Marszałek Stanisław Karczewski z wizytą w Wilnie

12 listopada, w Wilnie rozpoczęło się dwudniowe trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne Polska-Litwa-Ukraina. Polskiej delegacji przewodniczy marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, który swoją wizytę w Wilnie rozpoczął od złożenia wieńca przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Cmentarzu na Rossie.

W tym samym czasie na cmentarz z wieńcem i pieśniami patriotycznymi przybyli również uczniowie z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, co też wzruszyło i ucieszyło całą polską delegację.

– Właśnie obchodziliśmy piękne święto, 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wiem, że również były bardzo istotne i ważne akcenty obchodów tutaj, w Wilnie. Jesteśmy bardzo wdzięczni władzom wileńskim i centralnym za to, że tak dużo życzeń płynęło do Polski i za to, że było tak dużo gestów pokazujących, że nasze relacje są coraz lepsze. Dziś pierwszy punkt wizyty nie jest przypadkowy, przyszliśmy tu ukłonić się i pomodlić w ważnym dla każdego Polaka miejscu historycznym. Wzruszające i bardzo piękne jest to, że pod biało-czerwonymi flagami spotkaliśmy tu dzieci z polskiej szkoły – po złożeniu wieńców powiedział dziennikarzom Stanisław Karczewski.

Jak zaznaczył, rozmowy z szefami parlamentów Litwy i Ukrainy, mają dotyczyć przede wszystkim relacji bilateralnych, ale również wspólnych interesów naszych państw w tej części Europy i w Europie w ogóle.

– O wszystkim będziemy rozmawiali, i o tym, co nas łączy, i o tym, co nas dzieli. Będziemy rozmawiali o przyszłości Europy, o przyszłości naszych relacji, a również o tym, że nasze wzajemne relacje muszą być budowane na prawdzie. Co do dwustronnych relacji polsko-litewskich, są one zdecydowanie coraz lepsze – zaznaczył Stanisław Karczewski, dodając, że właśnie po to jest ciągle prowadzony dialog.

W składzie polskiej delegacji był również wicemarszałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz, który zaznaczył, że takie trójstronne spotkania parlamentarne są bardzo ważne, gdyż sprzyjają łatwiejszemu rozwiązywaniu spraw konfliktowych, jeżeli takie istnieją.

Trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne Polska-Litwa-Ukraina odbywa się już po raz 9. Główne tematy spotkania, które odbyło się wczoraj w sejmie, to: „Od 450. rocznicy Unii Lubelskiej do 10. rocznicy powstania Partnerstwa Wschodniego” oraz „Sytuacja bezpieczeństwa i reformy przeprowadzane na Ukrainie i w regionie”. Po sesji plenarnej marszałek RP Stanisław Karczewski, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubij oraz przewodniczący Sejmu RL Viktoras Pranckietis spotkali się z premierem Sauliusem Skvernelisem.

Natomiast, 13 listopada, delegacje obradować będą w ramach komisji m.in. na temat zagrożeń hybrydowych, walki z propagandą, współpracy wojskowej, współpracy w dziedzinie energii, uczczenia wspólnych, ważnych rocznic.

Szczególna uwaga podczas dzisiejszego spotkania będzie poświęcona decydującemu krokowi Ukrainy podczas posiedzenia przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej i Forum Demokracji w Wilnie, jaki miał miejsce w dniu 28 listopada 2013 r. Z okazji uczczenia 5. rocznicy wydarzeń na Majdanie w sejmie wystąpią z przemówieniami Viktoras Pranckietis, Vytautas Landsbergis, Emanuelis Zingeris oraz deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, Borys Tarasiuk.

Fot. Marian Paluszkiewicz

Na Rossie marszałek Karczewski chętnie rozmawiał z uczniami z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach

