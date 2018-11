Warsztatami dziennikarskimi, prowadzonymi przez „Kurier Wileński” w Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, rozpoczęto realizację projektu Stowarzyszenia Traugutt.org – „Tożsamość / Lokalność / Polskość”, który w ciągu najbliższych kilku miesięcy będzie łączył 6 szkół z Pomorza i z Wileńszczyzny. 8 listopada goście z Polski odwiedzili redakcję „Kuriera Wileńskiego”.



– Dziennikarstwo i sztuka reportażu uczą spojrzenia na otaczający świat, na zjawiska, takie jak tożsamość czy lokalność. Chcemy pokazać, że ludzie nawet w tak młodym wieku mogą szukać odpowiedzi, co sprawia, że czujemy się Polakami, że jest coś, co nas wszystkich łączy, mimo czasami skrajnie rożnych środowisk, w których żyjemy – mówi Jacek Świs, prezes Stowarzyszenia Traugutt.org.

Stowarzyszenie działa jako organizacja pozarządowa od ponad pięciu lat i od samego początku jednym z głównych jego celów jest animacja współpracy pomiędzy mieszkańcami Pomorza a Polakami z Wileńszczyzny.

– Ważne jest dla nas to, aby świadomość, że w Wilnie i jego okolicach dzieci rozmawiają i uczą się po polsku, była u nas, na Pomorzu, jak najszersza. Stąd właśnie pomysł organizacji warsztatów dziennikarskich – wyjaśnia prezes „Traugutta”.

Projekt będzie realizowany w kilku etapach aż do października 2019 r. Jego realizacja rozpoczęła się w gimnazjum w Kowalczukach, podobne zajęcia odbędą się wkrótce również w szkołach w Kiwiszkach i Podbrzeziu. W ramach warsztatów prowadzonych przez Ilonę Lewandowską, dziennikarkę „Kuriera Wileńskiego”, uczennice klas 6 i 7 Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki miały okazję dowiedzieć się więcej o polskich mediach na Litwie, a także zrobić własny fotoreportaż czy napisać tekst.

– Dowiedzieliśmy się dużo o pracy dziennikarzy, spojrzeliśmy szerzej na ten zawód i wymagania, jakie się z nim wiążą – mówi Milena Wołczok, uczestniczka warsztatów. – Muszę przyznać, że myślałam dziś o tym, czy chciałabym być dziennikarką. Wydaje mi się, że nie jest to dobry zawód dla mnie, bo jednak wymaga bardzo dużej dyspozycyjności, a chciałabym, żeby w moim dorosłym życiu na pierwszym miejscu była rodzina – dodaje.

– Bardzo ciekawe było dla mnie przeprowadzenie wywiadu z naszym dyrektorem, panem Zygmuntem Jaświnem, o tym, co znaczy być Polakiem na Litwie. Miałyśmy okazję zadać mu swoje pytania a jego odpowiedzi okazały się bardzo ciekawe – mówi Modesta Ambrasaitė, uczennica 6 klasy.

W czasie zajęć sporo uwagi poświęcono znaczeniu dobrej znajomości języka polskiego i poprawnego mówienia oraz pisania w języku ojczystym, co nie zawsze jest łatwe.

– Przekonałam się dzisiaj o tym, że warto uczyć się poprawnej polszczyzny, że ma to duże znacznie nie tylko w naszym codziennym życiu, ale także w mediach społecznościowych, z których korzystamy – zauważa Emilia Andrijewskaja.

W ramach projektu „Tożsamość / Lokalność / Polskość” uczniowie z Wileńszczyzny będą mieli okazję również poznać swoich rówieśników z Polski. W ciągu roku odbędą się 3 wizyty studyjne związane z uroczystościami patriotycznymi: Świętem Niepodległości w Wilnie 11 listopada 2018, Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2019 w Gdańsku oraz 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2019 w Warszawie.

Uczennice podkreślają, że z projektem wiążą duże oczekiwania.

– Spotkanie z rówieśnikami z Polski będzie dla nas okazją nie tylko do poznania nowych kolegów, ale także języka polskiego, jakim mówi polska młodzież. Myślę, że w czasie naszego pobytu w Polsce nasz język polski może się trochę poprawić – mówi Gabriela Spiridowicz.

O znaczeniu projektu przekonany jest również dyrektor gimnazjum w Kowalczukach.

– Mam nadzieję, że zaowocuje on nawiązaniem nowych kontaktów, znajomości, wzajemnej wymiany. Nasi uczniowie mają bardzo wiele do zaoferowania, są również chętni do nauki. Uważam, że będzie to dla nich okazja do rozwoju, zdobycia nowych doświadczeń, być może podpatrzenia czegoś ciekawego u swoich kolegów z Polski – zauważa Zygmunt Jaświn. – Mam nadzieję, że osoby, które uczestniczą w projekcie, będą w stanie przekazać swoje doświadczenia, nowe umiejętności reszcie uczniów naszej szkoły. Na pewno takie nowe bodźce do rozwoju będą dla nas cenne – dodaje dyrektor.

Uczniowie z Polski, wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Traugutt.org, przyjechali do Wilna w czwartek. Odwiedzili redakcję „Kuriera Wileńskiego” i „Wilnoteki”, a w piątek odwiedzą swoich kolegów z polskich szkół na Litwie. W Wilnie wezmą także udział w uroczystościach poświęconych 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości.

Projekt będzie realizowany do października 2019 roku w województwie pomorskim, rejonie wileńskim oraz w Warszawie. Bezpośrednimi beneficjentami jest 6 grup uczniów ze szkół: Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich, Zespołu Szkół

Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim, Szkoły Podstawowej nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku, Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach i Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu (łącznie około 42 osób).

uczennice Gimnazjum

im. St. Moniuszki w Kowalczukach

