wyborczego: Wolność w Samorządzie i Partia Razem uzyskały po 1,5 proc. poparcia, Ruch Narodowy – 1,3 proc., a partia Zieloni – 1,1 proc. głosów. Na inne komitety głosowało 3 proc. badanych.

Badanie late poll to badanie realizowane w dniu wyborów, po zakończeniu głosowania na podstawie cząstkowych wyników wyborów z wybranych losowo komisji.

„Wygraliśmy po raz czwarty z wynikiem, który dobrze wróży, jeśli chodzi o przyszłość, a w szczególności, jeśli chodzi o wybory parlamentarne, to jest dobra runda” – oświadczył lider PiS Jarosław Kaczyński tuż po przedstawieniu sondażowych wyników wyborów samorządowych.

Dodał, że bardzo by chciał, aby kolejne wybory w Polsce przebiegały „w lepszej atmosferze”. „Żeby tego, co nazywa się w tej nowopolszczyźnie „fake newsem”, było dużo, dużo mniej. Żeby każdy podejmował decyzję taką, jaką uważa, ale żeby jednocześnie każdy Polak wiedział, że w ciągu tych czterech lat pod rządami PiS Polska poszła do przodu i to bardzo mocno pod wieloma względami” – wskazał Kaczyński.

„Rekordowy wynik PiS w historii wyborów do sejmików, czwarte zwycięstwo wyborcze z rzędu. Dziękuję kandydatom i wolontariuszom za ciężką pracę, a wyborcom za zaufanie i każdy oddany głos” – napisał w niedzielę na Twitterze premier Mateusz Morawiecki, komentując sondażowe wyniki wyborów.

W niedzielnych wyborach samorządowych na PiS najwięcej wyborców głosowało na wsi – 39,3 proc. PiS przeważa też w miastach do 50 tys. mieszkańców – mogło tu liczyć na poparcie 30,4 proc. wyborców, a druga z kolei Koalicja Obywatelska – 23,9 proc.

Koalicja Obywatelska wygrała natomiast wybory w większych miastach: w zależności od wielkości ośrodka głosowało na nią od 23,9 proc. (w miastach do 50 tys. mieszkańców) do 46 proc. (w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców).

Na wsi drugą lokatę zdobyło PSL z wynikiem 23,7 proc., a Koalicja Obywatelska była trzecia z wynikiem 13,5 proc.

W niedzielnych wyborach samorządowych najliczniej do urn poszli mieszkańcy Mazowsza (56,5 proc.); najniższa frekwencja była w woj. zachodniopomorskim (44,6 proc.). Jeśli chodzi o duże miasta, rekord frekwencji padł w Warszawie, gdzie w głosowaniu wzięło udział 59,8 proc. – wynika z sondażu Ipsos.

Według sondażu frekwencja w niedzielnych wyborach samorządowych wyniosła w skali kraju 51,3 proc.

Rafał Trzaskowski, który – według sondażu exit poll – wygrał niedzielne wybory w Warszawie, zadeklarował, że jego pierwsze decyzje jako prezydenta stolicy będą dotyczyły m.in. wprowadzenia darmowych żłobków, dopłaty do zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz rozwiązań dla seniorów.

Według niedzielnego sondażu IPSOS Rafał Trzaskowski wygrał w pierwszej turze wyborów na prezydenta stolicy z wynikiem 54,1 proc. Drugie miejsce zajął kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki z wynikiem 30,9 proc.

