Łukasz Palkowski: „Wiersz pozwala otworzyć się na nowe emocje”

Rozmowa z Łukaszem Palkowskim, zwycięzcą 27. konkursu recytatorskiego im. A. Mickiewicza „Kresy 2018”

Już po raz kolejny bierzesz udział w „Kresach”. Co Tobą kieruje, że co roku decydujesz się stanąć na scenie i zarecytować wiersz?

Tak, rzeczywiście, to już mój trzeci tak poważny raz, kiedy uczestniczę w krajowych eliminacjach. W ubiegłym roku udało mi się zająć drugie miejsce. Wtedy miałem okazję pojechać do Białegostoku na międzynarodowe „Kresy”. Tam nie poszło mi dobrze, a nawet powiedziałbym, wypadłem marnie. W tym roku kierował mną pewny niedosyt, zadawałem sobie pytanie, dlaczego mi się wtedy nie udało i chciałem to jakoś naprawić.

Jak oceniasz swój tegoroczny, konkursowy występ?

Jestem na ogół wobec siebie bardzo krytyczny. Myślę, że nie warto komentować występu. Mam nadzieję, że przekazałem to, co chciałem przekazać. Trudno spojrzeć na siebie z innej strony.

Jak dobierałeś teksty do interpretacji?

Tak naprawdę, to moja polonistka, Wanda Andruszaniec, pokazała mi te dwa teksty – prozę Sławomira Mrożka „Keczup” i sen Nowosilcowa z III cz. „Dziadów” Adama Mickiewicza. Kiedy pani wysłała mi fragmenty, zacząłem czytać widzenie senatora. Wyobraziłem sobie, jak mógłbym to zinterpretować i dosłownie miałem dreszcze na całym ciele. Ten fragment to prawdziwe dzieło sztuki.

Z wielką fascynacją mówisz o swych przygotowaniach do konkursu. Powiedz, czym dla Ciebie jest poezja?

To przekazywanie uczuć. Może też odkrywanie w sobie nowych emocji. Myślę, że w życiu codziennym nie przeżywa się takich emocji, jakie można odkryć w poezji. W wierszu można spotkać drugiego „ja”, który może nie jest całkowicie identyczny, ale zawsze jest to okazja do otwarcia się na nowe emocje i uczucia.

Sam na sam z tomikiem poezji to jedno, zupełnie odmienną sprawą jest zaprezentowanie tego wiersza przed publicznością. Nie boisz się odsłaniać emocji przed publicznością?

Odwrotnie, bardzo lubię publiczność. Od dzieciństwa lubiłem być przed publicznością. Na ogół jestem człowiekiem otwartym. Nie trzymam emocji w sobie, co czasami źle się dla mnie kończy. Jeżeli przepełnia mnie złość, to każdy to zobaczy, jeżeli jestem szczęśliwy, to jestem szczęśliwy. A recytacja wiersza pozwala uwolnić emocje.

Ile w konkursowej interpretacji wiersza było Twoich emocji, a ile sugestii pani od polskiego?

Pani nigdy nie narzucała swego zdania. Pracowaliśmy razem, pani doradzała mi, jak można coś wyrazić lepiej, jak ona to widzi. Dyskutowaliśmy, przedstawiałem pani swój punkt widzenia, jak ja to widzę. Pani mówiła – chodź, przeczytamy – i widziałem, że rzeczywiście tak jest lepiej. Czasami to ja miałem rację. Naradzaliśmy się, rozmawialiśmy wspólnie.

Jakich autorów lubisz czytać?

Od dzieciństwa lubię „Małego księcia” A. de Saint -Exupery’ego, wracam do tego utworu co jakiś czas i stale odnajduję w nim jakieś nowe dla siebie treści. Ale najbardziej lubię Mickiewicza, zwłaszcza „Dziady”, a szczególnie część trzecią. Dla mnie to jest po prostu utwór genialny. Inaczej tego się nie nazwie. Podziwiam kunszt Mickiewicza, jego wielowymiarowość – jedno tylko widzenie senatora można zinterpretować na mnóstwo sposobów – z pewnością każdy zobaczy w nim dla siebie co innego. Ten utwór jest dla mnie jednym z najbardziej ulubionych.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia na międzynarodowych „Kresach” w Białymstoku!

LAUREACI XXVII KONKURSU RECYTATORSKIEGO

IM. ADAMA MICKIEWICZA „KRESY 2018”

Kategoria I – dzieci do lat 12

I miejsce – Julia Celestyna Turowska z Gimnazjum w Ejszyszkach

II miejsce – Mateusz Korzeniewski z Gimnazjum w Mickunach

III – Elze Maria Danele z Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

Wyróżnienia:

Bogusław Bojarowicz ze Szkoły-Przedszkola „Wilia” w Wilnie

Magdalena Ustianowska z Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

Estela Tamulenaitė z Gimnazjum im.F. Ruszczyca w Rudominie

Kategoria II – dzieci i młodzież od 12 do 16 lat

I miejsce – Hubert Niewierowicz z Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

II miejsce – Erwin Naruniec z Gimnazjum w Mickunach

III miejsce – Dominika Narkiewicz z Gimnazjum im. L. Narbutta

Wyróżnienia:

Albert Wojcinowicz z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie

Milena Zarankaitė z Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie

Jakub Bill z Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu

Kategoria III – młodzież od 16 lat

I miejsce – Łukasz Palkowski z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie

II miejsce – Tomasz Matujza z Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie

III miejsce – Tomasz Pieszko z Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach

Wyróżnienia

Artur Dowgiało z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie

Magdalena Jarosławska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

Anna Makutonowicz z Gimnazjum w Połukniu

Daniel Kumidor z Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

